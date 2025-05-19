印度 比卡內爾 Bikaner 景點全攻略｜老鼠神廟、耆那教初體驗與超熱門IG打卡景點

從Amritsar 抵達 Bikaner，9小時的夜間巴士，是背包客省錢的絕佳選項！一路搖晃直至晨光乍現，甫一下車抵達旅館放行李後，便直奔來到 Bikaner 的終極理由——Karni Mata Temple，也就是傳說中的老鼠神廟。

▲ Juniya maharaj kachori pakauri, 超好吃的 Kachori 圖／卡拉女巫 攝影提供

🐭 老鼠神廟 Karni Mata Temple：神祕傳說信仰的極限挑戰

Karni Mata Temple，距市中心約30公里，是Rajasthan地區最特別的寺廟之一，沿途風景皆是沙漠塵土，原本想搭巴士出發，但走到巴士站，問了路人卻說未開車，想想算了，搭TukTuk車來回吧～

這座14世紀的神廟傳說中，Karni Mata的幼子溺斃，她向死亡之神請命復活未果，最終以Durga女神的神力將其轉生為 Kaba（老鼠），並許諾族人死後皆可化老鼠。因此，這座寺廟裡共居著數千隻老鼠，成為信徒膜拜與餵食的對象。老鼠們悠然地在廟中穿梭，啃食信徒供奉的食物，據說若有老鼠從你腳下穿過，象徵好運降臨，若能遇見極為稀有的白老鼠，則一生幸運相隨。

然而，實地體驗卻是另一回事——地面佈滿老鼠排泄物與食物殘渣，即使有人打掃也難掩混亂，這應該是我去過地板最髒的印度寺廟。強忍生理與心理的抗拒，踏入神廟內部，嘗試克服對老鼠的恐懼。坦白說，我並沒有讓老鼠從雙腳間穿過，也沒有遇到傳說中的白鼠，畢竟光進入廟裡看到群聚老鼠們，我內心恐懼已近乎極點，更遑論找白老鼠或者讓老鼠們從雙腳間穿過我盡力克服恐懼了。

▲ 老鼠神廟 Karni Mata Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

🏰 居那加爾堡 Junagarh Fort：金碧輝煌的宮廷貴族

休息過後，我與旅館老闆談了個好價錢，300盧比包摩托車跑遍Bikaner 剩餘的其他景點。第一站是Junagarh Fort——這座由Raja Rai Singh於16世紀末建成的堡壘，是少數未建於山上的拉賈斯坦堡壘之一，完整保留了當時Mughal與Rajput建築的混合風格，內部陳列大量武器、戰甲、宮廷器物與金碧輝煌的房間。

必須承認我對這類皇宮貴族式的過往生活並無太多興趣，只覺得那些金碧輝煌的建築與權力中心的貴族生活離我過於遙遠，因此，試著以走馬看花最快速度看完展間，結果最有趣的，反倒是館內管理員堅持要求我逐一走過每個展品——否則他會一直很兇地盯著我，指揮我不讓我偷懶（笑）。

▲ 居那加爾堡 Junagarh Fort 圖／卡拉女巫 攝影提供

🏛️ 彩繪石雕藝術與耆那教入門課：Bhandasar Temple

下一站是Bhandasar Jain Temple，一座充滿精緻彩繪與石雕的耆那教寺廟。據說其建材中甚至混入了40000 公斤酥油代替水，因為當地人堅持認為，當天氣炎熱時，水會滲入地板。這座寺廟以黃色石雕為基調，內部柱子上可見蔓藤花卉圖案，且描繪了耆那教24位tirthankars（耆那教的偉大導師）的生活故事，是耆那教信仰的具象展現。

抵達時，廟門緊閉，正當我準備放棄離去，一位僧侶見我駐足，親自開門邀我入內。他主動問了許多問題，而對耆那教知之甚少的我，也藉此各種不忌諱的提問。僧侶怕我誤解，他要我把記下的筆記逐字唸給他聽。在這座充滿驚嘆的石雕彩繪寺廟中，意外上了一堂耆那教入門課。這種純粹的知識交換，是我最愛的旅途奇遇。

▲ Bhandasar Temple 耆那教寺廟 圖／卡拉女巫 攝影提供

🕉️ 純白大理石與女神庇佑的靜謐殿堂：Shri Laxminath Temple

Shri Laxminath Temple 是 Bikaner 最古老且神聖的印度教寺廟之一，建於14世紀，由比卡內爾的創建者 Rao Bika Ji 建造，主要供奉 Vishnu與他的伴侶 Lakshmi。這座寺廟以其純白大理石建築與細膩的拉賈斯坦雕刻工藝聞名，展現當地傳統工藝與宗教信仰的結合。

雖然殿內禁止拍照，但當我靜靜站在那潔白寧靜的寺廟內，彷彿能感受到女神的祝福。那股靜謐與潔淨的氣息深植我心。而當日恰巧是 Navratri（九夜節）第一天，整座城市處處慶典、節奏歡快，這段無預期的熱鬧與觸動，成了 Bikaner 最完美的收尾。

▲ Shri Laxminath Temple 圖／卡拉女巫 攝影提供

📸 比卡內爾的紅寶石！最華麗的Rampuria Haveli

最後順路到每個來到 Bikaner 的旅者都不會錯過的拍照打卡熱點——Rampuria Haveli。這是Bikaner 最華麗的Haveli（傳統宅邸）之一，建於15世紀末，由城市最富有的 Rampuria 商人家族修建。這座哈維利以其紅砂岩打造的三角形建築，被譽為「比卡內爾的紅寶石」。雖無法進入宅邸內部，但這裡早已成為打卡必訪的地標。每位來訪的旅人幾乎都會停下腳步，在這如電影場景般的街景前輪番取景拍照，是Bikaner最具視覺魅力的一隅。

▲ 比卡內爾的紅寶石！最華麗的Rampuria Haveli 圖／卡拉女巫 攝影提供

🛏️ 住宿推薦：SA Haveli Guest House

一晚僅280盧比，約台幣100元。位在穆斯林的老城區，地理位置方便，出來即有各式店家，主要市集不遠，乾淨、有熱水和陽台，方便晾曬衣物，老闆親切友善，提供許多不錯的Bikaner的旅遊建議，跟超便宜的遊市區行程，如果下次還有機會來Bikaner，這裡是個不錯的選擇。

▲ SA Haveli Guest House 圖／卡拉女巫 攝影提供

這趟Bikaner之行，從老鼠神廟的驚懼體驗、居那加爾堡的走馬看花，到耆那教寺廟中意外上了堂宗教入門課，每一站都帶來前所未有的感官衝擊與文化啟發。對我而言，Bikaner 不僅是一座老鼠神廟聞名的沙漠城市，更成為深入理解耆那教、拉賈斯坦建築與信仰多樣性的全新起點。

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