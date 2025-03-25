迎接泰國潑水大戰！限定行程8折起 嘟嘟車夜遊、包車潑水對決最夯

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的泰國潑水節將至，旅遊電商平台 KKday 看好這波遊泰熱潮，自即日起推出潑水節限定行程8折起優惠，以及購買泰國商品消費滿2,500元折250元、滿5,000元折600元，針對潑水節主要戰區曼谷及清邁，則有多樣限定行程，結合古蹟遊覽、市場巡禮、美食品嚐，再前往潑水節同樂，還可選擇包車參與潑水大戰、體驗泰國新年布施儀式等道地文化。

同步也有曼谷機加酒、迷你團優惠，主打曼谷6日來回機票6,999元起、曼谷6日機加酒自由行14,999元起，曼谷6日迷你團每人售價18,900元起，還有曼谷、清邁、普吉島當地女性司機包車服務，並推薦北碧府愛侶灣國家公園、清邁茵他儂國家公園、清邁湄康蓬村等多元玩法，滿足不同旅客需求。

▲首爾樂天世界攜手寶可夢打造期間限定聯名活動，推出購買門票隨機贈送寶可夢磁鐵，優惠49折售價1,126元。 圖：KKday／提供

更多海外話題旅遊體驗！全球最壯觀水上秀澳門水舞間將於5月回歸，結合舞蹈、特技、高空雜技、音樂、聲光雷射、科技等震撼登場，KKday 搶先開賣並推出台灣獨家方案，購買澳門水舞間門票，再加送香港機場快線實體劵及3日港澳 eSIM，售價2,888元起，韓國首爾樂天世界則於近期攜手寶可夢打造期間限定聯名活動，有獨一無二的寶可夢主題設施，推出購買門票隨機贈送寶可夢磁鐵，優惠49折售價1,126元。

參加潑水節大戰！品嚐美食、文化體驗、古蹟遊覽一次滿足 深度體驗當地文化

▲推薦清邁傳統布施儀式、品嚐美味泰式早餐。 圖：KKday／提供

為了讓旅客在享受潑水節氛圍時可以同時體驗當地文化，KKday 推出多元一日遊行程，安排在曼谷搭乘嘟嘟車夜遊，前往市場、寺廟、品嚐美食，回程時再前往潑水節主戰場之一考山路，並提供水槍一同狂歡，售價2,375元起，想體驗刺激的水戰，也可選擇包小卡車、行經熱門路線，一路潑到底，獨家8折優惠，售價14,085元起，並持續推出過往熱賣的限定一日遊，可以與大象一同潑水同樂，售價1,355元起。

除了潑水外，想更貼近泰國新年文化，也可體驗清邁傳統的早晨布施儀式，加上品嚐美味泰式早餐的道地文化行程，售價940元起。喜愛購物逛街，KKday 也獨家與泰國境內6間中央世界購物中心攜手，推出限定優惠大禮包，0元下單可獲得知名泰奶品牌「ChaTraMue 手標茶」兌換券、泰銖200元的美食街餐券、專屬休息室，及消費滿額再贈 KKday points 等優惠，活動於4月至7月份限時登場！

▲北碧府愛侶灣國家公園，適合喜愛探索秘境的旅客。 圖：KKday／提供

另外，偏好包車出遊的旅客，KKday 推出曼谷、清邁、普吉島的女性司機包車服務，售價1,850元起，熱門景點的包車行程也有北碧府一日遊，售價2,180元起，芭達雅一日遊，售價1,740元起，曼谷水上市場一日遊，售價850元起，可以玩得安心又便利。同步推薦曼谷周邊、清邁，以及泰國南部跳島行程，適合喜愛探索秘境的旅客，可至北碧府體驗水上屋，兩天一夜售價3,910元起，或至北碧府愛侶灣國家公園、清邁茵他儂國家公園、清邁湄康蓬村親近大自然，若是偏好海島風光，也有普吉島、蘇美島、甲米的跳島行程，玩泰國可以有更多選擇！

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