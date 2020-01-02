武漢不明原因肺炎患者集中隔離治療 禁家屬探視

陸媒報導，中國當局近日已經把武漢市不明原因肺炎患者，全部轉入武漢一家傳染病專科醫院集中隔離治療，禁止家屬及外人探視。昨天下午，仍有新患者被轉入該院。

武漢華南海鮮市場上月爆發不明原因肺炎事件，引發海外內關注並擔憂是否嚴重急性呼吸道症候群（SARS）重現，至截稿，官方仍未公布確定病因。

據新京報報導，一名肺炎確診患者曾在醫院接受10種病毒篩檢都查不出病因。

報導指出，相關不明肺炎患者已於2019年12月31日被全部轉入武漢金銀潭醫院進行集中隔離治療，外人和家屬一律不得探視。金銀潭醫院是突發公共衛生事件醫療救治定點醫院，也是一家傳染病專科醫院。

報導引述一名患者之子稱，他父親被查出肺炎後一直在武漢市中心醫院後湖院區治療，治療很順利，各方面都很好，本來已經準備出院，但又被轉入了其他醫院治療，具體原因並不知曉。

報導引述金銀潭醫院一名知情人士稱，華南市場相關肺炎患者均被安置到了醫院住院部南四樓的傳染病病房。「家屬想送東西，需要先聯繫患者，由患者委託醫生或護士來門口代取」，一名保安打開一道門縫告訴家屬。

病房內的一名醫務人員表示，目前是特殊情況，和以前的流程不一樣，家屬不能進入。

據報導，1月1日下午，在金銀潭醫院南四樓傳染病病房門口，一位老人的兒子和兒媳正在安排她住院。

她的兒媳說，老人最近在武漢市協和醫院被確診為肺炎，症狀和肺部CT情況「幾乎和華南海鮮市場相關肺炎患者一樣」，但協和醫院的血液檢查報告單顯示，已檢測的10種病毒裡，老人均沒有感染。也就是說，她婆婆同樣感染了「不明原因肺炎」。

這名兒媳說，她的婆婆住在離華南海鮮市場不遠的小區，平日會去市場買東西。協和醫院得知這一情況後，立即讓她們把老人送來金銀潭醫院。

報導引數一名金銀潭醫院工作人員表示，「不明原因肺炎」一詞在普通民眾聽來可能會覺得是很了不得的事，會恐慌，但醫院每年都會接到不明原因肺炎的就診病例。

他說：「因為病毒變異是很快的，有的肺炎可以立刻查出是感染了哪種病毒，有的則不能，醫學上出於嚴謹態度，叫不明原因，說白了，意思就是我們在檢測過程中還沒有找到它的病因，這是個病原學問題。」

這名醫院工作人員安撫家屬說，今年的病毒一方面會引發流感症狀，一方面會造成肺部炎症，即使查不出病原體，只要堅持治療，也能治好。