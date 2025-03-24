泰國大城「浮誇咖啡廳」太有儀式感！點飲料就可體驗如國王、女王般的待遇

這次旅程在泰國的大城府待了五天四夜，除了上次分享的「大城獅子動物園 Sriayuthaya Lion Park」和一些對我來說比較高檔的住宿以外⋯⋯我最期待的行程就是有安排要來這間「Ruedee Cafe @Ayothaya (ฤาดีคาเฟ่ @อโยธยา)」吃下午茶，這間咖啡廳我覺得可以算是我去過所有泰國咖啡廳裡最有特色的前三名之一，整棟建築其實設計得很又像一間白色寺廟⋯⋯形狀又像一個豪華帳篷那樣，不過外觀跟內部裝潢還不是它最特別的地方，它的最特別之處在於你們只要點了Menu內特定的幾款飲料，就會有穿著泰國古裝的工作人員用超有儀式感的方式將飲料奉上你們面前唷！而且那些飲料也不是單純裝在一般玻璃杯、馬克杯裡頭而已，每一杯在視覺上看起來都浮誇到不行，保證大家都會先拍照、拍限動拍好拍滿以後才捨得拿起來喝唷～♪

這一間就是Ruedee Cafe啦～外觀看起來就相當不同反響，如果不先上網查一下資料，應該是屬於我不敢貿然走進去的那種店⋯⋯

然後它的步行範圍內其實沒有太多可以逛或是可以拍照的景點，但是離大城知名景點「柴瓦塔那蘭寺（Wat Chaiwatthanaram）」aka前熱門泰劇「天生一對」的取景地點只有5分鐘的車程，所以你們如果不是自己開車，而是想用包車一日遊的方式玩大城的話，推薦行程可以一併安排起來唷！

順帶一提，我這次是透過泰國老司機Max哥的「金剛旅行社 LoveThai 樂泰旅遊」來預約大城的包車服務，他們安排的車寬敞舒適又乾淨，司機素質優秀，人都很Nice、英文溝通順暢，若真的遇到什麼現場難以溝通的狀況，旅行社方面也有台灣人的線上客服可以給予即時的協助，相當令人安心，你們想要包車來大城或泰國其他各地旅遊的話可以參考看看。

p.s.之前就不只一次訂過他們的包車服務，客服人員真的像王董的貼身秘書一樣親切熱情又服務到無微不至，關於訂包車、訂票券、訂行程、景點推薦、美食推薦、按摩推薦甚至一些其他泰國旅遊方面的疑難雜症都可以請教他／她們

門口這隻應該是印度神話跟佛教都會出現的「那伽」，外表有點像蛇又有點像龍，掌管水源、河流與大海，在許多泰國的寺廟都可以看見祂的身影，但形狀並非完全都長得一模一樣，有時候還會有七個頭的版本。

我覺得這間咖啡廳在門口就打造一個這麼氣派的泳池還放了一隻那伽，真的感覺蠻大手筆的⋯⋯

我前面會說這間咖啡廳有點像豪華帳篷是因為它真的跟屋脊形狀的帳篷有異曲同工之妙。

但是又有像是泰國的寺廟常見的那種雕刻，整個美侖美奐的，到處都可以拍出時尚大片來。（在某些寺廟裡如果穿太性感拍照可能會對廟方或神明不敬，但是在這裡拍不會）

咖啡廳外面的其中一側還有室外用餐區，但當天天氣十分炎熱，我們完全不考慮坐在室外。

一踏進店內以後就是點餐櫃台，店員清一色都是泰國的大男孩兒（態度都蠻親切的，其中一位感覺像是店長的英語相當流暢），一位女店員都沒看到。

Menu主要就是這一張（點圖可以瀏覽放大版），不仔細看的話還以為這是一間賣泰國頭飾跟擺飾的店咧！大部份的飲料都有著非常浮誇的賣相，其中三款是點了還會有工作人員穿上特殊服裝來進行表演的！（而且三種飲料的表演都不一樣）

也有販售一些甜點，當天我們去的時候還有「買160泰銖的後排甜點就送價值80泰銖的前排甜點」的優惠。

架子上那些全都是會隨飲料一起送上桌的浮誇道具⋯⋯

我不知道會不會有人覺得用這類的頭飾搭配飲料很莫名其妙、根本就華而不實之類的⋯⋯但我自己是蠻欣賞業者有這種創意的啦～而且視覺上看到這些金光閃閃的東西就放在眼前心情也會蠻好的。

我自己有些朋友是個性「很實際」的那一種，買東西絕對不買「不實用的」，像可愛公仔那類在他們眼中都是廢物，吃東西、喝東西也是講究好吃、好喝、CP值高比較重要，賣相怎麼樣根本不是重點，但我只能說⋯⋯如果這樣的話，這間咖啡廳並不適合你

櫃台後面就是室內的座位區，店員不會特別指定你們要坐在哪，所以可以自由挑選喜歡的座位。

我們剛到的時候還有其他幾組中國來的女性遊客也在吃下午茶，這張是等她們離開以後才補拍的。

如果你們有點那三款特殊的飲料的話，中間的「王位」就是欣賞表演的地方，可以坐在上面等穿著特殊服裝的工作人員奉上飲料來。

對了～跟大家補充說明一下，三款會有工作人員表演的飲料，其中一個主題我查了一下⋯⋯好像是跟泰國的天使或者說某種天神有關，第二種是跟古代的戰士有關，第三種則是比較喜氣、跟中國的新年有關⋯⋯

表演開始之前服務人員會請客人先坐在舞台中間的座位，然後店內會開始播放音樂，也有泰文的旁白在講話。（但一般遊客絕對聽不懂在講啥）

這裡的服務最棒之處在於除了表演的工作人員以外，還會有一位協助拿著你們的手機幫忙全程錄影。

這個表演就是我說跟泰國的天使還是天神有關的那一種。

飲料送到我們面前以後會先把一層蓋子給掀開，裡頭會有煙霧散出來的感覺，相當夢幻～

再來就可以與表演者合照留念一下（其他店員會協助拍攝），最後記得要給個小費比較禮貌唷！

搭配這表演的飲料名字叫做「Bong-Swong（230泰銖）」，Google評論裡有些遊客寫說演出費還要額外付100~150泰銖，但是我們去的那天，櫃台人員是跟我們說完全不需要額外收費就可以看表演。

緊接著繼續看第二場表演⋯⋯這個表演會有穿著古代戰士服裝的工作人員先打鼓再把飲料給端進來，我覺得比較有表演張力，上一種表演的風格太寧靜、詳和了。

其實他把飲料端過來的時候，我們也覺得很害羞⋯⋯因為長那麼大了也不曾體驗過那麼別人對自己那麼畢恭畢敬地這樣送餐。

然後送上來的東西其實也不像飲料，而是一頂很華麗的帽子加上一把劍！

去泰國幾十趟了，其實也不是第一次看到類似這樣子的表演（我是說穿古裝的戰士在台上的表演），但在這裡是超近距離觀賞而且是為了我們而表演的，感受真的完全不同，會感覺自己好像也融入在那情境裡頭一樣。

話說～我們本來那天也是打算像左邊的女遊客一樣先去租借泰國的店換裝以後再來這裡拍照（也會去一些寺廟拍照），不過因為我們當天訂了一間不便宜的住宿，中午去Check in、寄放行李的時候櫃台人員跟我們說可以提早入住，所以後來我們就取消換泰服的行程，因為租好以後要到處拍照也會花好幾小時的時間。

看完表演以後也是可以與表演者合照留念，然後也記得要給個小費，給多少並沒有強制規定，但如果你問我的話，我會覺得可以給個50~100泰銖左右。

有搭配戰士表演的飲料叫做「Sai Lo-Hit（230泰銖）」，原本成份是義式濃縮咖啡加上覆盆子汁跟洛神花汁，但如果你們不想喝咖啡的話也可以自由換成店內其他的飲料。

體驗完國王般的待遇以後就可以把飲料端回一般的餐桌上享用了。

第一款飲料「Bong-Swong」原本的成份是加入椰子汁的義式濃縮咖啡，但我們兩人都不想喝咖啡，所以換成了百香果汁、柳橙汁、芒果汁混合的特調，喝起來酸甜又清爽，不過冰塊真的加很多⋯⋯你們花這錢盡量抱著是花錢來看表演的心態就好，如果認真想解渴的話去普通咖啡廳或便利商店買飲料就好。

有戰士表演的那杯「Sai Lo-Hit」掀開帽子以後長這樣。

我們把特調咖啡換成洛神花汁，口味就一般⋯⋯但也不會不好喝。

附的那些道具其實都可以拿起來把玩、拍照，那把劍是完全不鋒利到極點的那一種。

因為我去天甜點有買一送一的優惠（買160泰銖的送80泰銖的），所以我們也點了兩款來嚐嚐。

這是自製的算水果蛋糕吧～裡面可以吃到超過五種以上的水果，包括草莓、水蜜桃、鳳梨等等，然後也加入了一些杏仁之類的堅果，甜度沒有一般泰式甜點那麼甜（這裡的甜點偏西式），底下的蛋糕也口感溼潤，其實整體來說不錯吃。

送的甜點我們選的是照片中的泰奶泡芙。

原本以為泰奶內餡會是很濃、很甜的那一種（畢竟泰奶就給人那種印象），但實際吃起來其實微甜而已，外皮是偏軟的那一種，好吃程度我覺得中等。

以上就是這次的分享，我自己是覺得這次專程來「Ruedee Cafe」吃下午茶、看表演的體驗很值得啦！雖然單看飲料價格的話偏貴，但這裡提供的也不是單純的飲料而已，再者⋯⋯都已經花錢買機票飛來泰國也特地包車到大城了，一人花個兩百多泰銖點飲料也不算什麼太誇張的消費金額，如果你們看了我的照片跟影片以後也覺得很有趣的話，真的很推薦可以現場來感受一下喔～快把它加入行程的口袋清單裡頭吧！

Ruedee Cafe

地址：52 9 ตำบล บ้านป้อม Tambon Ban Pom, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000 Thailand

電話：+66-89-382-8289

營業時間：9:30 ~ 18:00

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/RuedeeCafe/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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