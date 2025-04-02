泰國旅遊新規注意！ 2025泰國「數位入境卡TDAC」 5月1日起正式啟動
泰國移民局宣布，自2025年5月1日起，泰國將全面推出數位入境卡（TDAC）申請系統，取代傳統的TM6入境卡，所有計劃前往泰國的旅客務必於航班抵達前72小時內完成線上申請，該項申請免費，旨在簡化入境程序更加提高效率。
TDAC是TM6入境卡的線上版本，以TDAC數位申請方式回歸，適用於所有外國旅客，方便旅客提交入境資料及健康申報，加速入境流程。
申請步驟簡易，旅客需提前72小時進行線上申請，填寫基本資料後，將收到確認郵件和QR Code。抵達泰國時，只需出示QR Code和護照給機場工作人員確認即可。
值得注意的是，只有部分過境或轉機，不經移民管制區的外國人，以及使用邊境通行證入境的旅客，不需進行申請。
「泰國數位入境卡TDAC」申請步驟：
．申請網址：https://tdac.immigration.go.th/
．需依依泰國時間計算，提前72小時申請
．登入TDAC網站填寫基本資料，網頁有英文版及簡體中文版可選
．完成後，會收到確認郵件與 QR Code
．入境泰國時，出示 QR Code 和護照給機場人員確認
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