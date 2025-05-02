奢享民丹島的時光靜止之美！The Sanchaya 頂級海濱度假莊園「住3付2」限時優惠

享受東南亞迷人風光的泳池。 圖：Heavens Portfolio／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】坐落印尼民丹島，The Sanchaya 是座將東南亞的優雅文化、歐洲沙龍的浪漫氣息與極致個人化服務完美融合的海濱度假莊園，是旅人暫離都會喧囂、享受寧靜與品味的理想度假之選。即日起至2025年9月前，The Sanchaya 推出兩大限時優惠，包括「住三付二」以及信用卡尊享住房禮遇，邀請旅客以更從容的方式多為自己預留一段奢華假期。

▲引進天光的套房浴室空間。 圖：Heavens Portfolio／提供

「Sanchaya」在梵語中意為「集合」，這座度假飯店正如其名，將來自東南亞十國的文化精髓集大成，無論是來自緬甸的織物、越南的瓷器，還是新加坡的設計巧思，每一處細節都訴說著東方故事。占地9.6公頃，總計17間套房與13棟別墅，每間客房皆以東南亞花卉命名，整體建築風格從殖民時代風格的大宅主建築到融合藝術品與文物的客房裝飾，每一隅都是穿越與風格獨具的文化體驗。

▲品嘗美味的龍蝦料理。 圖：Heavens Portfolio／提供

即日起至2025年9月，The Sanchaya 推出兩項住宿優惠，「The Essential Hideaway」是針對以信用卡預先付費預訂的旅客，在入住期間可獲得每晚最高 IDR 2,000,000的餐飲與 Spa 消費抵用金、每日單點式早餐、日落時段（17:00-18:00）酒吧飲品、彈性入住/退房（視當日住房情況而定）、免費來回接駁服務（BBT 渡輪碼頭往返飯店）、房內每日補充精選迷你吧、獨享渡輪碼頭貴賓休息室等。

▲頂級 Villa 二樓設有寬敞舒適的客廳。 圖：Heavens Portfolio／提供 ▲頂級 Villa 二樓設有寬敞舒適的客廳。 圖：Heavens Portfolio／提供

住三晚付兩晚的優惠「One More Night Retreat」，則享有快速通關與貴賓休息室服務、免費接駁與每日單點早餐、房內每日補充精選迷你吧、免費 Wi-Fi 與精選茶飲咖啡等。更多飯店優惠細則請至「The Sanchaya」官網查詢。

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