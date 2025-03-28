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緬甸強震「泰國曼谷」進入緊急狀態！ 台灣遊客急喊：飯店不能check in、換匯所都關門

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
緬甸中部28日發生強震，民眾慌忙逃到街頭避難，泰國曼谷總理宣布首都曼谷進入緊急狀態。法新社
緬甸中部28日發生強震，民眾慌忙逃到街頭避難，泰國曼谷總理宣布首都曼谷進入緊急狀態。法新社

緬甸今(28)下午發生芮氏規模7.7的強震，鄰國泰國首都曼谷受到波及，感到強烈搖晃，也傳出曼谷一棟建築中的高樓倒塌。泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）稍早宣布首都曼谷進入緊急狀態。

有台灣遊客下午也在社群媒體threads平台發布貼文「剛下飛機就遇到大地震，好不容易到飯店不能check in，連換匯所都關門不營業了，兩個人身上甚至只有800泰銖」，PO出來的照片，可見到路邊站滿了人群、路上塞滿了汽車，目前似乎一切都因這場地震而進入停擺狀態。

由 @isabellathatgirll 發佈
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原PO的回應留言，還是能看見在國外有人伸出援手「需要幫忙跟我說」、「曼谷的話我可以幫忙喔」、「銀樓當舖問問看」、「剛宣布緊急狀態，應該今天會全面停市的」。

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