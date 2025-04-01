泰國新年來了！ 「狂歡潑水節盛大禮遇」向國際遊客招手

【文・旅報傳媒】

時至四月，泰國新年潑水節也要到了，泰國觀光局 （TAT） 與頂級品牌合作推出「潑水節盛大禮遇」（Grand Songkran Grand Privileges），將為國際遊客提供專屬折扣、優惠與紀念品。值得一提的是，這次的消費優惠，從大品牌的時尚品、餐廳、飯店，小到便利商店品牌都有合作，這時候去泰國，一不小心就會被優惠到，絕對讓旅人驚奇！

【左圖】泰國觀光局國際市場（亞洲與南太平洋）副局長Pattaraanong Na Chiangmai正式對國際宣佈潑水節行銷活動【右圖】泰國觀光局與知名品牌合作夥伴攜手於4月特定為國際遊客提供專屬優惠及紀念品。 圖／泰國觀光局 提供

泰國觀光局國際市場（亞洲與南太平洋）副局長Pattaraanong Na Chiangmai 指出，潑水節是一起歡樂、團聚及慶祝的節日。透過「宋干節盛大禮遇」為國際遊客帶來難忘的體驗，同時刺激消費，並推廣永續旅遊。藉由優惠活動擴展至大城市以外鮮為人知的旅遊秘境。

「潑水節盛大禮遇」與 40 多家知名品牌聯合，為國際旅客推出超過 60項獨家優惠。遊客可享受高達2折的優惠，包括購物、餐飲、交通、娛樂、SPA及超商等。獨家優惠還包括機場接送折扣及限量版潑水節主題紀念品。活動分為5大概念——Grand Festivity（盛大慶典）、Grand Moment（精彩時刻）、Grand Privilege（尊榮禮遇）、Grand Invitation（盛大邀請）、Grand Celebration（隆重慶祝）其中一部分。

該活動與將在2月、4月與8月推出特別優惠的「2 BY 4全球活動」相呼應。4月份的「潑水節盛大禮遇」專為家庭和鮮為人知的旅遊秘境所設計，在泰國最歡樂氛圍節日的4月份期間，為遊客帶來獨特而豐富的旅遊體驗。

旅客在4月期間抵達曼谷素萬那普國際機場（BKK）、曼谷廊曼機場（DMK）、清邁國際機場（CNX）及普吉國際機場（HKT），將獲得獨家旅遊紀念品。此外，每週日將有6位幸運旅客在「特別的星期天」(Sunday Special)，將獲得由航空公司提供的國內航班機票。

旅客參與「發文與分享」（Post and Share）活動，只需在網路上分享潑水節旅行經驗，並標註 #Grandsongkrangrandprivileges 及 #amazingthailand，將有機會抽到豪華旅行大禮包，包括往返機票及豪華住宿。

「潑水節盛大禮遇」與 40 多家知名品牌聯合，為國際旅客推出超過 60項獨家優惠。 圖／泰國觀光局 提供

遊客可於即日起透過官方網站註冊獲取詳細資料，所有優惠將於2025年4／1～30期間進行兌換。更多詳細資訊，請聯繫1672泰國觀光局專線，以及瀏覽泰國觀光局官網。

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