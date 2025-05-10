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Butter bear在紅什麼？從泰國走紅的「奶油小熊」甜點席捲全台！

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Butter BearX官方粉絲團
圖／取自Butter BearX官方粉絲團

全台掀起一波「奶油小熊」熱潮，這隻來自泰國的超萌角色原名為Butter bear，是當地一間甜品店創造出的店鋪吉祥物，個性設定是一位勤奮招攬客人的可愛打工仔。牠圓滾滾的身軀搭配紅鼻子與蓬蓬臉頰，瞬間擄獲無數粉絲的心。尤其在短影音中卻總能展現靈活舞步，尤其跳起熱門舞曲時的搖擺身段與活力動作，更讓牠在各大社群平台迅速走紅，成為明星與網紅們爭相合影的話題焦點。

圖／取自Butter BearX官方粉絲團
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除了跳舞吸粉，Butter bear現在更成為甜點界的新寵，以立體奶油造型小熊推出實體甜品版本。這些小熊造型奶油塊可自由搭配在甜點上，像是熱鬆餅、杯子蛋糕、法式吐司等，都能瞬間升級為打卡系美食。目前販售方式以網路預訂為主，多透過官方Instagram、LINE開放下單，部分甜點工作室亦提供冷凍宅配，讓粉絲在家也能輕鬆打造療癒系下午茶時光。

圖／取自Butter BearX官方粉絲團
圖／取自Butter BearX官方粉絲團

Butter bear甜點已推出多種風味，包括香濃原味、抹茶、草莓、可可等經典口味，更不定期推出節慶造型款，如萬聖節限定南瓜小熊、聖誕雪熊等吸睛版本，讓人忍不住想全系列收藏。目前代購價從幾百元不等都有，根據限定ip限量商品影響價格走向，想入手這款風靡全亞洲的可愛娃娃餅乾，不妨趁熱潮還在，立刻下單搶一波！

圖／取自Butter BearX官方粉絲團
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