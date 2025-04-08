檳城深度旅遊！學習正宗馬來料理、體驗蠟染DIY

來到馬來西亞，不只是打卡美食、逛夜市，還有更深度的文化體驗等著你！這次我們來到檳城，親自學習當地的傳統技藝。這趟行程超級豐富，先去上了一堂馬來西亞料理課，親手學做最道地的炒粿條、娘惹烤魚，還有超酥脆的炸香蕉球！過程真的太有趣，瘋狂搗碎香料、用大火爆炒，一邊流汗一邊聞著香氣四溢，最後端出來的美食完全不輸餐廳！除了美食，我們還走進蠟染工坊，親手體驗這項馬來西亞獨有的傳統工藝。一開始看師傅直接用熱蠟作畫，線條流暢又細膩，真的超佩服！輪到自己上色時才發現蠟染的奧妙，顏料會自然暈染開來，隨便塗都好看，滿滿的成就感！與其只是走馬看花，不如親自動手體驗，這才是真正的旅遊嘛！如果你也想來一趟深度文化之旅，一定要參加料理課&蠟染DIY，你準備好一起探索檳城了嗎？

檳城旅遊：參觀熱帶植物香料園

你知道肉桂其實不能多吃嗎？還有香茅雖然香氣十足，但其實並不適合直接食用！這次來到馬來西亞檳城的「熱帶植物香料園」（Tropical Spice Garden），真的長了不少知識，也被滿滿的綠意和香氣包圍，度過了一個愜意又療癒的下午。這座隱藏在直落巴巷臨海山谷的香料園，佔地八英畝，走進這片綠意盎然的園區，空氣裡瀰漫著各種香草與香料的氣息，像是來到一座大型的香氛館。

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我們跟著專業導遊的腳步，親自聞香、觸摸，甚至試圖分辨各種香料的氣味與用途。像是平常用來泡茶的香茅，原來不能直接吃，而大家熟知的肉桂，少量使用能增加風味，但過量食用竟然會對身體造成負擔，甚至有老鼠藥的稱號！這裡擁有超過500種熱帶植物，從肉豆蔻、丁香到胡椒，每一種植物都藏著歷史與文化。

如果想更深入體驗，這裡還有烹飪課程，專門教授如何使用當地香料製作馬來西亞料理，像是椰漿飯、叻沙等，讓人玩得開心又能把美味帶回家！

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熱帶植物香料園 Tropical Spice Garden

地址：Lot 595 Mukim 2, Jalan Teluk Bahang, Teluk Bahang,11050 Pulau Pinang, Penang, Malaysia

開放時間：每日9:00-18:00

電話：+60-4-881-1797

門票：成人 RM20，兒童 RM10（導覽另收費）

檳城旅遊：學習正宗馬來料理

想要來檳城深度旅遊，推薦大家體驗當地文化，這次報名了一堂超有趣的烹飪課，親手學習做馬來西亞最經典的三道料理——炒粿條、炸香蕉球、娘惹烤魚。在學習正宗馬來料理的過程，我們用力搗碎香料、拌醬料，就算把香蕉球炸得黑黑的，但還是很好吃，老師也說這樣才脆！還學到了檳城飯店級的炒粿條秘方，以下分享三道經典料理的料理配方，大家快一起來試看看吧！

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炒粿條食譜

檳城炒粿條：這可是馬來西亞的國民小吃，甜鹹適中、醬香四溢，真的超級香～原來馬來的炒粿條是潮州文化影響的產物。 偷偷告訴大家調味秘方：蠔油+黑醬油+生抽+魚露+胡椒粉+糖+雞精。煮法更是一大關鍵，全程大火快炒才會香！

調醬兩湯匙蠔油、一湯匙黑豆油、一湯匙生抽、一湯匙魚露，少許胡椒粉、少許白糖、少許雞精粉，全程大火快炒，油熱下蒜炒香下蝦幾隻炒香誤炒太久。下粿條+豆芽 加上 上述調醬混合兩匙半，炒到粿條邊緣有點在跳動，推到一邊再下蛋液，最後炒熟盛盤。

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炸香蕉球食譜

炸香蕉球：馬來西亞街頭隨處可見的甜點，香蕉球外皮酥脆，內裡是濃郁的香蕉泥，再配上一杯奶茶，太絕配了！ RG特派員教你幾個秘訣，記得香蕉不能壓得太爛，保留一點顆粒感才夠味，麵糊比例也很重要，麵粉量要適中，太少會太濕，太多會變硬。

香蕉用叉子壓不要太泥，才能保留一點口感，一湯匙一湯匙加低筋麵粉，攪拌到湯匙倒扣泥不會掉下來就足夠了，油熱下鍋熟了會浮起來，翻攪均勻上色成金黃褐色。

娘惹烤魚食譜

娘惹烤魚：這道料理的靈魂在於香料，所以要把辣椒、薑花、紫洋蔥、蒜頭全搗成泥，再用冷油把它炒香，最後鋪在魚片上進烤箱，烤出來的香味撲鼻，超級下飯！

把辣椒、薑花、紫洋蔥、蒜頭都切成碎粒狀，然後再搗成泥，用冷油下鍋炒到油吸滿又釋放跑出來，鋪在魚片上 進烤箱烤即完成。

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檳城旅遊：峇迪蠟染體驗DIY

來到馬來西亞，怎能錯過當地獨具特色的蠟染工藝（Batik）呢？這次我們來到 Penang Batik Factory 峇迪蠟染工廠，不僅能夠參觀製作過程，還能親手DIY蠟染紀念品！帶你走進蠟染的世界，一踏進工廠就被滿滿的蠟染作品吸引，各種色彩繽紛的布料、服飾讓人目不暇給。店員熱情地介紹這些傳統蠟染布的不同穿法，特別是沙龍布（Sarong），簡單一圍就能變身時尚單品！

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但最令人驚艷的，還是這裡的手工藝師。他們不用打草稿，就能直接用燒融的熱蠟，在白布上勾勒出精美圖案。這些圖案形成天然的屏障，讓染料不會滲透，使得成品擁有獨特的線條與色彩層次。除了手繪技法外，還有一種「拓印」方式，師傅用特製的印章，將熱蠟蓋印在布料上，重複染色後，形成層次豐富的花紋。想要辨別真正的蠟染布？記住 「雙面印花」才是真蠟染，工廠印刷的只是仿製品哦！

輕鬆上手，DIY 屬於你的蠟染藝術

接下來就是最期待的 DIY 環節！別擔心自己不會畫，工廠已經幫我們用蠟畫好了邊框，我們只需要專心上色即可。水彩般的染料會自然暈染開來，隨意搭配顏色都能創造出漂亮的漸層效果。這次我選了馬來西亞的國花——扶桑花（大紅花），鮮豔的紅色搭配橘黃色的葉片，充滿熱帶風情。畫完後，工廠會幫忙風乾、定色，最後把蠟煮掉，才能呈現最終成品。不用擔心要在現場等，工廠還提供寄送服務，直接幫我們送到飯店，超貼心！

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Penang Batik Factory 峇迪蠟染體驗DIY

地址：669, 11050 Tanjung Bungah, Penang, Malaysia

營業時間：9:00–17:00 (週日休）

電話：+60 4-885 1284

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