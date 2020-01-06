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擴大搜索範圍 武漢疾控：肺炎病例數還會增加

2020-01-06 16:33中央社 台北6日電

武漢不明肺炎病例，大多數和武漢華南海鮮市場有關。（中國經營報）
武漢不明肺炎病例，大多數和武漢華南海鮮市場有關。（中國經營報）
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針對武漢不明原因肺炎現況，武漢市疾病預防控制中心主任李剛今天指出，隨著擴大對現有病毒性肺炎病例的回顧調查與搜索範圍，預計「不明原因」肺炎病例數量，還會有所增加。

至於取名「不明原因的病毒性肺炎」原因，李剛表示，因病原檢測已排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）等呼吸道病原，為便於患者診治和疾病防控工作開展，以「不明原因」稱之。

據微信公眾號「武漢發布」今天通報，武漢近期部分醫療機構報告，發現接診的多例肺炎病例與華南海鮮城有關聯；進一步調查顯示：這些患者臨床上多有發熱、乏力，部分患者有咳嗽、少痰，一小部分患者隨著病情進展出現呼吸困難。

李剛表示，經實驗室檢查結果，發病早期白細胞總數正常或減低，淋巴細胞計數減低，部分患者出現肝酶（Aspartate Transaminase）和肌酶增高；胸部影像學檢查顯示雙肺彌漫性毛玻璃狀滲出症狀。患者上述情況顯示是病毒性肺炎表現。

對於先前武漢衛健委公布的病患數量再次增加，李剛解釋說，衛健委接到部分醫療機構發現接診的多例肺炎病例，與華南海鮮城有關聯後，在全市醫療機構展開相關病例搜索和回顧調查。

此外，還特別擴大對不明原因的病毒性肺炎病例的搜索範圍，組織專家依據診療方案對搜索的病例進行診斷排查。

李剛表示，截至目前，流行病調查顯示：搜索範圍的擴大，對現有病例的回顧調查進一步深入，對納入監測病例排查的持續展開，是患者數量增加的主要原因；預計隨著相關工作展開，病例數量還會有所增加。

至於未發現人傳人、仍採隔離治療原因，李剛指出，患者臨床表現為病毒性肺炎、有重症病例，病因尚不明確，病原鑑定、病因溯源和相關流行病學調查工作還在進一步展開。

他強調，針對這一情況，目前採取較為嚴格的患者隔離治療、密切接觸者追蹤和醫學觀察等預防性公共衛生措施十分必要，這是一種對公眾健康安全負責任的態度，這也是國際社會通行的作法。

肺炎

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