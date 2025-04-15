馬來西亞必吃5家米其林餐廳，美味秘笈一次公開！

來到馬來西亞旅遊，不知道去哪吃美食嗎？身為熱愛美食的我，這次特地幫大家親自嘗試了五家米其林推薦的餐廳，從道地的街邊小吃到精緻創新的融合料理，通通一次推薦給你！

馬來西亞米其林餐廳#1｜Communal Table by Gēn 根

Communal Table by Gēn 根：開放式廚房與中文介紹的平價小酒館

第一家要推薦的是「Communal Table by Gēn 根」，它位在檳城喬治市的Presgrave街，屬於平價小酒館風格的餐廳，開放式廚房可以直接看到廚師們的料理過程，每一道菜上桌時，親切的服務人員會用中文詳細介紹，讓你更加了解每一道佳餚背後的故事與特色。

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我特別喜歡的是Winged dean salad，醃漬的生魚片搭配醬料與洋蔥，層次豐富、非常美味。還有rainbow prawn rice，蝦湯熬煮的米飯與炸青菜的搭配，蝦味濃郁，令人印象深刻。餐後甜點Preserved IPOH’s pomelo柚子冰淇淋清新不膩，吃起來極為舒暢，絕對是結束餐點的完美選擇。

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餐廳資訊

地址：68, Lebuh Presgrave, 10300 George Town, Pulau Pinang

電話：+60 12-578 3323

馬來西亞米其林餐廳#2｜椰腳粿條湯

椰腳粿條湯：當地人推薦的清爽粿條早餐

若想嚐嚐當地人的早餐，Ah Boy Koay Teow Th’ng絕對是好選擇！這家小吃店的粿條湯味道清淡卻不失鮮美，湯頭清甜、丸子新鮮Q彈，有西刀魚丸、炸魚丸、豬筋丸等各式丸子，搭配米粉麵條，實在美味。

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店家位於小巷內，座位簡單卻很有氣氛。我推薦搭配一杯特調的Hor Ka Sai（美祿加咖啡），是早晨清新且溫和的絕佳組合。

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餐廳資訊

地址：Lebuh Clarke, George Town, 10050 George Town, Pulau Pinang

營業時間：週三至週一 07:00-14:00（週二休息）

馬來西亞米其林餐廳#3｜Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery

Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery：米其林一星的經典娘惹味

說到娘惹菜，檳城的Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery絕對不能錯過！這家餐廳榮獲米其林一星，店內裝潢富有傳統風情又不失現代感。推薦必點的料理包括「金杯+雞捲」、「亞蔘蝦」、「酸辣咖哩魚」，每道菜都有其獨特的調味與香料，口味豐富層次分明，非常下飯。

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甜點建議選紫米椰漿粥或西米露，帶有南洋特有的甜味，值得一試。用餐前務必提前預約，才能享受這份完美的美食體驗。

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餐廳資訊

地址：1, Bishop St, Georgetown, 10200 George Town, Penang

電話：+60 17-434 4398

營業時間：週三至週日 12:00-14:30、18:00-21:30（週一、二休息）

馬來西亞米其林餐廳#4｜Anak Baba

Anak Baba：吉隆坡必吃的平價娘惹小吃

在吉隆坡想吃平價卻美味的娘惹小吃嗎？Anak Baba會是你的好選擇。餐廳一早就開始營業，非常適合享受一頓充滿南洋風味的早餐或早午餐。必點菜色包括叻沙和椰漿飯搭配薑黃炸雞，叻沙湯頭濃郁香辣，麵條Q彈，非常過癮。餐廳環境舒適，適合悠閒地享受美食。

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餐廳資訊

地址：159, Jln Sultan Abdul Samad, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur

電話：+60 3-2276 2815

營業時間：週一至週日 07:00-22:00

馬來西亞米其林餐廳#5｜海腳人 TRX店

海腳人 TRX店：吉隆坡人氣海鮮餐廳，明星光顧必吃名單

最後要推薦的是吉隆坡超人氣的海鮮餐廳「海腳人」，米其林推薦加上明星光顧，絕對是當地必訪餐廳。推薦招牌混合海鮮粉，湯底鮮美無比，各式海鮮份量十足，還有黑胡椒炒肉蟹、鹹蛋黃中卷、炸腐竹等料理，每一道都讓人念念不忘。

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因為人氣非常旺盛，建議提前訂位，以免浪費時間等待。

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餐廳資訊

地址：32 & 34, Jalan Utara, Off, Jln Imbi, Imbi, 55100 Kuala Lumpur

電話：+60 11-3628 3989

營業時間：週一至週日 08:00-02:00

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