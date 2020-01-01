親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
武漢爆不明肺炎
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

除夕使館危機：伊拉克「萬人圍攻」巴格達美國大使館

中職／富邦掰掰！中信宣布王建民任二軍客座投教

專家：SARS沒有消失 始終寄宿蝙蝠

2020-01-01 13:53世界日報 記者陳婕翎邱宜君／北京1日電

湖北武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人，不少民眾憂心「2020年的新年禮物是SARS重現？」由於SARS初期症狀像流感，診斷不易，引發人心惶惶。專家表示，SARS沒有消失，始終寄宿在蝙蝠身上，若人類與宿主再次直接接觸，仍可能重現江湖。

央視報導，不明原因肺炎患者表現主要為發熱，少數病人呼吸困難。調查並未發現人傳人與醫務人員感染個案，檢測病原與感染原因調查仍在進行中，尚不能斷言是SARS。

台灣新興病毒感染研究中心教授施信如指出，病毒是古老、持續演化的微生物，當人們以為某些病毒消失，其實只是因為防疫策略奏效，感覺不到它的存在。

台灣中研院生醫所前研究員何美鄉則指出，對人類而言，引發「嚴重急性呼吸道症候群」的SARS病毒屬於新型傳染病，但對動物來說，SARS是非常古老的病毒，自然宿主是不太有機會與人類接觸的蝙蝠，當果子狸、獾等哺乳類動物感染SARS，作為奇特食材進入活禽市場買賣，便增加病毒與人類接觸機會。

何美鄉不諱言，至今仍可在蝙蝠身上採到SARS病毒，但不是那株變異成為可以人傳人的病毒株。何美鄉說，若人類行為或生態環境改變，使人類直接接觸宿主或其他染病哺乳類，還是可能使SARS再次變異而傳人。她建議，若這次武漢不明肺炎的確是SARS病毒所引起，應及早找出第一批遭動物感染的人類，避免病毒演化。

湖北武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人，不少民眾憂心「2020年的新年禮物是...
湖北武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人，不少民眾憂心「2020年的新年禮物是SARS重現？」由於SARS初期症狀像流感，診斷不易，引發人心惶惶。 中國新聞社
分享

肺炎

延伸閱讀

真慘！11月訪港旅客暴跌56% SARS後最...

SARS沒消失過 一直寄生蝙蝠

SARS初期症狀像流感 診斷難

SARS重現？武漢爆27例不明肺炎 我針對直...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

爆多宗不明原因肺炎 武漢華南海鮮市場今起休市

2020-01-01 13:36

武漢不明原因肺炎 爆發疫情市場即日休市整治

2020-01-01 11:25

武漢肺炎病毒仍不明 醫：檢驗過久要懷疑是新型病毒

2020-01-01 10:55

SARS初期症狀像流感 診斷難

2020-01-01 00:51

SARS沒消失過 一直寄生蝙蝠

2020-01-01 00:51

SARS重現？武漢爆27例不明肺炎 我針對直航登機檢疫

2020-01-01 00:16

台協：無會員傳出「不明原因肺炎」病情

2019-12-31 23:32

武漢直飛來台航班 將登機檢疫

2019-12-31 23:31

時隔17年 若SARS再現 台灣準備好了嗎？

2019-12-31 22:05

SARS消失17年 抗煞專家分析重現江湖的可能性

2019-12-31 22:04

因應武漢疫情 陸委會：將登機檢疫

2019-12-31 21:18

影／中國武漢不明肺炎病例 即起直航入境啟動登機檢疫

2019-12-31 19:03

武漢官方通報：不明原因肺炎27例 7例病情嚴重

2019-12-31 15:11

武漢27例不明肺炎 疾管署：與過去SARS特徵較不符

2019-12-31 14:50

武漢市衛健委：初步分析為病毒性肺炎 未明顯人傳人

2019-12-31 14:30

武漢台協：未有會員感染不明肺炎就醫

2019-12-31 14:26

武漢疫情出現雙肺浸潤性未人傳人 臨床推測病毒性肺炎

2019-12-31 14:22

武漢爆不明原因肺炎 A股疫苗概念股衝上漲停

2019-12-31 13:48

人民日報引述武漢醫院人士：尚難斷定肺炎病例是SARS

2019-12-31 13:06
看更多

熱門文章

有這麼恨？兄妹大鬧靈堂 從棺材拖出父親遺體鞭屍

2019-12-31 16:50

求「歐趴」啥事都能做？ 清大生拜楊冪原因曝光

2019-12-31 15:48

習近平：九二共識基礎上 推動兩岸和平發展

2019-12-31 20:31

影／中國武漢不明肺炎病例 即起直航入境啟動登機檢疫

2019-12-31 19:03

SARS消失17年 抗煞專家分析重現江湖的可能性

2019-12-31 22:04

武漢27例不明肺炎 疾管署：與過去SARS特徵較不符

2019-12-31 14:50

SARS重現？武漢爆27例不明肺炎 我針對直航登機檢疫

2020-01-01 00:16

放10箱鞭炮賀50歲大壽 竟嚇死鄰居246隻雞

2020-01-01 10:45

中共地下原子彈燃料場復活！機密解禁…70％仍是謎

2020-01-01 10:00

反送中／港警太子站外噴胡椒噴霧 拘捕多人

2019-12-31 21:26

秦皇陵發現大型陪葬墓群 首見金駱駝

2019-12-31 16:47

武漢官方通報：不明原因肺炎27例 7例病情嚴重

2019-12-31 15:11

大象發情失控踩死馴養員 圍觀遊客全嚇傻

2019-12-31 15:34

武漢肺炎病毒仍不明 醫：檢驗過久要懷疑是新型病毒

2020-01-01 10:55

影／被排水口吸住！員工硬拉搶救 海豹大量出血死亡

2019-12-31 15:18

學者被送進新疆再教育營 家屬：怎能如此對待無辜之人

2019-12-31 18:07

多次闖美軍基地手機拍照被捕 耿爽要中國人遵紀守法

2019-12-31 16:36

SARS沒消失過 一直寄生蝙蝠

2020-01-01 00:51

路透：港民近6成支持反送中 贊同港獨者未達2成

2019-12-31 22:44

習近平新年賀詞向香港喊話：香港繁榮穩定是祖國的期盼

2019-12-31 19:35

時隔17年 若SARS再現 台灣準備好了嗎？

2019-12-31 22:05

秋後算帳遭控襲警 港美女準區議員︰無懼打壓

2019-12-31 16:23

武漢市衛健委：初步分析為病毒性肺炎 未明顯人傳人

2019-12-31 14:30

港民迎2020 警方旺角施放催淚彈驅散人群

2020-01-01 09:20

劉結一發表新年賀詞 指台灣各界反對民進黨阻兩岸交流

2020-01-01 10:49

反滲透法過關 親北京港媒：兩岸進入黑暗期

2020-01-01 10:06

香港「除夕和你SHOP」 警方海港城截查多人

2019-12-31 20:03

馬紹章：中華民國台灣化 使兩岸關係愈來愈難處理

2020-01-01 13:38

跨年夜上海外灘美不勝收 警方防踩踏如臨大敵

2019-12-31 22:57

陸學者：習五點推統一進程

2020-01-01 00:35

武漢不明原因肺炎 爆發疫情市場即日休市整治

2020-01-01 11:25

貴州高速公路網 里程破7千公里

2020-01-01 04:23

習近平新年茶話會：兩岸堅持一中

2020-01-01 00:35

因應武漢疫情 陸委會：將登機檢疫

2019-12-31 21:18

2020年前瞻／兩岸僵局往哪走 美國是關鍵

2020-01-01 00:35

華為董事長新年致詞：活下來是第一優先

2020-01-01 09:44

華為：2020…艱難的一年

2019-12-31 23:42

中老鐵路最長隧道 提前7月貫通

2020-01-01 04:24

香港新年又爆衝突 示威者扔汽油彈 警催淚彈反制

2020-01-01 09:38

SARS初期症狀像流感 診斷難

2020-01-01 00:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top