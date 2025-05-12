走進印度阿姆利則的深處！餵牛祈禱、羅摩雙子傳說地、札連瓦拉屠殺與印巴邊界的Wagah降旗儀式現場

🛺迷航的Tuktuk車：從混亂到餵牛祈福的奇幻開場

清晨的阿姆利則街道，路邊攔了台Tuktuk，司機是位一句英文都不會說的阿伯，歷經一段比手畫腳與路人集體翻譯的混亂後，一對熱心路人夫婦決定親自載我到目的地，並告訴我「給阿伯50盧比就好。」

出乎意料，這段旅程竟成了我今天最溫暖的序曲。他們邀我進入自家旁牛舍，一起餵牛、祈禱，並解釋這麼做的原因。第一次近距離地將食物遞到牛口中，因為餵食技術過差，那濕濡粗糙的牛舌舔滿手掌時，真是難以言喻的觸感！

☕Giani Tea Stall：用這城市最好喝的 Masala Chai展開朝聖之旅

順利抵達當地人知名的 Giani Tea Stall。看似低調的小店，卻有著這城市最好喝的 Masala Chai，那是我在阿姆利則喝過最好喝Chai，點了這裡知名的Kachori ，再配上一杯完美的Chai，堪稱完美一天的開始！

🛕Ram Tirath Temple：雙子的傳說與低調的古廟

▲ Ram Tirath Temple：雙子的傳說 圖／卡拉女巫 攝影提供

早餐後直奔郊外的Ram Tirath Temple，也被稱作 Bhagwan Valmiki Tirath Sthal，這裡據說是《羅摩衍那》中，悉多誕下雙子的地方，也正是聖者 Valmiki 的修行道場，悉多在被流放後曾在此避居，並在這裡誕下 Luv 和 Kush，兩位王子也在此接受聖者的教導與撫育。寺廟中心是一尊高達八英尺、重達800公斤的鍍金 Valmiki 聖者雕像，端坐在壇上，氣場強大，讓人一踏進就瞬間肅然起敬。

▲ 阿姆利則Amritsar│Ram Tirath Temple

整座廟宇範圍廣闊，寺廟位於聖池的中心，沿著池邊走也有諸多寺廟可以參拜，氣勢磅礡的紅色哈奴曼神像矗立池畔，與池水倒映著藍天與寺廟，宛如夢境，也因遊客稀少而顯得靜謐，雖然這裡不如阿姆利則其他寺廟熱門，但這裡卻是我個人絕對會列為阿姆利則必訪景點之一！

▲ 阿姆利則Amritsar│Ram Tirath Temple│內部其他特殊建築

🥤午茶時光：Gian di Lassi & Gurdass Ram Jalebian Wala

回程走進Gian di Lassi，這個阿姆利則最有名的Lassi店，綿密濃郁乳香從杯中爆開，比一般喝到的Lassi更濃郁厚重卻不那麼甜，像是專屬於阿姆利則的味道，接著轉戰已有60年歷史的Jalebi 老店 Gurdass Ram Jalebian Wala，它厲害到連街口都以它命名，現炸的Jalebi 甜膩中夾雜著油炸酥脆，原本只打算吃一片的我，忍不住多吃了幾個，真是完美！

▲ Gurdass Ram Jalebian Wala & Gian di Lassi 圖／卡拉女巫 攝影提供

🕊️札連瓦拉園：彈孔下的記憶與自由代價

一路散步到熱鬧街道中心的 Jallianwallah Bagh，這裡見證了印度獨立運動中最慘烈的悲劇──1919年的阿姆利則屠殺。當時數千名民眾為反對英軍實施禁止集會令而聚集於此，進行和平集會。然而英軍為了震懾民眾，在無預警、未發出驅散命令的情況下，對手無寸鐵的人群展開機槍掃射。

這場殘暴的掃射造成至少379人死亡、1137人受傷，許多人為逃避子彈跳入中央水井而溺斃，當中包含無數婦女與孩童。現場至今仍保留著當年的彈孔牆、井口，以及當時事件的展覽，以此紀念這段血淚歷史，也警醒世人勿忘自由得來不易。

在這片綠意盎然、看似平靜的園區中，空氣中仍瀰漫著悲劇的餘震。歷史彷彿隱藏在牆上的彈孔裡，在風聲與靜默之間低聲訴說著過去。它不是單純的紀念地，更像是一道時空裂縫，讓每一位踏入園中的人，都能感受到那份無聲卻沉重的記憶。

▲ Jallianwallah Bagh 札連瓦拉園 圖／卡拉女巫 攝影提供

🚩Attari-Wagah 邊界降旗儀式：民族激情的儀式戲劇化對峙

原本想搭公車前往，但考量回程時間緊迫，便報名飯店的導覽團。這個決定，事後看真是明智。現場人車眾多，憑著導遊多年經驗與現場工作人員的交情，我們得以在車潮、人潮中找到快速進出的路線，不致錯過後來的夜間長途巴士，真的差點就來不及了！

降旗儀式像是一場狂歡的愛國競技表演秀，看到士兵以誇張的動作、挑釁眼神和震耳欲聾的口號，帶領著印度區滿場觀眾們一起高喊口號，對比僅有幾隻小貓的巴基斯坦區，演繹著兩國之間的實力差距。

▲ Attari-Wagah 邊界降旗儀式 圖／卡拉女巫 攝影提供

在旅行團上，來自世界各地的我們，好奇地問了導遊各種問題，導遊也不吝告知那些旁遮普邦、阿姆利則的陰暗故事，像是：錫克教徒與印度教徒、穆斯林的對立、毒品氾濫在旁遮普邦、從農場開始的製毒產業鏈一條龍和毒品如何快速從旁遮普邦運到阿富汗跟德里……etc，他還告訴我們，如果我們有興趣可以安全帶我們參觀農場，那個政府不願意讓旅人看到的旁遮普黑暗面。（他說是安全的，讓我好心動，可惜我訂好離開的車票了）

此外，導遊更談到自己家人們分隔印巴兩地的往事，當時有些選擇待在巴基斯坦的人，以為很快就會又變回一個國家，如今數十年已過，生活經濟落差如天壤，印巴兩邊人民生活等級已截然不同，兩國之間政府敵對情況，幾乎無法回頭。唉，在歷史巨浪來襲當下，誰也不知道這樣的選擇，未來會有如此巨幅的影響。

▲ 阿姆利則Amritsar│Attari-Wagah 邊界降旗儀式

🕌阿姆利則的面貌：虔誠信仰下的裂痕與矛盾

這座緊鄰印巴邊界、擁有將近九成錫克教徒的城市，是錫克教信仰的心臟地帶，以神聖的黃金寺馳名於世。這裡看似虔誠平和，實則是一個被歷史與現實撕裂出的縫隙——宗教矛盾、戰爭創傷、毒品氾濫與階級落差，全都同時存在，層層交織在這片土地之上。而身為一個短暫停留的旅者，你依舊能感受到平靜卻格外小心，不能被戳破而努力維持的平衡氛圍，畢竟一旦被刺破，歷史的洪流隨時有可能洶湧而出。

🏨住宿資訊│Madpackers Amritsar Bunks, Rooms, & Community

★ Attari-Wagah 邊境團：300盧比/1人 (中午出發，晚上回來)

▲ Madpackers Amritsar Bunks, Rooms, & Community 圖／卡拉女巫 攝影提供

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