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武漢旅遊史2發燒病例通報 疾管署評估風險不高

2020-01-08 15:29中央社 台北8日電

武漢疾控中心指出，料不明肺炎病例會增加。圖為引發疫情的武漢華南海鮮市場。取自中新...
武漢疾控中心指出，料不明肺炎病例會增加。圖為引發疫情的武漢華南海鮮市場。取自中新社
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衛生福利部疾病管制署今天公布，2名具中國武漢旅遊史的民眾被通報發燒肺炎病例，其中一人驗出H3N2；另一人檢驗、隔離中，但沒去過主要疫區，也沒接觸禽鳥，評估風險不高。

疾管署也決定，將特殊不明原因肺炎公告為第五類法定傳染病，未來有疑似病患，經通報，可強制隔離。未來如果有其他新興傳染病，也可納入套用。

疾管署副署長莊人祥下午在記者會表示，疾管署自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行13航班，共檢疫1193名旅客及機組員，有症狀者共9名，經評估後皆未後送，目前症狀皆已改善恢復中。

莊人祥說，另有2名符合「中國武漢旅遊史的發燒肺炎病例」通報定義個案，其中一人是登機檢疫時發現的個案，有武漢旅遊史，也符合發燒、呼吸道症狀的通報條件，雖然已經退燒，但為求謹慎仍採檢，驗出H3N2，病人目前已經返家休息。

另一被通報個案是在登機檢疫措施前，曾到武漢旅遊，且在登機檢疫前已回國，返國時也沒有症狀。但今年1月6日開始發燒，雖已超過14天的潛伏期，但為求謹慎，也通報、收案採檢中，目前也住院隔離。

莊人祥說，這名個案有到過武漢，但沒有去華南海鮮市場，也沒有禽鳥接觸史，研判風險不高，看起來像是在台灣感染的病毒。

此外，莊人祥說，因應防疫作為，已規劃將特殊不明原因肺炎公告為第五類法定傳染病，未來有疑似病患，經通報，可強制隔離。未來如果有其他新興傳染病，也可納入套用。

莊人祥說，疾管署已於國際及小三通港埠全面提升警戒，對入境發燒旅客加強詢問有無武漢旅遊史，同時也呼籲從中國武漢地區返國民眾，若14日內出現發燒及呼吸道症狀者，應配戴口罩儘速就醫。

中國武漢近期陸續出現不明原因病毒性肺炎個案，至今共累計59例（中國官方公告疫情統計數據自1月5日後未更新）。

疾管署提醒，民眾近期前往武漢及鄰近區域，應避免接觸禽畜類動物、前往禽畜市場及生食肉品，同時避免接觸病患並落實肥皂勤洗手。返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知航管檢疫人員，依照指示配戴口罩儘速就醫，並告知旅遊史。

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