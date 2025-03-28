緬甸強震 華航：持往返這三地機票改位或退票免手續費

緬甸28日發生強震，對此中華航空（2610）晚間宣布凡持2025年4月15日前往返泰國曼谷、清邁及緬甸仰光的機票，更改訂位或退票將免收手續費。

華航指出，鑒於緬甸發生地震，華航秉持旅客安全至上及盡力協助國人的原則，凡持有2025年4月15日前往返泰國曼谷、清邁及緬甸仰光的機票，更改訂位或退票將免收手續費，旅客可洽本公司客服中心、各地分公司或原開票旅行社協助處理，後續將視各場站實際狀況因應調整，詳細規定請參考華航官網資訊。