多元文化造就精采飲食 馬來西亞５大「經典必吃美食」

【文・旅報傳媒】

最新公布的《2025吉隆坡檳城米其林指南》共有143家餐廳入選，涵蓋超過30種豐富的料理風格，展現馬來西亞飲食文化的多元與精彩。馬來西亞的每一道美食背後，都蘊藏著說不完的故事。華人、馬來人、印度人等不同族群的料理在這片土地交織融合，孕育出獨特而多元的飲食風貌。

「肉骨茶」－華人藥膳在異鄉的再創新生

這道源自中國藥膳傳統、隨著華人移民南下而誕生的料理，在馬來西亞被賦予了嶄新的生命與名稱，各地的肉骨茶風味不盡相同，而最具代表性的，莫過於發源地巴生。位於吉隆坡近郊的巴生有不少肉骨茶名店，其中由創始人後代經營的「德地肉骨茶」，可說是當地最具代表性的經典之一。這家店湯底濃厚醇香且富含膠質，堅持不提供調味醬料，以保留原汁原味的湯頭，展現正宗原味的自信。

【左圖】巴生德地肉骨茶。 【右圖】亞參叻沙。 圖／馬來西亞觀光局 提供

「亞參叻沙」－檳城代表料理

提起檳城代表料理，就不能錯過「亞參叻沙」，這道深受南印度、泰越與印尼飲食影響的小吃，融合多種辛香料，再加入華人傳統的粗米條，呈現出一碗濃縮檳城歷史與文化的美味。這道美食曾榮登CNN「全球五十大美食」第3名，而連續3年（2023-2025）榮獲米其林必比登推薦的「灣島頭叻沙」（Wan Dao Tuo Assam Laksa）更是當地代表。這家店現已由第三代老闆接手經營，傳承逾半世紀，每天清晨即手工研磨香茅、洋蔥、南薑、辣椒、亞參片、叻沙葉等辛香料，並耐心將魚肉逐條去骨、撕碎後熬成濃郁湯頭，再搭配新鮮的黃瓜絲、鳳梨、薄荷及一勺蝦膏，層層堆疊出酸香鮮甜的風味，最後撒上被飲食文化作家陳靜宜稱為「亞參叻沙的靈魂」的火炬薑花，為整碗湯品增添了畫龍點睛的一筆。

「椰腳粿條湯」－移民文化落地開花

源自中國潮汕的粿條隨著潮州移民來到馬來西亞後，在檳城大放異彩。其中，位於檳城喬治市的「椰腳粿條湯」（Pitt Street Koay Teow Soup），一早門口就絡繹不絕，無論在地人還是旅客，都為了一碗熱騰騰的粿條湯而來。

「椰腳粿條湯」創立超過，如今已傳至第三代，最初是老闆林鄭來的祖父推著手推車在椰腳街一帶擺攤因此得名。椰腳粿條湯連續3年（2023-2025）榮獲米其林必比登推薦，最大的特色便是每日持續熬煮的湯頭，以豬骨、雞骨和鴨骨悉心熬製數小時，湯汁清甜而醇厚。店內招牌的鰻魚丸每日新鮮手工製作，口感彈牙滑順，是老饕們讚不絕口的必點配料。

長江白咖啡的咖央吐司與白咖啡。 圖／凱的食尚日記 提供

馬來西亞的經典早餐，莫過於在傳統茶室裡來上一杯焦香濃郁的海南咖啡，搭配塗滿咖央醬與牛油的烤麵包與一顆半生熟蛋，簡單卻充滿南洋風味。在檳城營業超過70年的廣泰來茶室，深受當地人及馬來西亞富豪郭鶴年等名人喜愛。店家至今仍以傳統手法沖泡咖啡，並依循家傳祕方特調，風味格外醇厚濃香，是旅人造訪檳城不可錯過的美食地標。

從檳城往南至霹靂州的首府怡保，則不能錯過馬來西亞特有的「白咖啡」，其中以首家掛上白咖啡招牌的「長江白咖啡」最負盛名，在眾多分店中，又以隱身在群山環繞間的「建龍谷」分店最為特別，遊客能一邊欣賞嶙峋壯麗的山景，一邊細細品味口感絲滑、略帶奶香的白咖啡，享受山林間的愜意悠閒。

「煎蕊」－馬來西亞國民甜品

馬來西亞煎蕊配料豐富。 圖／凱的食尚日記 提供

煎蕊無疑是馬來西亞最適合消暑和作為餐後甜點的選擇。這款清涼甜品由刨冰、椰奶、棕櫚糖，以及用班蘭葉與糯米粉製成的綠色粉條組成，獨特的風味與口感曾被CNN評選為全球50大必吃甜品之一。

煎蕊雖然配料選擇多，但元素越單純，越能享受椰糖與椰奶交融合一的美妙。其中，位於霹靂州太平、創立於1940年的「Ansari Famous Cendol」，堅持傳統製法，口感細緻滑順，椰奶與黑糖香氣濃厚飽滿，吸引無數饕客旅人特地前往品嚐。

《我說福建麵，你說蝦麵：馬來西亞飲食文化特寫》

想更了解馬來西亞的美食文化，台灣飲食作家陳靜宜也推出新書《我說福建麵，你說蝦麵：馬來西亞飲食文化特寫》，以台灣人的視角深刻剖析馬來西亞多元族群融合而成的飲食文化，激發更多台灣旅人探索馬來西亞美食的興趣。結合台灣與馬來西亞頻繁直飛的航班，現在正是展開一趟美食走讀之旅的絕佳時機。

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