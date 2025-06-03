高CP值越南團體旅遊攻略！全家出門也不傷荷包的河內／峴港／富國島熱門行程一次搞定

在找暑假出遊依舊俗又大碗的出國行程嗎？那絕對就是越南暑假跟團行程！河內/峴港/富國島任你挑，行程豐富，吃好住好還能玩遍越南文化古都和夢幻海島，帶小孩放電、大人放鬆一次搞定～現在就讓 AsiaYo 教你怎麼花少少、玩爽爽，一整個暑假都滿滿回憶吧！💖





｜🇻🇳 你適合越南跟團嗎？｜

想去越南旅遊，但對於如何開始規劃真的霧煞煞嗎？如果你是以下的旅客，那超推薦你選擇越南跟團！

✅第一次去越南✅ 帶長輩或小孩✅ 忙到沒空做功課✅想玩得好住得好✅不會說越南語





｜⭐️越南團體旅遊優點｜

．💰省荷包：越南跟團暑假也超便宜❗❗❗

．🚌 省時省力：行程交通餐食一次搞定

．📚 導遊專業：玩得深度又好拍

．💆 長輩OK：走得輕鬆，全家都開心

．🛫 輕鬆買機票：含機票省比價，時間又漂亮

．👭 交到旅伴：一起玩更有趣，還可能變好友💬✨

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｜🔎越南跟團旅遊行程挑選攻略｜

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｜🏞️河內暑假團體旅遊必逛景點攻略｜

📷必打卡： ✅下龍灣 ✅TITOP島✅還劍湖 / 🛶 必體驗：✅水上木偶戲✅驚訝洞

🌟 河內必逛景點Top1：河內下龍灣

聯合國認證的世界自然遺產，被稱為「海上桂林」，一整片超美的藍色海面上，點綴著幾千座石灰岩島嶼，美得像一幅會動的山水畫🛶不管是拍照、放空還是純欣賞，都超推！

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世界最長、最高的雙層纜車之一，還曾創下金氏世界紀錄！從海岸出發，一路飛越海雲橋，360度無死角的海景山景超震撼🌊整趟大概5分鐘，但全程都超美的啦～

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🌟 河內必逛景點Top3：文廟國子監

位於河內市中心的文廟，是越南版的孔廟，也是古代科舉考試的考場喔～整個園區充滿東方古典美感，紅牆綠瓦、靜謐庭園，再加上一排排石碑，氣氛超有書卷味📚

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｜🌿峴港暑假團體旅遊必逛景點攻略｜

📷必打卡： ✅會安燈籠古鎮 ✅巴拿山黃金佛手橋 / 🛶 必體驗：✅迦南島竹桶船 ✅巴拿山纜車

🌟 峴港必逛景點Top1：會安燈籠古鎮

會安就像穿越時空來到充滿異國風情的小鎮💛白天逛老街、拍拍黃牆古屋，傍晚夜幕一降臨，整條河畔點亮繽紛燈籠✨還能搭船放水燈，體驗越南傳統的浪漫氛圍喔！

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🌟 峴港必逛景點Top2：巴拿山黃金佛手橋

巴拿山度假區中超人氣的黃金佛手橋～兩隻巨大石手托起金色步道，視覺衝擊感超強💫站在橋上俯瞰山林與雲霧，怎麼拍都像明信片！

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🌟 峴港必逛景點Top3：美山聖地

如果你對歷史遺址有興趣，美山聖地絕對是必訪！這裡是古占婆王國留下的宗教遺跡，被譽為越南的小吳哥🌿幾十座紅磚塔群藏在森林之中，能感受到濃厚的宗教與歷史氣息喔～

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｜🏝️富國島暑假團體旅遊必逛景點攻略｜

📷必打卡： ✅威尼斯大世界 ✅珍珠雙樂園🛶 必體驗：✅世界上最長的跨海纜車 ✅出海跳島

🌟 富國島必逛景點Top1：SAFARI野生動物園

園區分為步行區與野生動物區，動物們自由奔跑的畫面超震撼！這個東南亞最大的野生動物園超適合親子同遊！搭乘專屬遊覽車近距離觀察獅子、長頸鹿等野生動物，像進入真實版動物星球🌿

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🌟 富國島必逛景點Top2：珍珠奇幻主題樂園VinWonders

超大主題樂園結合雲霄飛車、水上樂園與童話城堡，適合親子、情侶一起嗨玩一整天！園區裡的表演也不馬虎，晚上還有水舞燈光秀、花車遊行喔！

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🌟 富國島必逛景點Top3：太陽世界香島自然樂園

世界最長跨海纜車飽覽海景，抵達後就是一座充滿歡樂氣氛的主題樂園！有刺激雲霄飛車、水樂園、表演秀，整天玩不膩～在沙灘放空、泳池戲水，玩樂＋度假一次滿足🌴🍹

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越南旅遊真的超高CP值！如果你想帶孩子出國玩、又不想花太多預算的話，泰國跟團旅遊、馬來西亞團體旅遊也是不錯的選擇喔～行程豐富又輕鬆，爸媽完全可以當甩手掌櫃盡情享受✈️更多超值優惠都在Asiayo的限量快閃行程推薦，搭配跟團攻略一起看，出遊更省更順喔💼📍





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