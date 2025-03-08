潛水季來了！ 盤點馬來西亞六大「世界級潛點」 台灣有直飛班機

【文・旅報傳媒】

日前，馬來西亞日前榮獲全球知名潛水媒體《Scuba Diving Travel》2025讀者首選獎（Scuba Diving 2025 Readers Choice Awards），憑藉多樣化的潛水環境、豐富的海洋生態及世界級潛點，不僅適合個人旅遊，也適合家庭與親子共遊。

2025年馬來西亞再度榮獲最受歡迎的潛水勝地！ 圖／馬來西亞觀光局 提供

想要到馬來西亞潛水，交通非常便捷，無論是馬來西亞半島或沙巴，台灣皆有直飛班機，大部分潛水點亦可搭乘快艇直達。馬來西亞3～9月是最佳的潛水季節，不僅天氣穩定、氣候溫暖宜人，海水能見度高，也是最多海洋生物活躍的時期，現在正是規劃潛水旅遊的最佳時機。

➊ 每日限額下水－西巴丹島 Sipadan Island

位於沙巴州東南方的西巴丹島，被譽為全球十大潛點之一，這座由海底火山形成的島嶼，擁有垂直峭壁的海底地形，最大深度達600公尺。擁有超過3,000種魚類與數百種珊瑚。這裡可見壯觀的「梭魚風暴」，並與蝠魟、大眼鰺、圓犁頭鯊等大型洄游魚類共游。此外，西巴丹島更被譽為全球海龜之都，是綠蠵龜與玳瑁海龜的重要繁殖地。為維護這裡的自然生態，每日僅限254名潛水員登島，且島上無住宿設施，每年年底官方會進行保育休養期，暫停對外開放。

➋ 實務地珊瑚礁 國家公園 Sibuti Coral Reef National Park

位於東馬砂拉越第二大城美里（Miri）的實務地珊瑚礁國家公園，是馬來西亞最新發掘的潛水勝地之一，同時也是砂拉越最大的海洋保護區。這片海域擁有大片未受人為影響的原始珊瑚礁，孕育600至800種的珊瑚，吸引著全世界的潛水愛好者前來探索。這座公園距離美里碼頭（Marina Bay Jetty）僅 10 分鐘船程，從美里機場抵達後2小時內即可潛水，非常適合只能短程潛水的旅客。

[caption id="attachment_116409" align="alignnone" width="1000"]

（圖片提供＝馬來西亞觀光局）[/caption]

➌ 親子友善－蘭卡威 Langkawi

蘭卡威由99個島嶼所組成，其中巴雅島海洋公園（Pulau Payar Marine Park）４座無人島組成，不僅是馬來西亞最古老的海洋公園，更是熱門的潛水與浮潛勝地。不過海洋公園由受吉打州政府嚴格保護，僅允許在當地合法註冊的旅行社運營旅遊活動。為維護海洋生態，每週僅開放100名遊客，並於每週二、三關閉，此外，每年3月至5月則全面封閉，讓這片純淨海域得以休養生息。

➍ 最美海島－刁曼島Tioman Island

刁曼島由64座火山小島組成，島上98％被茂密叢林覆蓋，擁有原始自然景觀，曾被《TIME》雜誌評為全球最美麗島嶼之一。由於位置就在珊瑚大三角西側，擁有超過6,000年的珊瑚礁，棲息著數百種魚類及數千種無脊椎動物。自1985年起，周邊海域被劃為海洋公園，還藏有二戰時期的沉船潛點，甚至有機會邂逅鯨鯊！

➎ 熱帶海洋天堂－熱浪島Redang Island

熱浪島擁有七彩繽紛的珊瑚礁、清澈透明的海水與潔白的沙灘，位於登嘉樓州東北部，周圍海域同樣被劃為海洋生態公園。這裡的海水透明度可達35公尺深，可近距離欣賞種類繁多的軟硬珊瑚、熱帶魚群及其他海洋生物。此外，每年5月到9月間還會有海龜登島產卵。其周遭還有兩艘二戰時期的英國戰艦遺跡，這兩艘軍艦於戰爭初期遭日軍擊沉，如今成為潛水員熱門的探險點。

➏ 初學者最愛－仙本那 Semporna

仙本那位於沙巴的東海岸，過去常被視為前往西巴丹島的中繼站而被忽略，如今已發展為熱門潛水基地。提供從初學到專業潛水的完整體驗，潛水初學者考證、訓練與探索世界級海底景觀的理想地點。

延伸閱讀>> 春日浪漫啟程 旅天下日韓賞櫻帶旅人追逐最美花季

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」