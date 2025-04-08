白天夜晚都美炸！泰國曼谷「高空美饌地標」 王權大樓76樓坐擁絕美夜景超Chill
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泰國高空餐廳/曼谷浪漫餐廳/曼谷高空酒吧推薦!榮獲《米其林指南》推薦的高空美饌地標，號稱曼谷最難訂位高空餐廳~Ojo Bangkok是泰國曼谷最高樓層墨西哥餐廳、高空酒吧，白天夜晚都美炸!位在王權大樓76樓，離地面300公尺一覽曼谷高空美景，絕美裝潢加上名廚料理當代墨西哥美食，一邊享受美酒佳餚、一邊欣賞絕美曼谷夜景超Chill～
Ojo Bangkok地點交通
Ojo Bangkok位在泰國曼谷王權大樓76樓，搭BTS到Chong Nonsi站(鐘那席站)，走3號出口，步行約2～3分鐘即可進入曼谷王權大樓。
進入王權大樓一樓可以看到許多購票排隊人潮，我們到Ojo用餐不需要另外購票，在一樓就會有引導人員帶我們上去餐廳。
特別提醒大家，在入口處需要做安檢。不論是大包、小包都需要經過檢查才能進入電梯，而且有許多物品是不能攜帶的，我特地拍給大家看。餐廳裡頭禁止閃光燈、也不能使用腳架拍照，同時禁止空拍機以及攜帶大台相機進入，只能用手機拍照。
Ojo Bangkok絕美空間
電梯一到76樓就是一整面金色鏡面空間，我的天啊真的是太浮誇了！難怪很多網友大誇是曼谷最美的高空餐廳。
Ojo Bangkok有室內用餐區及戶外露台用餐區。整個挑高設計非常氣派，而且座位都是臨窗座位、卡座或是半開放式包廂，不論坐在哪一個區域都能欣賞到絕美高空景觀。
Ojo Bangkok白天夜晚各有不同風貌，真的是美到炸！！推薦大家預約晚餐時段，傍晚到達可以欣賞到夕陽及夜景。Ojo 開幕以來就廣受歡迎一位難求，網友號稱是曼谷最難訂位的高空餐廳，建議大家一定要提前預約才不會撲空喔~
戶外露台的景色也很美，但是沒有冷氣，怕熱的話建議選擇室內座位區。
我們坐在二樓，往下看可以看到整個一樓風貌。從這個角度看下去也是很美，真的是太好拍了。
這裡是位在二樓的洗手間，門口設有沙發座位。金色圓球造型加上鏡面設計，整個超華麗，連洗手間都好浮誇！！
Ojo Bangkok夕陽及夜景
我們預約5點半用餐，可以看夕陽以及夜景，夕陽餘暉灑落真的超美的，好喜歡！
我們坐在二樓視野寬廣，不僅夕陽好看，夜景也好美啊~整個空間從夕陽的金黃色調轉變成璀璨夜景，Ojo Bangkok 的夜晚也是很迷人。
戶外露台區的景色超美的！坐擁無敵夜景氣氛非常浪漫，約會或者慶祝重要紀念日一定要來這裡。
Ojo Bangkok美食
調酒飲品推薦必點，我喝的是水果調酒，酒精濃度不高非常好喝。
Ojo 餐廳作為《米其林指南》推薦的高空美饌地標，經典墨西哥菜色非常厲害。我們多人用餐點了不少餐點，第一輪有多道開胃菜，每一道都好吃。
其中這道墨西哥烤餅附多種特製醬料，可以搭配不同主食，加上自己喜歡的醬料，組合出多重美味。我們超愛這裡的墨西哥美食，光是前菜就讓大家讚不絕口。
主食更是厲害!龍蝦、檸檬魚、烤雞、以及烤時蔬，正宗墨西哥料理很好吃耶~而且份量十足，大家一起分享，一邊聊天一邊欣賞絕美夜景，好愜意啊!
最後再來甜點超滿足！不論是巧克力蛋糕、還是油封南瓜都超好吃，真的太厲害了～～我們這趟泰國旅遊，安排這一餐超完美！！
Ojo Bangkok評論
Ojo Bangkok不愧是《米其林指南》推薦的高空美饌地標，絕美裝潢及景觀，一進門就讓人充滿驚喜!尤其是傍晚夕陽窗景，簡直是金碧輝煌美到爆，入夜後轉換為迷人氣氛超浪漫。
墨西哥餐點非常有特色，在這裡享用美食美酒，再搭配絕美高空景觀，真的超級完美!!
推薦大家到泰國旅遊，一定要安排一天的晚餐到Ojo Bangkok，絕對不虛此行。
泰國曼谷高空餐廳Ojo Bangkok
地址：The Standard, Bangkok Mahanakhon, 76th Floor, 114 Narathiwas Road, 114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500
電話：+66 2 085 8888
營業時間：
Lunch: 11:30 – 14:30
Dinner: 17:30 till late
FB粉絲團：https://www.facebook.com/Ojobangkok/
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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