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印尼日惹洞穴探險一日遊！親身體驗Jomblang天堂之光＋Pindul洞穴漂漂河

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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每一趟旅程中，總會有一個瞬間，讓人心跳加速、眼睛發亮，甚至懷疑這是不是在作夢。這趟印尼日惹之旅，對小編來說，就是「Jomblang 天堂之光」與「Pindul 洞穴漂漂河」的完美組合；從垂降60米的刺激冒險，到靜靜漂浮在鐘乳石洞穴的夢幻時光，還有那口道地的葉子包飯，讓這次的旅程不只是一場旅行，更像是一場與自然、勇氣與味蕾的深度對話，快跟小編一起來趟印尼日惹探險一日遊吧！

探索地底神聖光束：Jomblang Cave 天堂之光

「你有親眼看過天堂之光嗎？」如果沒有你此生一定要來！

清晨7點半從日惹出發，約莫9點就抵達傳說中的 Jomblang Cave。這是一座天然垂直天坑，遊客需使用繩索系統快速下降60公尺，才能進入這片僅在特定時間，光線會從天井灑落的神聖場域。

圖/ReadyGo
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全副武裝戴好安全帽與頭燈後，小編一邊緊張一邊期待著這趟探險。當雙腳踏入那片潮濕又滑的地面，忽然間一束純粹的陽光從洞口灑落，如教堂彩繪玻璃映照般神聖而震撼，現場真的讓人屏息。

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Jomblang Cave 天堂之光

地址：Jetis Wetan, Semanu, Gunung Kidul Regency, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

電話：+62 822-2021-2431

開放時間：每日 07:00–13:00（每日一梯次，需預約）

洞穴裡的漂漂河探險：Pindul Cave 漂流體驗

結束 Jomblang 洞的挑戰後，接著是療癒系行程Pindul Cave 漂漂河體驗

與剛才的刺激完全不同，這裡是放空的極致。小編坐上橡膠圈，隨著微流漂進洞穴深處，頭上是閃閃發亮的鐘乳石，耳邊是蝙蝠拍翅的聲音。

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途中還有座地下瀑布，當瀑布水柱輕輕落在臉上，整個人彷彿沉浸在自然的SPA之中，涼爽又寧靜。這段旅程簡直像在冒險電影裡穿越魔法世界。

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Pindul Cave 漂流體驗

地址：Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta

電話：+62 877-3966-1966

開放時間：08:00–16:00（建議預先跟旅行團報名）

印尼日惹風味：葉子包飯，讓人回味無窮

洞穴探險後的簡餐時光，小編吃到一個超像台式雞腿便當的「葉子包飯」！

用香蕉葉包著白飯、炸雞、炒豆角、炸豆腐和特製辣醬，一打開就聞到濃濃的香氣。吃起來多了一份大自然的風味，實在很療癒。

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備註：視活動行程而定（含於套裝行程中）

延伸閱讀 >> 印尼自由行｜雅加達旅遊攻略，慢步印尼古城區，品嚐排隊美食提拉米蘇

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