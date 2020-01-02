武漢市場爆不明肺炎 口罩、板藍根全搶光

湖北武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人，不少民眾憂心「2020年的新年禮物是SARS重現？」由於SARS初期症狀像流感，診斷不易，引發人心惶惶。圖／中新社 分享 facebook 武漢爆發不明病毒性肺炎，官方迄今未說明確定病毒類型，當地民眾擔心2003年的SARS疫情重現，恐慌之餘紛紛開始「自保」，不僅到處購買口罩，還到藥房搶購買民間習俗稱能防治病毒性肺炎的板藍根，造成口罩和板藍根都大缺貨。

「整個漢口這邊所有的店，都已經告急了，包括板藍根。這些是才從其他店調過來的」。新京報報導，武漢不明病毒性肺炎疫情傳出後，華南海鮮批發市場1日起休市整治衛生，市場周邊藥房賣的口罩及板藍根也跟著銷售火爆，其中部分店鋪出現斷貨，臨時從其他店調貨因應。

不少民眾在買口罩和板藍根的同時，腦海浮現的是2003年SARS（非典型肺炎冠狀病毒，又稱非典型肺炎）爆發時，中國各城市及境外民眾瘋搶白醋和板藍根的畫面，不禁無助的問：「官方何時才要公布這波疫情究竟是什麼類型的肺炎？」專家則指出，民間習俗相信板藍根能防治病毒性肺炎，但目前沒有任何醫學證據。

相較民眾的憂心，華南海鮮市場商戶則顯得似乎老神在在。新京報報導，因不明原因肺炎住院治療的市場店鋪老闆有四人，分別經營蔬菜、食用菌、調味料、魚蝦等業務，目前均關門歇業。其中一家調味料店的染病的老闆被確診為肺炎。

鄰居徐萍說，自己並不擔心被傳染，「要是非典我們還不早都被傳染了！又不是一天、兩天了。」多位受訪商戶也表示，往年市場內也有店鋪老闆得感冒甚至肺炎，但他們並未過分關注，「一個市場幾百人，有幾個人得流感，很正常。」市場內多數商戶老闆也未戴口罩。

華南海鮮市場的客流量有明顯減少，元旦假期前一天本該是生意紅火的時候，客流量下降兩、三成。

報導指出，據武漢衛健委通報，目前已發現27例不明原因肺炎病例，其中7例病情嚴，尚未發現明顯人傳人現象，也未發現醫務人員感染。所有病例均已隔離治療。