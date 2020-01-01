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SARS來了？邊境檢疫啟動

2020-01-01 13:08聯合晚報 記者羅真／台北報導

因應中國大陸武漢發生肺炎疫情，我檢疫人員昨天針對武漢入境高雄國際機場的班機進行檢...
因應中國大陸武漢發生肺炎疫情，我檢疫人員昨天針對武漢入境高雄國際機場的班機進行檢疫。 圖／衛福部疾管署提供
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大陸武漢市昨天傳出27例肺炎病例，七例病情危重，我衛福部疾管署昨天向陸方證實，但肺炎種類與傳染原因尚待調查。疾管署表示，截至今天上午並未取得進一步的中國大陸官方消息，但我國已啟動邊境檢疫應變措施，針對武漢直航入境的班機由防疫人員登機檢疫，昨晚已進行第一班飛機檢疫。

疾管署副署長莊人祥表示，武漢市衛生健康委員會昨天公布訊息，當地華南海鮮市場發現27例病毒性肺炎病例，七例病情危重，均已進行隔離治療，有二例病情好轉。目前仍不確定病毒種類，但尚未發現明顯人傳人及醫護人員感染，是跟SARS比較不同之處。

我檢疫人員昨天針對武漢入境高雄國際機場的班機進行檢疫。圖為檢疫人員執行入境旅客體...
我檢疫人員昨天針對武漢入境高雄國際機場的班機進行檢疫。圖為檢疫人員執行入境旅客體溫量測。 圖／衛福部疾管署提供
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中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬表示，新的分子生物檢驗方式約能在一天左右確認肺炎病毒種類，若超過這個時間，可能要懷疑是不是不認識的病毒，像是變異型流感病毒，或是人畜共通、在動物身上變異再回傳給人的病毒。

適逢下周總統大選，預期近日陸續有台商與赴陸遊客歸國。黃高彬表示，由於不清楚病毒種類，因此目前難以判斷傳染力。一般來說，肺炎可概分為典型肺炎與非典型肺炎，典型肺炎先由病毒感染再合併細菌感染，像是流感併發肺炎鏈球菌入侵肺部，患者症狀約會在一兩周內變得嚴重。

非典型肺炎病原包含病毒與非典型細菌，還會合併黴菌等感染，感染者一周至一周多內如果沒有好轉，通常會引起嚴重的症狀，如急性呼吸窘迫症候群。

黃高彬表示，為避免在潛伏期間傳染，自武漢市回台的民眾與其親友均應戴口罩，達到雙重保護，至少觀察兩周。

台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅表示，一般肺炎傳染途徑以飛沫為主，提醒民眾注意咳嗽與打噴嚏禮節、勤洗手、避免去人多的地方等，咳嗽、發燒達兩三天以上與呼吸感到困難時應立即就醫。

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