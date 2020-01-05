空窗期、春運、病徵像流感 香港抗疫迎3大挑戰

香港今次抗疫有三大挑戰，新傳染病未列入法例前有「空窗期」，病人有權不被隔離；流感季節將到，流感與武漢肺炎病徵相似，或難分辨，增加控疫困難；再加上農曆新年前的春運或令病毒更易傳播，專家促邊境要嚴防。

明報報導，今次防疫具挑戰，其一是病源未明。世衛前年在優先處理疾病名單中加入致病病原體不明的傳染病，名為「疾病X」。世衛發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）亦稱，世衛正監察武漢情，並與中國政府聯絡。

每次有新增大型傳染病，港府要修例將病症納入《預防及控制疾病條例》，據當中的《預防及控制疾病規例》 ，衛生署長有權下令隔離「指明傳染病」感染者。現法例所列「指明傳染病感染」有7種，包括SARS、MERS及甲型流感等，但未有「疾病X」。曾任食衛局政治助理的立法會議員陳凱欣稱，不明肺炎未列入《預防及控制疾病條例》，修例前有「空窗期」，病人有權不被隔離。陳肇始昨稱期望數周內完成修例，將新型傳染病納入上述條例，規定醫護呈報懷疑個案。

據報導，第二個挑戰是流感季節將到，患者病徵與武漢不明肺炎相似。香港昨新增一宗兒童嚴重流感，已打流感疫苗的17歲男童染H3流感，併發休克。香港至昨日有8宗武漢相關監測個案，4宗感染H1或H3流感。亞沙雷維奇指出，病毒性肺炎可由多種原因導致，當中很多病毒都比SARS常見。

對於如何檢測傳入本港個案，有處理傳染病的公院醫生分析，現時瓶頸是不知武漢肺炎病毒基因，一旦破解其排序，就有辦法製作針對性的PCR快速測試。不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台稱，即使高通量基因檢測可檢測到任何病毒，但若樣本數量龐大，短時間未必可應付。