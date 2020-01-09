武漢肺炎病原體初判「新型」冠狀病毒 研發疫苗恐要數年

武漢不明肺炎病例，大多數與武漢華南海鮮市場有關。圖取自／中國經營報 分享 facebook

武漢爆發不明原因肺炎，目前已排除非典型肺炎可能。據央視報導，就武漢不明原因的病毒性肺炎疫情病原學鑑定，初步判定為新型冠狀病毒，而專家指新發病原體的特效藥物和疫苗研發，可能需時數年。

冠狀病毒是一類主要引起呼吸道、腸道疾病的病原體。這類病毒顆粒的表面有許多規則排列的突起，整個病毒顆粒就像一頂帝王的皇冠，因此得名冠狀病毒。

冠狀病毒除人類以外，還可感染豬、牛、貓、犬、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠、刺等多種哺乳動物及多種鳥類。目前為止，已知的人類冠狀病毒共有六種。其中四種冠狀病毒在人群中較為常見，致病性較低，一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀。

同時，武漢市八名不明原因的病毒性肺炎患者昨日治癒出院，這是武漢市衛健委自2019年12月31日通報不明肺炎病例後，首度對外發布有患者治癒出院的消息。

根據央視新聞，這八名患者之前在武漢相關醫院診治，後均集中收治在武漢市金銀潭醫院。經醫療機構診療救治，已經連續多日無發熱、肺炎等臨床表現。臨床專家診斷後，認為符合出院標準，可以出院。

對武漢不明肺炎，台灣衛福部疾管署公布兩名個案，一名是登機檢疫有症狀，驗出H3N2流感病毒，另一名仍在檢驗中，曾至武漢但未至華南海鮮市場，無禽畜接觸史，目前住院隔離。除登機檢疫外，台灣疾管署於國際及小三通港埠全面提升警戒，對入境發燒旅客加強詢問有無武漢旅遊史，尚未出現非武漢直航班機肺炎個案。

另據南韓媒體報導，南韓出現武漢肺炎疑似病例，為一名中國籍36歲女子，去年12月13日至17日曾赴武漢，已被隔離觀察。