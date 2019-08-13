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華為鴻蒙新系統
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榮耀「智慧屏」出現ADB相關選項 鴻蒙作業系統基於Android打造？

2019-08-13 09:39聯合新聞網 楊又肇

華為正式對外揭曉鴻蒙 (HarmonyOS)之後，華為也正式對外揭曉以榮耀品牌推出的「智慧屏」電視產品，並且強調首發採用鴻蒙作業系統。不過，後續有人發現榮耀此款「智慧屏」在設定選項中提供「撤銷ADB (Android Debug Bridge)調試模式授權」選項，似乎讓人開始質疑所謂的鴻蒙作業系統，是不是只是另一個以開源Android架構打造的作業系統？

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先前中國市場有不少主張自有作業系統的設計，其實多半是以開源授權使用版本的Android作業系統為基礎，有些會進一步重新撰寫底層程式編碼內容，藉此讓作業系統運作更為流暢、穩定，但有些可能是針對操作介面 (UI)部分重新打造 (甚至僅只是"換皮")。

例如，先前阿里巴巴標榜自製作業系統的阿里雲OS (YunOS，後續更名為AliOS)，本身就是採用Android的Runtime Library (執行時函式庫)，同時也同樣使用Android軟體框架與開發工具，基本上可被視為Android作業系統分支，但並不完全與正統Android作業系統相容，因此雖然標榜可執行運作Android平台app，實際上並不能達到百分之百相容。

以目前華為旗下手機、平板產品使用作業系統，針對中國境內市場銷售機種採用深入客製化的EMUI操作介面，搭配使用開源架構、重新撰寫的Android作業系統，因此雖然因為中國境內使用限制，無法直接使用Google Play在內服務，但針對中國市場則是加入更多在地應用服務。

而針對海外市場部分，則是與Google合作完整認證的Android作業系統，並且搭配使用客製化EMUI操作介面，可使用完整Google服務內容，同時也能透過Google Play Store下載app擴充應用功能，但就不會搭載所有針對中國境內市場打造應用功能。

從此次在榮耀「智慧屏」設定選項中提供「撤銷ADB調試模式授權」選項，其實也不見得能證明此款產品搭載的鴻蒙作業系統就是以Android為基礎打造，也有可能只是允許裝置存取包含華為在內的Android手機存放內容，同時並非所有具備ADB功能的裝置都是基於Android作業系統，例如Windows、macOS也能藉由程式安裝使用ADB功能，藉此與Android手機設備連動。

華為並未具體說明鴻蒙作業系統具體細節，僅透露此款作業系統採分散結構設計，藉此對應更高系統相容與升級更新效率，同時也能確保作業系統運作安全，至於是否確定基於Android作業系統打造，暫時還無法確認。

(圖／擷自微博頁面)
(圖／擷自微博頁面)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

作業系統Android鴻蒙華為

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