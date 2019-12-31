武漢官方通報：不明原因肺炎27例 7例病情嚴重

大陸武漢出現不明原因肺炎，疾管署建議往來兩岸民眾、台商勤洗手、使用酒精消毒、出入公共場合戴口罩。 本報資料照片 分享 facebook

中國武漢市衛健委下午通報，近期發現的「不明原因肺炎」有27個病例，均已隔離治療；其中，7例病情嚴重，未發現明顯人傳人現象。至於病因是否為SARS或是其他病毒性肺炎，仍在調查中。

人民日報引述武漢多名醫院人士稱，目前病因尚未明確，不能斷定是網上傳言的SARS病毒，「其他重症肺炎的可能性更大」。

武漢市衛生健康委員會官網下午通報，武漢市出現不明原因的多例肺炎與當地華南海鮮城有關。透過在全市醫療衛生機構展開與華南海鮮城有關的病例搜索和調查，目前已發現27個病例，其中7例病情嚴重，其餘病例病情穩定可控，有2例病情好轉擬於近期出院。

通報稱，這些病例的臨床表現主要是發燒，少數病人呼吸困難，胸部X光片呈雙肺浸潤性病灶。

外傳這次出現的肺炎病例有可能是嚴重急性呼吸道症候群（SARS），不過通報說，到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染，對病原的檢測及感染原因的調查還在進行中。

通報說，病毒性肺炎多見於冬春季，可散發或暴發流行，臨床主要表現為發熱、渾身酸痛、少部分有呼吸困難，肺部浸潤影。病毒性肺炎與病毒的毒力、感染途徑以及宿主的年齡、免疫狀態有關。