印度阿姆利則朝聖之旅｜金廟聖光、印巴分治博物館、神秘洞穴女神廟一日探索！

印度自由行腳步，走進阿姆利則這座融合信仰與歷史的城市。從見證印巴分治悲劇的博物館，到神秘女神洞穴寺廟，再到黃金寺的靜謐聖光，深入體驗錫克教聖地的文化震撼。文中分享交通、住宿、美食、寺廟與景點心得，適合計畫前往印度北部的旅人參考。無論你是想探訪神秘宗教儀式，還是了解南亞歷史，這篇朝聖之旅都將為你揭開阿姆利則最真實的一面。

Day 1｜飛機延誤的漫長等待，印度我再次回來了！

在越南胡志明機場等了十個小時，漫長的等待過程中不停跟自己說：「再一下下就到印度了。」結果班機延誤了一小時，登機後又等了一小時，機長廣播說「重新排隊…」，心情也像那架飛機一樣，被困在原地。在飛機上無事可做，就開始研究B計畫：怎麼最快從德里機場衝去舊德里火車站，不然就得錯過那班直奔阿姆利則的火車。

機上陌生的印度鄰居們紛紛出手相助，有的查地圖、有的出建議，還有人拍拍我說：「搞不好你會準時到啦，不用擔心～」

然後，奇蹟發生了！飛機居然比預期早一個小時抵達德里！我有如神助般，用超快速度在四十分鐘內下飛機、出關、找好計程車，直衝舊德里火車站，抵達時甚至還有時間喝杯茶聊個天。果然是回到印度，一切都順利了起來！

▲ 順利抵達德里機場！ 圖／卡拉女巫 攝影提供

Day 1｜Amritsar 初體驗：從歷史悲劇走進金色信仰

凌晨搭上3AC火車，九小時後，終於踏上阿姆利則（Amritsar）！這座城市是錫克教的聖地，是世界上錫克教徒密度最高的城市，也是見證印巴分治的苦痛歷史悲劇地。對於錫克教徒的印象，原本理解得很片面，只知道他們大多好客、驍勇善戰，印度軍隊裡許多士兵也來自錫克教，僅此而已。這次來到阿姆利則，就是希望能更深入認識這個宗教與城市。

📍Partition Museum 印巴分治博物館：人類歷史上最大規模的遷徙悲劇

走進博物館，就像被重擊了一樣。牆上的照片、倖存者的口述影像，細節多到讓人頭皮發麻。1947年印巴分治造成上千萬人遷徙、百萬人死亡，是人類史上最大規模的遷徙悲劇。我站在展廳裡，看著那張張陌生又真實的臉孔，心裡不斷浮現：「我們人類究竟從歷史中學會了什麼？」這不只是印度的歷史，也是一場關於人性的集體記憶。

▲ Partition Museum 印巴分治博物館 圖／卡拉女巫 攝影提供

🍽 Bharawan Da Dhaba：在地經典老味道

離開博物館後，肚子餓得剛剛好，立刻前往對面的 Bharawan Da Dhaba。這間餐館自1912年營業至今，是阿姆利則人心中的經典老味道。點了一份 Punjabi Thali——擺滿六種小菜的鋼盤裝得滿滿，有香滑濃郁的 Dal Makhani、奶油豆咖哩、濃稠的酸奶、辣味鷹嘴豆、香料飯、酸甜涼拌菜，再配上金黃焦香的 Paratha，再加上冰涼爽口的 Lassi，完全緩解剛剛身心靈受到的衝擊！認真希望這間店可以開在我家旁邊！

▲ Bharawan Da Dhaba 自1912年營業至今 圖／卡拉女巫 攝影提供

📍Mata Temple／Mata Lal Devi Mandir：洞穴迷宮式印度教寺廟

這座建於1989年的印度教寺廟，是為紀念20世紀的女聖人瑪塔·拉爾·德維（Mata Lal Devi）所建。她生於1923年巴基斯坦拉合爾，一生過著簡樸生活，只以水果和牛奶為食，印巴分治後，她遷居至阿姆利則，並於1994年圓寂。

看似平凡無奇的寺廟外觀，內部卻別有洞天，穿梭在這個半洞穴式的迷宮廟宇中，你偶爾需要爬行、半蹲才能穿過狹窄樓梯與彎曲走廊，有點類似於台南麻豆代天府的地獄展間，只不過在洞穴內看到是諸多印度神祉雕像和故事。此外，聽說這裡又被稱為「印度母親神廟」擁有神奇祝福能力，受到渴望生育的婦女推崇，吸引許多想求子的人前來朝聖。

▲ Mata Temple／Mata Lal Devi Mandir 洞穴迷宮式印度教寺廟 圖／卡拉女巫 攝影提供

▲ 洞穴迷宮式印度教寺廟！Mata Temple／Mata Lal Devi Mandir

📍Shri Durgiana Temple 杜爾迦娜寺廟：銀廟的寧靜與莊嚴

位於阿姆利則市中心，它外觀特別，如同附近的「金廟」（Golden Temple） ，差別在於它是印度教寺廟，也因此被稱為「銀廟」（Silver Temple），建在長130公尺、寬160公尺的聖湖中央，入口的橋上還可以敲響鐘聲，主要供奉印度教女神 Durga，同時也供奉 Lakshmi 與 Vishnu。

據說這座神廟最早可追溯至16世紀，是阿姆利則最具代表性的印度教聖地之一，這裡人潮不多，莊嚴且寧靜，與黃金寺的熱鬧氛圍截然不同，是一處值得靜心參拜的好地方。

▲ Shri Durgiana Temple 杜爾迦娜寺廟 (銀廟) 圖／卡拉女巫 攝影提供

📍Golden Temple 黃金寺：人潮洶湧中的寧靜之光

傍晚時分，終於抵達來此最重要的原因：金廟／黃金寺（Hari Mandir, Golden Temple），我想所有旅者皆是為此而來，嚴重懷疑是不是所有Amritsar 的人都同時擠到了這裡，有眾多祈禱沐浴的信眾，也有如同我一般的非教徒參訪，人潮非常多！

▲ 擁擠的金廟現場 圖／卡拉女巫 攝影提供

這裡是錫克教最神聖的場所，寺廟主殿倒映在池水中，美得不真實。現場排隊入殿的人潮如海，近乎不可能排隊進入，站在一旁就已經感覺空氣快被吸光，無法想像要排隊好幾個小時進去，再排好幾個小時出來。於是僅繞金廟一圈，主殿旁邊是著名的 Guru ka Langar 免費食堂，每天6-8萬人到此用餐，看著志工們處理各種大量食材跟碗盤，再看看旁邊排隊準備吃飯的人潮，原本想嘗試的我，想想還是算了，真的太多人了！

▲ Golden Temple 黃金寺│排隊入殿的人潮

後來跟著一群人進入旁邊一座小殿，殿內有音樂響起，才發現正好遇到Guru Granth Sahib（錫克教聖典）每日傍晚回到Akal Takhat的儀式，一堆人搶著祈禱，靜靜跟著排隊人潮往前走，內有一堆錫克教神聖武器，真是太酷了！最後累了，乾脆坐在金廟池畔旁等待夜幕降臨！當太陽落下金廟的燈點亮，美到我不知道該說什麼，明明整個黃金寺擠滿了人，心靈卻平靜到不行！

▲ 金廟 圖／卡拉女巫 攝影提供

🛏 住宿推薦：Madpackers Amritsar

這次我選擇住在Madpackers Amritsar，一晚只要303盧比，乾淨舒適，地點很好，走路即可抵達諸多景點與餐廳，旅館安排的邊境團也是價格合理又非常優良，如果你去看過就會知道，能夠在超擁擠狀態下找到好位置並快速離開，這件事情有多難達成！

▲ 住宿推薦：Madpackers Amritsar 圖／卡拉女巫 攝影提供

從歷史傷痛走進信仰的光：阿姆利則初印象

這裡是歷史傷痛地，也是信仰的寄託地，理解 Partition Museum 的沉重歷史、參拜銀廟與洞穴寺廟，再到探訪神聖的黃金寺，初抵阿姆利則的第一天，像是一場理解歷史傷痛的修復之旅，真是一個好的印度行開始！

▲ Golden Temple 黃金寺│夜晚

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