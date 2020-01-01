專家：SARS沒有消失 始終寄宿蝙蝠

湖北武漢市華南海鮮市場出現不明原因肺炎病人，不少民眾憂心「2020年的新年禮物是SARS重現？」由於SARS初期症狀像流感，診斷不易，引發人心惶惶。專家表示，SARS沒有消失，始終寄宿在蝙蝠身上，若人類與宿主再次直接接觸，仍可能重現江湖。

央視報導，不明原因肺炎患者表現主要為發熱，少數病人呼吸困難。調查並未發現人傳人與醫務人員感染個案，檢測病原與感染原因調查仍在進行中，尚不能斷言是SARS。

台灣新興病毒感染研究中心教授施信如指出，病毒是古老、持續演化的微生物，當人們以為某些病毒消失，其實只是因為防疫策略奏效，感覺不到它的存在。

台灣中研院生醫所前研究員何美鄉則指出，對人類而言，引發「嚴重急性呼吸道症候群」的SARS病毒屬於新型傳染病，但對動物來說，SARS是非常古老的病毒，自然宿主是不太有機會與人類接觸的蝙蝠，當果子狸、獾等哺乳類動物感染SARS，作為奇特食材進入活禽市場買賣，便增加病毒與人類接觸機會。