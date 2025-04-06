馬來西亞7天6夜全攻略！從檳城一路玩到吉隆坡，必吃美食、景點一次看

想要一次玩遍馬來西亞的精華，卻不知道怎麼規劃行程嗎？別擔心！這篇 7天6夜全攻略 幫你安排好了一切，從北部的「美食天堂」檳城，一路向南玩到首都吉隆坡，讓你吃最道地的美食、打卡最熱門的景點，還有超奢華的住宿體驗，帶你感受馬來西亞的多元魅力！來馬來西亞絕對不能錯過當地的特色美食，從檳城的炒粿條、亞參叻沙、海南雞飯，到吉隆坡的肉骨茶、椰漿飯、沙嗲，每一口都是滿滿的異國風味！尤其是齋戒月期間限定的齋戒月市集，更是隱藏版的美食寶庫！從檳城喬治市的壁畫街、藍屋，到怡保的洞穴廟宇、舊街場咖啡，再到吉隆坡的雙子塔，每一站都是滿滿的回憶！這趟旅行不只有美食和景點，當然還要住得舒適又享受！不管是檳城的特色老宅、怡保的溫泉度假村，還是吉隆坡的無邊際泳池飯店，每一間都不能錯過～

馬來西亞檳城：美食天堂

廣泰來茶室

必點咖椰吐司+半熟蛋

廣泰來茶室是在地人的愛店，連檳城首富駱文秀都是常客。這家廣泰來茶室已經有30年的歷史，一直保持着傳統食物的原汁原味。必點他們的咖椰吐司，真的讓人一吃就難忘！咖椰吐司沒有使用炭火烤，而是用燒烤機加熱，所以吐司是柔軟的口感，咖椰香醇厚又不會太甜，好吃到可以直接再點一份，早餐這樣吃超道地！如果你是咖啡控，絕對不能錯過，他們的咖啡不會太苦，也不會太甜，可以嚐鮮看看。

圖 / ReadyGo

地址：32, Lebuh Dickens, George Town, 10050 George Town, Pulau Pinang, 馬來西亞

營業時間：07:30–15:30 (週日休)

電話：+60 11-2344-7832

灣島頭叻沙

米其林必比登推薦

這家小攤位傳承三代，如今由一對姐妹經營，憑藉對傳統滋味的堅持，榮獲米其林必比登推薦。檳城叻沙是一道充滿層次感的湯麵，以濃郁的魚湯為基底，加入酸甜羅望子汁、辣椒、香草及手撕魚肉，撒上鳳梨、黃瓜、洋蔥和薄荷葉，酸甜辣交織，每一口都讓人回味無窮。這裡的叻沙選用新鮮魚肉手工處理，口感扎實且無腥味，湯頭微甜溫潤，更獲得米其林肯定。推薦搭配「薄餅」（春卷）享用，口感酥脆微甜，與叻沙湯頭完美搭配。

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地址：1, Jalan Gottlieb, 10350 George Town, Pulau Pinang, 馬來西亞（檳華女中對面）

營業時間：11:00-17:00（週一休）

電話：+60 16-480-6558

喬治市壁畫巡禮

3大必拍童趣壁畫

喬治市最具代表性的街頭壁畫由藝術家Ernest Zacharevic所創作，結合懷舊氛圍與創意巧思，吸引無數遊客。

姊弟共騎 ：位於Lebuh Armenian本頭公巷

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追風少年 ：位於Lebuh Ah Quee阿貴街

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爬牆小孩 ：位於Lebuh Cannon大銃巷（龍山堂邱公司附近）

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地址：1, Bishop St, Georgetown, 10200 George Town, Penang, 馬來西亞

檳城僑生博物館 & 張弼士故居（藍屋）

認識峇峇娘惹文化

檳城僑生博物館為富麗堂皇的娘惹文化博物館，展示中式、英式與馬來文化融合建築，適合喜歡拍照的旅人。

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地址：29, Church St, Georgetown, 10200 George Town, Penang, Malaysia

營業時間：9:30-17:00

電話：+60-4-264-2929

張弼士故居（藍屋）建築風格獨特，結合東西方文化精華，外牆天然靛藍色染料極具特色。

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地址：Lot 22, 14, Lebuh Leith, George Town, 10200 Pulau Pinang, Penang, 馬來西亞

電話：+60-4-262-0006

馬來西亞太平：最古老市鎮之一

家家茶室

當地人最愛早餐！炒粿條+雞腳

經營超過30年的茶室，招牌炒粿條和滷雞腳口感嫩滑入味，每日限量。

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地址：111, Jalan Pasar, 34000 Taiping, Perak, 馬來西亞

營業時間：05:30–13:00（週一休）

電話：+60 12-515 7859

馬來西亞怡保：霹靂州的首府

閒真別墅 & 何人可涼茶博物館 & 二奶巷

探索怡保的古蹟與故事

閒真別墅展示錫礦業歷史，何人可涼茶博物館則介紹涼茶文化，二奶巷為年輕人文青熱點。

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地址：No. 3, Jalan Bijeh Timah, 30100 Ipoh, Perak, Malaysia

電話：+60-5-241-4541

三媽芽菜滑雞飯

在地人推薦芽菜雞

菜園雞、滑雞配怡保特產芽菜，口感鮮嫩脆爽。

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地址：3, Jalan S. A. Lingam, Taman Ipoh Selatan, 31400 Ipoh, Negeri Perak

營業時間：11:00-15:00 ; 18:00-21:00（週三休）

電話：+60 17-756 8562

怡保第一花園夜市

逛街小吃天堂

怡保最大夜市，每週五開放，超過300攤美食小吃。

地址：Jalan Taman Ng Weng Hup, Taman Pertama, 30100 Ipoh, Perak, 馬來西亞

營業時間：週五16:00-22:00

長江白咖啡

馬來西亞白咖啡發源地

招牌白咖啡濃郁順滑，多士外脆內軟，氛圍充滿懷舊風情。

地址：7, Jalan Windsor, 30250 Ipoh, Perak, 馬來西亞

營業時間：8:00–18:00

電話：+60 5-253-8896

馬來西亞吉隆坡：馬來西亞首都

吉隆坡帝國豪華酒店

房間內獨立泳池+雙子星大樓夜景

豪華設施、無邊際泳池，房內可俯瞰城市景觀。

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地址：15, Jalan Kia Peng, Kuala Lumpur, 50450 Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, 馬來西亞

電話：+60 3-2177 1188

齋戒月市集

馬來西亞限定市集

每年齋戒月期間舉辦，充滿傳統美食與文化氛圍。

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吉隆坡必拍景點

・嘉美克清真寺

・獨立廣場

・雙子星塔

巴生肉骨茶

馬來西亞第一家肉骨茶

湯頭濃郁中藥味香，豬肉鮮嫩入味。

地址：34, Jalan Mutiara Raya, Taman Mutiara Barat, 56000 Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：10:00–23:00（週二休）

電話：+60 10-666-6061

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