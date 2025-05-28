小資族一定要知道！ 2025年曼谷 Magic Food Point「機場奇蹟美食街」 各種經典泰式的機場庶民美食街

一般人對機場餐廳的印象就是「貴鬆鬆」，但某些朋友或許還不知道～在曼谷的「Suvarnabhumi Airport（蘇凡納布機場／素萬那普機場）」裡有一個叫做「Magic Food Point（機場奇蹟美食街）」的美食街，大家喜愛的打拋飯、冬蔭功、泰式咖哩、青木瓜沙拉、涼拌海鮮、烤肉串、豬腳飯、海南雞飯、米粉湯這裡都吃得到，而且幾乎都是銅板價，又24小時不打烊，不管你是純粹想省錢或者搭飛機太晚抵達曼谷想找地方吃宵夜⋯⋯又或者是返台當天太早到機場、還沒辦法Check-in去過海關後那條免稅店街吃東西⋯⋯我覺得這個機場奇蹟美食街都是一個很不錯的用餐好去處！

基本資料（Magic Food Point 機場奇蹟美食街）

地址：蘇凡納布機場／素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）1F

電話：+66-2-134-6573

營業時間：24小時營業

機場奇蹟美食街位於蘇凡納布機場的1F，而大家剛領到行李、入境泰國的那層樓是2F，所以要再搭手扶梯往下一層才可以到達。（1F就是可以搭排班計程車和巴士的樓層）

這就是機場奇蹟美食街的入口（旁邊是8號閘門），行李箱可以推進去，但是很大台那種行李推車禁止推進去。

進到裡頭後，真的可以用「別有洞天」來形容，空間比我想得還大，而且People Mountain People Sea，我們等了好一會兒才終於佔到一處兩人座的位子。（人潮多寡也跟時段有關係）

這個美食街跟泰國其他大部份百貨公司的美食街一樣，你必須先到入口處旁的櫃台（照片中那個），儲值一些金額到卡裡以後，再用那個卡去消費。

儲值卡就長這樣，我是建議一個人可以考慮先儲值個200~300泰銖（身上如果沒有泰銖的話，可以先到B1F去換泰銖，2F雖然也可以換錢，但是匯率通常比較差），反正沒花完的都還可以再換成現金。

這裡大約有三十個左右的店家，賣的大多是泰國在地的 小吃（也有少數幾家賣的是異國料理），一盤什麼飯或什麼麵的約莫5X～7X泰銖就可以打發，或許你在泰國的其他地方可以找到比這更便宜的路邊攤，不過以一般機場的餐飲消費來說我覺得這裡的定價已經是夠便宜了！

聽說這機場奇蹟美食街本來主要是機場工作人員的員工餐廳，不過因為口碑還不錯，所以越來越多觀光客慕名而來，這裡的店家因為有錢可以賺，所以捧著白花花銀兩來的是機場員工還是觀光客似乎對他們來說也不是那麼重要了！

入口旁第一家是賣手工冰淇淋的攤位，飯後想吃個甜品可以考慮來這裡選購。（有榴槤、椰子等熱帶水果口味的冰淇淋，兩球只要40泰銖，五球也只要65泰銖）

隔壁攤賣的是港點類的點心，然後我第一眼看到的時候把攤位名稱的「坤吟」看成「呻吟」。

再隔壁這攤是泰國街頭很流行的一種「泰式烤丸子」還有甜甜的烤肉串。

丸子會放進甜甜辣辣又濃稠的醬汁裡頭裹上一層辣醬（不吃辣的話也可以不要加），一串只要10～15泰銖而已。

對面還有賣一些酥皮類的西點，有的裡面包鳳梨餡，有的裡面包椰奶餡，價格都只要25~30泰銖而已，如果你們有要包車或搭巴士去外府的話，也可以考慮買幾個放在車上吃。

這一家賣的是這幾年泰國很流行的那種酸辣泡麵鍋，本來也想點一份試試看，但我腸胃吃辣很容易拉肚子，所以有點擔心才剛到泰國第一天就開始腸胃不適⋯⋯還是忍痛先Pass好了～

實體一鍋只賣120泰銖而已，真的也不貴。

後來第一家決定吃照片中的這一家。

這家賣的是各種湯麵，我選了中間的那碗「牛肉丸麵+燉牛肉」，只要75泰銖而已。

麵條的部份有很多種可以挑選，也可以選冬粉、粿條那一類的，然後一般泰國的小吃店會提供的辣椒粉、辣椒醋、白糖、魚露什麼的這裡也都有提供。

很多對泰國不熟的朋友都問我說泰國是不是大部份的食物都很辣，但其實也沒有，除了一些主打東北料理、生醃料理、泰式沙拉那類的餐廳以外，其實很多餐廳都有很多不辣的品項，像我們這天在機場奇蹟美食街吃的就沒有任何一道會辣，想吃辣的話要自己加辣椒粉或辣椒醬。（當然也有其中幾家有賣辣的料理，但我們那天沒有點）

還有泰式的咖哩，因為那咖哩醬是事先費時熬製而成的，通常本來就有含辣椒的成份，所以也沒辦法做成完全不辣⋯⋯

這美食街的餐具都是放在公用的檯子上，拿取時旁邊還有提供滾燙的熱水可以把餐具高溫殺菌一下，算是蠻有衛生觀念的（？）

下一攤我們想吃的是燒臘飯。

可能有些人覺得牛肉麵、燒臘飯這些不是都是中式、台式的料理嗎？但其實泰國有很多 小吃本來就是受到早期華裔移民的影響，所以並非只有什麼打拋飯、泰式酸辣湯、金錢蝦餅這種才算泰式料理，一些海南雞飯、米粉湯、豬腳飯之類的也都隨處可見，而且不是只有華人愛吃，就連土生土長的泰國人日常飲食都很常吃這類的食物，然後有些吃起來跟台灣吃到的口味還是有蠻大差異的啦！

我們在這一家點的是一整份的「烤鴨」（底下沒有飯），175泰銖，肉量不少，泰國這裡的烤鴨通常都會搭配比較多的醬汁，咬下去的口感也比較軟嫩多汁一點，跟台灣一般常見的烤鴨不同路數。

下一家生意超好的是賣豬腳飯的。

後來人潮比較退去以後我才繞回去買了一份，這一盤的肉量有比較多，一絲一絲的豬肉軟嫩不柴，豬皮的部份幾乎入口即化，搭配上甘甜的拌飯醬汁，相當可口。

下一攤是主打海南雞飯的。

通常台灣賣海南雞飯的小吃店可能就只賣海南雞而已，但泰國的很多會同時賣「炸雞」，然後這一家除了炸雞以外還有賣烤雞，所以你們想要一次吃到三種作法的雞肉料理也是沒有問題的。

後來我們買了海南雞和烤雞雙拼的飯，不過老實講我覺得口感還好，你們看照片應該就看得出那個肉質沒有很嫩（但雞汁飯的部份還不錯吃）⋯⋯所以建議大家可以Pass這一間，等去市區再去其他名店吃比較好。（其實也不一定要名店，有很多不知名小店的海南雞也不錯吃）

p.s.想吃飯的話比較推剛才的豬腳飯或烤鴨飯

機場奇蹟美食街最裡面的右側還有一個空間，這裡主要是賣飲料類的。

這一攤賣的是水果冰沙、水果蘇打跟各種水果茶，價格落在30~60泰銖不等，如果跟台灣比其實也算非常便宜。

那天我們買了芒果冰沙和西瓜冰沙，都是用新鮮水果現場現打而成，一杯60泰銖。

另一家賣水果的一盒是50泰銖，但如果你們去市區買那種推車賣的水果通常一小袋只要20～30泰銖左右，甜度還不錯。（這水果的量應該是比一般路邊現切的水果量多一點）

上個月我們是要從機場搭大巴去華欣，已經先上網訂好了票，入關後離發車還有將近兩個小時，所以就選擇先來這裡飽餐一頓，後來也是吃得蠻開心的。

離開前記得要再把儲值卡還給櫃台的人員，她會把剩餘額度換成現金返還喔～以上就是這次簡單的分享，祝大家都用餐愉快啦！

Magic Food Point 機場奇蹟美食街

地址：蘇凡納布機場／素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）1F

電話：+66-2-134-6573

營業時間：24小時營業

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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