站上去才夠大膽！ 曼谷王權「I-Tilt」高空體驗新設施 超震撼「漂浮65度」俯看整座城市
快來試試與眾不同的曼谷旅遊體驗！2025年全新登場「Mahanakhon Bangkok I-Tilt」無疑是膽量玩家的夢幻挑戰，設置在曼谷王權大京都大廈（King Power Mahanakhon）第75樓的觀景台邊緣，以極具震撼的65度俯角帶你「斜看」整座城市，成為世界首創的戶外傾斜觀景裝置，挑戰你的膽量！
王權大京都大廈自2016年開幕以來，便成為泰國首都的觀光代表性建築地標，大樓融合了多功能空間，包括20樓以下的潮流酒店「The Standard Bangkok」，以及高端住宅「The Ritz Carlton Residences」；還能登上74樓室內觀景平台、78樓室外觀景台與Sky Walk 高空走廊，與最高點314米的Roof Top 空中天台，皆是打卡拍照族的必訪之地。
而如今，這座建築地標迎來2025升級版冒險全新設施──「I-Tilt」，徹底顛覆你的視覺與感官體驗。遊客站上裝置後，需將臉部靠近挖空的透明圓洞，由工作人員固定安全裝置後，整座平台裝置將緩緩向外傾斜至定點，以接近「65度漂浮」姿態，讓你從距離地面296公尺的高空處，俯瞰整座曼谷城市！
I-Tilt經過世界級安全認證，由德國知名第三方機構TUV NORD檢測認可，從鋼構材質到操作流程都具備高規格保障，只需要鼓起勇氣踏上平台，你將會看到摩天高樓、繁忙街道與曼谷特有的五光十色在腳下延展，刺激指數不亞於高空彈跳，Mahanakhon Bangkok I-Tilt的全新玩法絕對令人難忘！
Mahanakhon Bangkok I-Tilt
地址：114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Si Lom, Bang Rak, Bangkok 10500 泰國
營業時間：每日 10:00～19:00 (最後入場6:30PM)
票價：450泰銖 (不包含 Mahanakhon SkyWalk access)
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