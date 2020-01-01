武漢不明原因肺炎 爆發疫情市場即日休市整治

中國湖北省武漢華南海鮮市場近期陸續出現不明原因肺炎疫情，民眾恐懼嚴重急性呼吸道症候群（SARS）再度爆發。據陸媒報導，華南海鮮市場今天臨時宣布即日起休市整治，重新開市時間未定。

新京報報導，這處市場今天刊登武漢市江漢區市場監督管理局和江漢區衛生健康局聯合發布的「關於休市整治的公告」。

公告稱，根據中國國務院「突發公共衛生事件應急條例」等法規條例規定，及武漢市衛生健康委「關於當前我市肺炎疫情的情況」通報，「經研究，決定對華南海鮮批發市場實行休市，進行環境衛生整治。請廣大商戶積極配合。開市時間另行通知」。

報導表示，這則公告的落款時間為1月1日。大量市場商戶老闆上午聚集在華南海鮮市場門口，雖然商戶仍可進出，但不能進行營業。一位商販表示，是剛剛看到通知後才知道要休市。

報導引述一名負責值守的監管人員表示，通知是清晨5時許才張貼的，商戶事前並不知情，「商戶老闆很多都提前進貨了」。

中國武漢市衛生健康委員會官網昨天下午通報，近期發現的「不明原因肺炎」有27個病例，均已隔離治療；其中，7例病情嚴重，未發現明顯人傳人現象。至於病因是否為SARS或是其他病毒性肺炎，仍在調查中。