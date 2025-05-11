免簽遊泰國 讓人心動的蘇梅島 浪漫兼具可愛的夢幻島嶼

【旅奇傳媒/編輯部報導】蘇梅島（Koh Samui）是泰國的第三大島，海水清澈見底，是情侶或夫妻、姊妹淘熱愛的度假地，更是歐美遊客的最愛！隨著旅遊市場持續升溫與暑假來臨，泰國觀光局攜手星宇航空、東南旅遊、可樂旅遊、雄獅旅遊、百威旅遊，齊力推薦熱門度假勝地蘇梅島，不管是多人出發或雙人成行，都能輕鬆出發一親風采。

▲蘇梅島有多個島嶼可跳島遊，龜島、南緣島都是一日遊熱門之選。 圖：shutterstock／來源

這座熱帶海島不僅保留傳統風情，更添加了創新元素，從刺激的水上活動、繽紛的水下世界到浪漫夕陽巡航，還有叢林秘境探索，以及兼具創意與傳統風味的獨特美食，成為喜愛浪漫島嶼度假風情的旅客鍾情之選。 蘇梅島週邊有多個超人氣的潛水地點！

「龜島（Koh Tao）」水下的岩石表面覆蓋海綿、海葵、珊瑚，海底能見度20-40公尺，蘊含豐富多樣的海洋生態，各種繽紛魚群、海龜，呈現寧靜悠閒卻又活力滿載的海底奇遇；「丹島」可享受豐富的浮潛水上活動，有機會發現粉色海豚；還可登上可愛超萌的豬豬島（Koh Madsum），與懶洋洋的小豬相見歡，船程距離蘇梅島只要15分鐘。

▲碧海藍天下，享受蘇梅島蔚藍的海岸線。 圖：shutterstock／來源

蘇梅島更有多個水上樂園，融合了水上摩托、橡皮艇、SUP 立槳等項目，讓旅客能在純淨湛藍的海水中盡情釋放熱情。其中，在美麗的泰國灣以立槳展開美好體驗，探索蘇梅島的海岸線，欣賞壯麗的景色，享受在海上航行的純粹樂趣；還有新設計的玻璃底船巡遊，讓遊客在近距離觀察海底珊瑚與熱帶魚群的同時，也能獲得安全又獨特的海底體驗。

▲在夕陽與沙灘陪襯下，最適合喜愛浪漫風情的旅人來場獨特晚宴。 圖：shutterstock／來源

專為情人推薦的浪漫旅遊元素，不可錯過海上日落巡遊，在柔和的夕陽餘暉中航行，品嚐專屬情侶的精緻點心與雞尾酒，營造出無與倫比的浪漫氛圍；沿著沙灘邊設立的情侶小屋與燭光晚餐餐廳，更以精心設計的室內外佈置與當地花香氛圍，讓情侶們在點點星空下度過難忘夜晚。無論是要度蜜月、求婚、或是尋求浪漫假期，蘇梅島的海灘是極佳推薦！

▲蘇梅島上有許多熱帶風情的自然步道，提供探秘樂趣。 圖：shutterstock／來源

喜愛山林帶有刺激與探祕的驚喜嗎？走進蘇梅島的叢林秘徑，穿越熱帶雨林與原始溪流，為旅客提供既富探險精神又充滿自然療癒的步行之旅，還可了解熱帶生態的奧秘，更可在沁林的瀑布享受清新涼爽的假期。島上還有無人機拍攝點，可讓旅客能捕捉到山海相連、碧海藍天交織的壯觀美景，成為社群媒體上的熱門打卡地。

美食總是讓人難以抗拒，蘇梅島有多家主題餐廳與海邊小吃攤，結合在地食材演繹出融合創意與傳統的泰式美饌。從香辣冬蔭功湯、椰香咖哩到新式海鮮拼盤、清新的椰子冰沙，每一口都能品味出原汁原味的泰國熱情與當地天然食材的鮮美。不少餐廳還融入了情調設計，提供戶外用餐區與海景露台，讓用餐成為一場視覺與味覺的雙重饗宴。

▲泰式炒稞條是蘇梅島人氣美食之一。 圖：shutterstock／來源

蘇梅島的夜市與市集是領略當地文化風情及品嚐美食的絕佳場所，也是旅客親身體驗島嶼熱情的重要據點。當黃昏降臨後，不可錯過查汶夜市（Chaweng Night Market），從香辣的冬蔭功湯、烤海鮮，到色彩繽紛的熱帶水果與甜點，都能在這裡找到。夜市內還充滿了各種手工藝品、服飾與紀念品攤位，遊客不僅能品嚐地道美食，還可以選擇心儀的紀念品作為旅遊留念。

漁人村夜市（Fisherman's Village Walking Street）則有另一種魅力，每逢週五晚上，這裡化身為一個充滿文藝氣息與懷舊風情的市集。徹夜攤位間的彩燈與懸掛裝飾，搭配沿海的微風與海景，營造出浪漫而迷人的氣氛。供應各種經典泰國小吃、現代創新美食與小吃，以及各種手工飾品、藝術品及設計獨特的服裝，讓遊客一邊享受美食，也能挖掘獨一無二的藝術品味。

蘇梅島上還有許多規模較小但風格各異的市集，有的是白天營業的菜市場，可享用鮮美海鮮、蔬果及香料，讓旅客可以深度了解島上居民的生活方式；也有在特定節慶或週末登場以文創和手作為主的小型市集，想體驗原汁原味的泰國生活就到市集挖寶去，享受最貼近當地的生活節奏。

▲蘇梅島人氣景點之一「那蒙瀑布」，沁涼消暑。 圖：shutterstock／來源

活力滿載的蘇梅島，不僅是勇奪歐美旅客最愛的度假島嶼之一，更是新婚夫妻蜜月的推薦地，也是年輕人喜愛的水上遊憩樂園，不管是尋求冒險刺激、浪漫時光，還是美食饗宴，蘇梅島都為您呈現了豐富多元的旅遊體驗，飛往蘇梅島，一同探索這個洋溢碧海藍天、熱情與美食的夢幻樂園吧！

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