觀點／華為正式端出鴻蒙，能否順利開疆闢土？

華為過去不斷強調自己有研發作業系統能力，同時也說明本身擁有充足技術能力與專利資源，甚至在過往溝通過程也多次提到將Android作業系統程式編碼「去蕪存菁」，讓旗下手機、平板裝置能有更穩定、流暢的運作表現，而此次正式對外揭曉旗下作業系統「鴻蒙」，並且確認英文正式名稱為HarmonyOS，取其和諧之意形容可相容所有裝置使用，似乎對外表示華為已經在硬體到軟體有相當完整的佈署能力，並且能配合現有用戶族群與產品類別建立廣大市場生態鏈。

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從華為公布數據，目前基於EMUI介面的作業系統已經累積超過5億活躍用戶人數，並且在全球216個國家地區推行，透過77種語言供人使用，顯然已經足以形成龐大市場生態鏈，同時也強調只要有意願，即可在短時間內讓旗下裝置在1-2天內讓Android作業系統切換為鴻蒙作業系統，並且仍可維持相容使用Android平台應用服務。

而就目前華為說明鴻蒙作業系統採分散式架構設計，相同設計理念也套用在新版EMUI10，意味藉由模組化設計，透過單一系統核心設計，即可讓作業系統以不同形式對應各類裝置使用，並且基於相同核心設計，使得單一應用服務可以同時在所有類型裝置上使用，甚至可以達成彼此互通協作效果，就像新版EMUI10可讓連接至筆電的操作介面直接使用手機上的應用服務，以及在不同裝置間切換流暢使用手機通話功能。

不過，即便對外說明鴻蒙與新版EMUI10帶來使用體驗優勢，並且能讓開發者以更簡單方式打造應用服務，華為現階段依然會維持使用Google提供的Android作業系統，原因就在於現有Android作業系統生態已經有相當完整且廣泛的發展規模，一如先前三星從Intel手中全面接手Tizen作業系統，過往也曾打造採用Tizen作業系統的手機產品，甚至大勢舉辦Tizen開發者活動，但最終仍未能成功帶動使用風潮，目前僅能將Tizen作業系統應用在旗下聯網電視、智慧手錶等物聯網應用相關產品。

即便現階段依然維持手機出貨量龍頭地位的三星，目前旗下手機產品仍無法全面捨棄使用Android作業系統，必然有其原因。

Google也明白Android發展將有侷限

Android作業系統到目前為止已經正式進入10.0版本，期間也經歷不少變革與改良，同時也藉由合作夥伴、更多採用Android作業系統底層打造的產品生態持續擴展，幾乎從手機、平板、智慧手錶等手持裝置，一直到筆電、PC、車載系統，甚至大型數位看板等，都能看見Android作業系統應用蹤影，至今累積的應用服務也已經在Google Play Store平台收錄超過100萬種，若是加入僅以apk檔案形式流通使用的數量，更是難以統計，使得Android市場生態已經難以被取代。

以Android作業系統原本是針對相機產品使用打造介面的情況來看，雖然在過去幾年以來持續精進，並且陸續加入許多功能，Google也開始發現這款作業系統的使用侷限，其中包含在不同裝置間操作一致性、安全性與相容性表現有所差異，雖然後來針對各類產品使用需求劃分不同Android作業系統形式，例如Android TV、Android Auto、Wear OS (原本為Android Wear)，卻仍會有應用服務互通、後續維護的挑戰。

因此，Google後續才會開始著手打造名為Fuchsia的作業系統，期望能藉由單一作業系統對應不同裝置平台上的使用需求，同時對開發者而言也僅需透過單一設計流程，即可打造對應所有類別裝置使用的應用服務，甚至在後續維護也能帶來更大更新效率。

即便如此，Google也不敢冒然將Fuchsia取代現有Android作業系統，原因就是在於現有Android作業系統市場生態規模太大，因此計畫採取並行使用模式，或許未來會漸漸讓Android作業系統淡出市場發展。

鴻蒙在海外市場發展仍有挑戰，中國市場或許有較高接受度

回到華為身上，縱使以中國境內市場使用模式可以快速接受新作業系統，但是對於海外市場深度黏著使用Google Play Store、YouTube、Google Search等服務的情況，即便華為強調鴻蒙作業系統可相容使用所有Android平台app與服務，要能順利改變一般用戶使用習慣，可能必須面臨更大挑戰。

以微軟的Windows作業系統為例，從Windows 7到Windows 8的介面調整，就已經讓許多深度黏著使用者無情批評，甚至紛紛改回舊版作業系統，直到Windows 10全面加回原本「開始」選單介面，加上全面開放免費升級，才讓使用者願意更換。

雖然華為也能藉由免費讓使用者從原本Android作業系統移轉到鴻蒙，但是對於已經習慣Google Play與Google旗下服務的海外用戶而言，移轉到鴻蒙可能需要面對許多使用習慣改變，甚至可能無法獲取更完整的Google服務項目，因此能否持續吸引原本用戶黏著使用，或許會成為華為必須評估風險。

但對於app使用模式與海外市場有所差異的中國境內使用者來說，在原本就少了與Google服務深度整合情況，加上可以相容使用計有Android應用服務之下，或許對於鴻蒙的接受度相對較高，因此預期能進一步在中國市場推廣鴻蒙作業系統。

當然，若華為進一步讓鴻蒙能更容易操作的使用體驗，同時也藉由本身產品使用規模推動完整的服務市場生態，加上可串接既有Android應用服務，縱使在初期仍可能面臨發展挑戰，但預期也能在市場建立自己的生態體系。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》