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武漢不明肺炎病原體 初判為新型冠狀病毒

2020-01-09 10:51中央社 台北9日電

中國官媒央視新聞今天引述病原檢測結果初步評估專家組的研究結果表示，經實驗後初步判定武漢不明肺炎的病原體，是一種新型冠狀病毒。

央視新聞客戶端報導，專家組表示，截至本月7日晚上9時，實驗室透過基因定序、核酸檢驗法、病毒分離等方式，對武漢不明肺炎患者的肺泡灌洗液、鼻咽拭子、血液等樣本進行檢驗，共得新型冠狀病毒陽性結果15例，並從其中1例樣本分離出病毒，經顯微鏡觀察後發現，病原體呈典型冠狀病毒型態。

專家組指出，從患者樣本發現病原的核酸、基因體和抗體證據，短時間即可完成；但病原分離和致病性鑑定等研究，需數週時間；而針對新發病原體的特效藥物和疫苗研發，則可能需要數年才能完成。

專家組表示，由於這波新型冠狀病毒有別於已發現的人類冠狀病毒，接下來仍需結合病因學研究、流行病學調查和臨床反應等，做進一步研究。

據武漢市衛生健康委員會昨天指出，武漢市已有8名不明原因的病毒性肺炎患者治癒出院。武漢市衛健委先前通報，至5日，符合不明原因病毒性肺炎患者共59例、其中重症7例。

據報導，目前已知的人類冠狀病毒共有6種，其中4種致病性低，一般會引起類似普通感冒的輕微呼吸道症狀，在人群中較常見；另外2種則是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸道症候群（MERS），可引起嚴重呼吸道疾病。

肺炎

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