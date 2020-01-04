通報44例 武漢不明病毒肺炎疫情擴大

大陸武漢市不明病毒性肺炎疫情有擴大趨勢，疾管署將繼續維持現有對武漢直航台灣班機的登機檢疫措施，日前許多旅客返國戴著口罩入境。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

併發重症者11例 疑是新型病毒

大陸武漢市不明病毒性肺炎疫情有擴大趨勢，當地衛生健康委員會網站三日發布，截至一月三日八時，已發現四十四個病例，其中重症十一例，均接受隔離治療。兩岸學者都懷疑疫情恐起因於新型病毒，但尚未確診。

令人擔憂的是，先前發布廿七例不明肺炎患者，其中七例重症，均在華南海鮮城遭受感染，新增加個案已不限是華南海鮮城內的攤商患者。

武漢市衛健委官網表示，去年十二月以來，衛健委發現不明原因的病毒性肺炎病例後展開監測，病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病灶。初步調查未發現明顯的人傳人證據，也無醫務人員感染。

現正透過核酸檢測、病毒分離培養以及病因溯源，以鑑定病原，已排除流感、禽流感、腺病毒感染等常見呼吸道疾病。香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌昨表示，部分大陸學者懷疑這次不明肺炎疫情，可能涉及新型冠狀病毒，但尚未獲得確診。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬也持同樣看法，他認為，檢驗結果正常應在事發二至三天內出爐，不排除是遇到「檢驗不出來」的新型態病毒。

疾管署副署長莊人祥說，「確實可能是新病毒」，但致病原及感染源仍釐清中，初步研判為病毒性肺炎，由於致病原因仍不明，將繼續維持現有對武漢直航台灣班機的登機檢疫措施。

接觸來往武漢民眾應提高警覺

疾管署於一月二日發出醫界通函，各醫療院所如果收治曾赴武漢的疑似肺炎個案，醫護人員在救治病人時，應採取嚴格感控措施，特別是插管或氣切等侵入性措施時，必須配戴N95口罩。至於是否再提升醫院更嚴格感染管控，將視疫情程度逐步增訂。

黃高彬強調，台灣十多年前成功對抗SARS，抗煞經驗豐富，可控制新型嚴重型傳染病疫情，民眾只需提高警覺，曾前往武漢者返國十天內自己觀察，有症狀即刻通報疾管署，就無須過度恐慌。提醒醫療院所盡快啟動嚴格感控措施，不讓病毒從醫院又擴散至社區。