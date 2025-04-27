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泰國自由行清邁租機車攻略！小資預算必玩「泰國小瑞士」拜縣

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圖/ReadyGo
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想用小資預算來場冒險？跟RG特派員一起騎著摩托車探索有著「泰國小瑞士」之稱的拜縣（Pai）吧！這次幸運地搶到來回清邁機票只要新台幣3500元，馬上決定挑戰從清邁騎摩托車到拜縣，體驗傳說中的762個彎道，沿途美景與刺激感兼具，保證一輩子難忘！

清邁租車推薦：AYA SERVICE 安雅旅行

從清邁騎摩托車到拜縣的最佳選擇

如果你也想從清邁騎摩托車到拜縣，推薦你到清邁火車站附近的「AYA SERVICE 安雅旅行」租車。這家租車店地理位置優越，就在火車站附近，還車後直接搭乘火車非常方便！特別喜歡這家的「甲地租、乙地還」服務，無論你想從清邁租車、拜縣還車或反過來，行程安排都更加彈性。另外，店內還提供清邁到拜縣的接駁車服務，車內有空調，司機也非常專業且安全，讓人安心。

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提醒大家，拜縣的山路較陡，建議選擇動力較強的車款，租車費用約125cc機車140泰銖、110cc機車200泰銖，安全帽需另付押金100泰銖。

AYA SERVICE 安雅旅行

地址：靠近清邁火車站

營業時間：每日08:00–21:00

清邁拜縣住宿推薦：Yoma Hotel 飯店

坐擁山景泳池，體驗平價奢華

拜縣最療癒的住宿非Yoma Hotel莫屬！這家飯店坐落在梅岩（Mae Yen）山腳下，擁有絕佳的山景泳池，第一眼看到這個景色，立刻覺得一路上的辛苦都值得了！最誇張的是，這麼優質的住宿環境，平均每人每晚只需600元台幣，真的超划算！

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入住的房型原本是豪華雙人房，但飯店貼心幫我們升級成別墅，房間超級寬敞舒適，浴室更是寬敞到讓人驚艷！早餐提供多樣化的歐陸式及亞洲料理，口味超棒。飯店還有免費腳踏車和接駁車，讓我們輕鬆遊覽拜縣。

Yoma Hotel 飯店

地址：59 Wiang Tai, Pai District, Mae Hong Son 58130 泰國

電話：+66 53 064 348

清邁拜縣景點：必訪叢林中的天然溫泉

泡湯、賞景、煮蛋，放鬆身心的好去處

到拜縣，除了放鬆心情外，還一定要去泡一下拜縣溫泉！這座溫泉位於叢林之中，沿途的自然風光已經讓人心曠神怡，更別說那裡的天然溫泉，簡直是疲憊旅人的天堂。溫泉分成好幾個池子，每個池溫度略有不同，最上層的水溫相當高，當地居民甚至會用小竹籃在溫泉源頭煮雞蛋，超有趣！

圖/ReadyGo
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建議大家穿著防滑鞋前往，早點去的話，人潮較少，享受更加寧靜。泡完溫泉後，可以到旁邊的小餐廳吃點點心、喝杯咖啡，完美的一天就這樣悠閒度過了。

拜縣溫泉資訊

地址：8F5F+67M, Unnamed Rd, Mae Hi, Pai District, Mae Hong Son 58130

營業時間：每日08:00–18:00

入場費用：成人200泰銖，摩托車停車費20泰銖

拜縣步行街（夜市）：吃貨的天堂

便宜又道地的泰式宵夜聖地

晚上一定要來拜縣夜市逛逛！這條夜市街上擠滿各式各樣的小吃攤，從香噴噴的烤肉串、香甜的芒果糯米飯到口感濃郁的泰式奶茶，每樣都讓人垂涎三尺。特別喜歡邊逛邊吃，吃到喜歡的就坐下來，順便觀察夜市裡熱鬧的氣氛。

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這裡的價格超親民，隨便買都不會傷荷包。如果逛累了，也可以找攤位享受一下道地的錘子按摩，整個人立刻放鬆了起來！除了美食，夜市還有許多特色手工藝品，買回家送禮或紀念都很棒。

拜縣夜市資訊

地址：9C6R+56R, Pai, Amphoe Pai, Mae Hong Son 58130 泰國

電話：+66 86 414 6648

營業時間：每日約18:00–22:00（實際營業時間可能因節慶而變動）

延伸閱讀 >> 影｜泰國自由行｜來到泰國必做的26件事，你全都體驗過了嗎？

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