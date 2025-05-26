第一次在沙漠過夜就上手！印度 黃金城 賈沙梅爾 Jaisalmer 騎駱駝 Safari 旅行全攻略

🏰 印度的前線─黃金堡壘：晨光下初抵時光凍結的賈沙梅爾 Jaisalmer

搭著過夜火車從比卡內爾來到賈沙梅爾，清晨踏進這座沙漠中的黃金城市，感覺像是走進時光凍結的歷史場景。不同於拉賈斯坦其他地區的古堡，賈沙梅爾古堡至今仍有約2000位居民生活其中，宛如一座活生生露天博物館。

在淡季裡用低廉的816盧比（約台幣310元）訂到了三晚附衛浴在古堡內的房間，住宿環境舒適得令人驚喜。這座盤踞在76公尺高的山丘城堡，被10公尺高的城牆圍住，城牆四周還捍衛著99座碉堡，部分碉堡依舊保留著大砲，建於11世紀，歷經風沙侵蝕，仍雄偉挺立，是拉賈斯坦邦中第二老的城堡。

▲ Patw-ki-Haveli & Jaisalmer Fort 圖／卡拉女巫 攝影提供

🐫 荒野沙漠中騎駱駝：在夜晚星空下分享台灣故事

在淡季報名Safari一開始並不順利，但最終我用2000盧比（約台幣760元）報名成功，吃住交通全包，還附贈人生難忘的回憶。到了集合地點才發現只有我和兩位來自喀拉拉邦的男孩，旅行社安撫我們說稍晚還會有九位義大利人加入。

於是我們三人搭上一台簡易越野車出發，途中在我提議下順道拜訪傳說中被詛咒的Kuldhara Abandoned Village 廢棄村落——那個一夜間被遺棄的村莊，如今只剩下破牆斷瓦與荒涼的傳說。

▲ 傳說中被詛咒的Kuldhara Abandoned Village 廢棄村落 圖／卡拉女巫 攝影提供

這是我人生第一次騎駱駝、在荒郊野外過夜。初次接觸駱駝比想像中高大，他們起立和跪坐的動作總讓我心驚膽跳，全程死命抓住握把，內心萬分慶幸先前有認真做重訓，核心跟大腿瘋狂使用，Apple Watch甚至以為我在慢跑——這場騎駱駝的旅程，看似輕鬆卻扎實地讓體能消耗爆表。

▲ 荒野沙漠中騎駱駝

抵達沙漠營地後，開始到處亂晃，等著駱駝夫們的餵食後，義大利團員前來會合，但沒想到日落後，他們一群吃完晚飯就走了，只剩下我們三人互看討論：我們三個在荒郊，現在安全嗎？接下來的行動，我們上廁所、吃晚餐都需要互相cover，後來我們就患難成友了！

▲ 荒野沙漠中騎駱駝 圖／卡拉女巫 攝影提供

深夜的沙漠無光害，沒有建築物的對比，星星像是垂手可及。躺在露天床上看星空，星星跟月亮是除了手機以外的唯一光源，我們與駱駝夫們伴著熱門寶萊塢音樂圍成一團，在星空下天南地北的聊著，當然也包含了我的國家，從近期的中國軍演到國內大罷免，食物、經濟跟各種文化議題，大概沒想過在沙漠中，我還在認真上著介紹台灣課！

▲ 荒野沙漠中騎駱駝 圖／卡拉女巫 攝影提供

這是我第一次在沙漠過夜，卻比想像中睡得好，睜眼那刻太陽正從地平線緩緩升起，一時之間有種「我在哪我是誰」的感覺。直到駱駝夫遞上一杯熱騰騰的Masala tea，才把我拉回現實。在近乎無人的淡季，這樣的寧靜與遼闊是無可取代的。據說旺季營地一日可湧入80人，我想那感覺會截然不同。只能說，這趟2000盧比的行程，真的物超所值！飯真的也很好吃！ 沒想到人生第一次騎馬跟騎駱駝都在印度發生了！

▲ Bada Bagh 圖／卡拉女巫 攝影提供

🌅 餘暉下的王族遺跡與沙漠湖畔：Bada Bagh & Garasisar Tank

回到城市後，洗去一身沙塵，便前往Bada Bagh，這片皇家陵寢紀念那些讓沙漠變綠的統治者，儘管現場多有荒廢，但從高處眺望一片綠意仍令人驚艷。陵寢的穹頂與石柱在夕陽映照下泛著淡金色光澤，這裡同時也是絕佳的IG打卡景點，構圖夢幻、光線迷人，怎麼拍都像電影場景般夢幻。

▲ Bada Bagh

午後在Garasisar Tank湖邊耍廢，這座水庫建於12世紀，是賈沙梅爾城市的重要生命線，曾為整個地區供應珍貴水源。湖畔靜謐，旅者可沿岸散步或租船緩行，入口拱門據說是由一位虔誠印度教妓女出資興建，卻引起當時統治者不滿，祭司於是建議在門上設立印度廟以避被拆除之命運，如今已成在地傳說。

▲ Garasisar Tank湖邊 圖／卡拉女巫 攝影提供

🕍💰 金錢的力量！令人驚嘆的耆那教寺廟藝術遺產

賈沙梅爾古堡內有七座彼此相連的耆那教寺廟，彷彿迷宮般錯綜複雜，其歷史可追溯至12至15世紀，由當時極為富有的耆那教商人出資興建。寺廟建築使用黃色和白色大理石，外觀如無數小型尖塔疊合而成，氣勢恢宏。

▲ 耆那教寺廟 圖／卡拉女巫 攝影提供

走進其中，牆面、天花板與立柱皆被繁複雕刻填滿，雕工細膩到彷彿每吋石材都活了起來。從神祇、舞者、動物到象徵自然與生命的花紋，無不展現工匠驚人的藝術造詣，只能說錢錢，不管在那個時代都是強而有力的東西，只能精緻到讓人驚嘆金錢的偉大。

寺廟內寧靜莊嚴，僧侶們熱情地指導我如何以傳統方式祈禱，還親自示範每日功課的修持方式，原來僧侶每天的工作量也不輕鬆啊！

▲ 耆那教寺廟與僧侶每日功課

🛕 城堡心臟信仰中心之所在：Laxmi Temple

古堡內的Laxmi Temple則是另一種日常的神聖場域，位於城堡正中央。雖然規模不如 Jain Temples 宏偉，卻是個擁有明亮裝飾的圓頂與充滿生活氣息的印度教廟宇。寺廟內部的聖殿入口處裝飾有一座凸紋銀製門楣，聖像則被厚重花環層層圍繞，充滿敬意與色彩。寺廟與其周邊的巷弄構成如迷宮般的生活網絡中心。

▲ Laxmi Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

🌍 黃金沙漠城堡裡的獨行旅人

待在Jaisaimer 四個整天，想要好好在黃金城裡放鬆耍廢，深覺賈沙爾梅古堡內的各種小巷跟瓦倫納西很像，但乾淨不少，也是一個可以到處亂逛，隨意找間咖啡廳或餐廳都是絕美景點的地方！

偶爾停下來跟小店商家們聊聊天，開頭總是問我從哪裡來，當我回答「台灣」後，總有無限的延伸問題，有時大家的反應讓我驚訝問我「你是台灣人，你應該沒有親中國吧？」我說「當然！它是我們的敵國！討厭死了！總是想併吞我們！」總會有人接著跟我說「對對對！中國是敵人，不可信，不是個好國家，也老是跟我們有衝突！」然後老闆們就會噼哩啪啦講一堆他們觀察到的中國遊客和台灣遊客的差異！

反正淡季嘛～大家都很閒沒有什麼遊客，只是到處都有人跟我說，剛好也有大約10個台灣人在這裡，很可惜，明明這古堡就那麼大，但一個都沒遇上，倒是與歐美旅人多有擦肩。很多店家們都記得我來自台灣，甚至會幫我主動介紹身份。真是謝謝大家不厭其煩幫我分享啊！

在Jaisalmer的日子，遠遠不只是騎駱駝與沙漠。在沙漠星空下的暢聊、曠野中的日出日落，再到古堡的閒話家常，每一刻都令人印象深刻，原以為這裡會如同其他拉賈斯坦邦熱門旅遊城市一般，充斥著各種觀光商業氛圍，卻沒想到因為淡季，這座黃金城給我的是一個超越預期的深刻交流與平靜，真的好喜歡這裡啊！

PS. 在Jaisalmer 有位曾在台灣工作的老闆，經營餐廳兼民宿，他非常熱愛台灣，甚至在牆上畫上可愛的台灣，他的員工知道我來自台灣後，拉著我認識他老闆！如果未來有誰想來這裡打工換宿，不妨聯繫他——他非常缺人手，看到台灣人還會格外熱情！（Mud Mirror Guest House）

▲ Jaisaimer Fort 的Mud Mirror Guest House民宿老闆 圖／卡拉女巫 攝影提供

🛏️ 住宿推薦：Hostel Marigold Home Stay

這間位於賈沙梅爾古堡內的住宿，是我這趟旅程中的一大驚喜，老闆 Ali跟Ashish 非常照顧，最後還免費送我回到火車站！且一晚僅需272盧比（約台幣103元），附衛浴、乾淨舒適，地點極佳，就在堡內的中心區域，Laxmi Temple旁邊。無論是要去哪都能輕鬆出發！

▲ 住宿推薦：Hostel Marigold Home Stay 圖／卡拉女巫 攝影提供

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