香港疫潮陰霾 專家憂「人傳人」 官員：暫不減航班

武漢不明肺炎對外公布5日仍成因未明，世衛正監察情，本港、台灣及新加坡正監測由武漢返抵的發燒及肺炎病人，港府在未有本地個案下，昨提升應變級別至嚴重，公立醫院要縮減探病時間。澳門則將武漢列入「重大傳染病受影響地區」。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，病毒短期內激增，很有可能已經可以「人傳人」。

明報報導，醫管局昨早召開傳染病及緊急應變中央委員會特別會議，即推應變措施，包括限制探訪、隔離病房禁探訪、一般病房每日探病時間分別不多於2小時和4小時等。衛生防護中心昨起在高鐵西九龍站為來自武漢的入境客設特定通道，以手提式紅外線溫測儀測體溫，若有相關病徵及旅遊史會隔離；衛生署將啟動與醫管局的電子通報平台監察新傳染病。

大公報報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，武漢不知名肺炎涉及新型病毒，在短期內由27宗激增至44宗，有可能是人傳人。何栢良稱，由於新病毒涉及呼吸道感染，屬接觸性感染個案，港府的防禦措施要「做得幾盡有幾盡」。內地每日有旅客經不同口岸來港，建議在出入境的人多地方，例如高鐵站、機場及醫院前線內科病房，提升防範病毒的措施。

明報指出，政務司長張建宗昨說現階段無必要減少來往武漢和香港的航班或高鐵班次，稱最緊要做好把關。機管局表示已加強清潔及消毒機場設施。國泰航空已提醒前線員工留意有傳染病徵狀的乘客。港鐵表示已加強在高鐵西九龍站、高鐵車廂及各個港鐵車站和車廂的清潔。

武漢不明肺炎引起各地監測，本港昨增3宗相關監測個案，令呈報個案增至8宗，其中5人已確認感染H1、H3流感、人類鼻病毒或腸病毒，尚有3宗未有結果。

藥房口罩 銷量飆兩倍

不明肺炎懷疑個案增加下，香港市面瀰漫一股「全城戒備」氣氛，大公報記者在多區藥房現場直擊，外科口罩熱賣，N95口罩接近斷市。有藥房負責人稱，口罩銷量近兩、三日激增兩倍。