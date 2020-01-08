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香港疑似武漢肺炎達30例 新法：拒隔離囚半年

2020-01-08 14:23世界日報 香港8日電

根據醫管局公告，截至昨天中午12時，共有30宗與武漢有關的港人病例，其中13人已...
根據醫管局公告，截至昨天中午12時，共有30宗與武漢有關的港人病例，其中13人已出院。 香港中國通訊社
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武漢不明原因肺炎疫情持續，前天一天內，又有9人從武漢市返回香港後感到不適，有發燒、呼吸道感或肺炎症狀；根據醫管局公告，截至昨天中午12時，共有30宗與武漢有關的港人病例，其中13人已出院。

綜合媒體報導，由於曾有疑似武漢個案在未完成檢疫前強行自行離院，香港生署至今未能追查到該名病人去向，食物及生局昨天緊急修例刊憲，把將「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」（武漢不明病毒性肺炎）納入法定須呈報傳染病，今日凌晨生效。根據新法，倘有人不遵規定拒絕隔離，將被罰款最多5000港元及入獄囚禁半年。

報導指出，武漢不明肺炎至今仍未查出病因及傳播途徑，懷疑個案都會由公院治療和隔離，但暫未踏入冬季流感季節，又未有武漢不明肺炎，公院前日內科病床平均使用率已達114%，明愛醫院更高達133%。公共醫療醫生協會長馬仲儀表示，即使未爆不明肺炎，內科及兒科病床已供不應求，目前更要在接近房門及洗手盆位置加床。

根據醫管局公告，截至昨天中午12時，共有30宗與武漢有關的港人病例，其中13人已...
根據醫管局公告，截至昨天中午12時，共有30宗與武漢有關的港人病例，其中13人已出院。 香港中國通訊社
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面對或有需隔離病人數目的升幅，醫管局稱會在72小時內，將隔離病床數目由現時的480張增至1400張。

特首林鄭月娥昨天表示，香港現在還沒有出現與武漢相關的肺炎個案，會全力提高戒備，應變有三大原則，迅速應變，嚴陣以待以及公開透明。

她稱，已要求政務司司長成立跨部門應變，並要求部門重點加強口岸衛生措施，特別是西九龍高鐵站的清潔。

據報導，新增的9例個案病人，年齡介於6歲至49歲，目前情況穩定，在發病前都沒到過武漢的市場。其中，有4人已確定感染乙型流感病毒和冠狀病毒229E、甲型（H3）流感病毒，以及人類鼻病毒和腸病毒，其餘5名病人未有陽性化驗結果。

肺炎

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