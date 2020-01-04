武漢奇怪肺炎病例續增 專家作出不同分析

（德國之聲中文網）中國湖北省會武漢市衛生健康委員會周五（1月3日）發布通報，截至2020年1月3日8時，共發現符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者44例，其中重症11例，其餘患者生命體徵總體穩定。

三天前，武漢衛健委通報稱，已發現27例病例，其中7例病情嚴重，其餘病例病情穩定可控，有2例病情好轉擬於近期出院。

最新的通報介紹，病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。目前所有病例均在武漢市醫療機構接受隔離治療，已經追蹤到121名密切接觸者並行醫學觀察，密切接觸者的追蹤工作仍在進行中。

通報補充道，流行病學調查顯示，部分病例為武漢市華南海鮮城經營戶，截至目前，初步調查表明，未发現明顯的人傳人證據，未發現醫務人員感染。武漢衛健委還強調，病原鑑定和病因溯源工作正在進行中，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病的可能性。

北京專家：不完全排除人傳人

香港電台周四援引北京大學醫學部基礎醫學院免疫學系教授王月丹報道稱，目前難以判斷病毒是否出現變異，但從多宗病毒性肺炎病例和病徵來看，病毒的毒力很有可能增強。

王月丹分析，患者可能接觸過海鮮市場的野生動物而感染病毒，亦不能完全排除人傳人的可能性，他估計這次是SARS病毒的可能性不大，但可能是其它類型的冠狀病毒。

對於當局尚未公布檢測結果一事，王月丹猜測，一般一天內就會有病毒序列的檢測結果，但這次發病人數多，肺炎採樣困難，加上當局曾經錯誤公布SARS的病原體為衣原體，相信疾控中心會記取教訓，需要一段時間謹慎核對資料後才公布結果。

香港專家：整體病情嚴重程度並無增加

雖然病例3天之內增加了17例，但是香港中文大學呼吸系統學系講座教授許樹昌認為，嚴重病例的比例仍維持在每4宗個案有1宗嚴重，整體的病情嚴重程度並無增加。香港01周五報道，許樹昌以2003年的非典型肺炎在港肆虐為例指出，當年1人染病入院，之後首兩周的個案已高達138宗，對比之下此次的病例個案上升幅度不算大，但仍需再觀察往後的病情趨勢，又認為若醫學追蹤工作做得好，相信病毒在社區擴散的機會應該很微。

至於最受關注的是病毒傳播性，許樹昌表，暫時無人死亡，未見到人傳人跡象，都相對是好消息，但若有緊密接觸者染病，或病人入住的醫院醫護出現病例的話，就值得擔心。

港澳台加強入境防疫措施

面對武漢不明肺炎病例，台灣疾管署上月31日公布因應策略，桃園機場也啟動邊境檢疫應變措施，並以電子看板告知入境旅客，留意自身健康狀況，若發現身體不適，請與防疫專線聯絡。

澳門衛生局1日宣布，在澳門國際機場對來自武漢的航班加強檢疫措施，要求每名乘客接受體溫篩查。澳門衛生局局長李展潤當天指出，病毒性肺炎是冬季常見的疾病，但在同一地點出現多達27例不明原因病毒性肺炎，而其中7例（25%）病情嚴重，是不尋常的情況。

香港食物及衛生局局長陳肇始2日晚在記者會上表示，香港目前並未發現與武漢相關的嚴重肺炎個案，但政府已加強出入境口岸的健康監察，因應市民關注和提高透明度，自1月3日起政府將每日公布加強監察下的肺炎個桉數字。

另據新加披聯合早報3日報導，當天傍晚開始，從中國武漢市乘搭飛機前來新加坡的旅客，在抵達樟宜機場時都得接受體溫檢測，以防當地肺炎疫情傳入當地。該國衛生部正密切關注情況，並已采取一系列預防措施。

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