2025年最受歡迎的潛水勝地 盤點馬來西亞「6大夢幻潛點」

【旅奇傳媒/編輯部報導】潛水季來了！想與海龜悠游目睹成千上萬隻梭魚旋風般環繞，或探索沉船遺跡？不妨來世界級的潛水勝地馬來西亞吧！

日前，馬來西亞榮獲全球知名潛水媒體《Scuba Diving Travel》2025讀者首選獎（Scuba Diving 2025 Readers Choice Awards），憑藉多樣化的潛水環境、豐富的海洋生態及世界級潛點，再次吸引全球潛客目光。從馬來西亞半島東海岸的絕美島嶼到婆羅洲東北部的秘境海域，這裡擁有適合各種等級潛水愛好者的夢幻潛點。

▲西巴丹島四周環繞著由珊瑚礁風化形成的細緻白沙。 圖：馬來西亞觀光局／來源

六大潛點推薦 探索蔚藍世界

全球十大潛水勝地：西巴丹島 Sipadan Island

位於沙巴州東南方的西巴丹島，被譽為全球十大潛點之一，是潛水人一生必訪的朝聖地。這座由海底火山形成的島嶼，擁有垂直峭壁的海底地形，最大深度達600公尺。西巴丹島的海洋生物多樣性極為豐富，擁有超過3,000種魚類與數百種珊瑚。這裡可見壯觀的「梭魚風暴」，並與蝠魟、大眼鰺、圓犁頭鯊等大型洄游魚類共游。

此外，西巴丹島更被譽為全球海龜之都，是綠蠵龜與玳瑁海龜的重要繁殖地。 為維護海洋生態，每日僅限254名潛水員登島，且島上無住宿設施，須由鄰近島嶼該船前往。每年年底官方會進行保育休養期，暫停對外開放，以保護海洋生物棲息環境。

更多資料：西巴丹島官方網站

▲仙本那有細緻的白沙與清澈的海水。 圖：馬來西亞觀光局／來源

潛水考證中心：仙本那 Semporna

仙本那位於沙巴的東海岸，在馬來語中有「完美的」意思，過去常被視為前往西巴丹島的中繼站而被忽略，如今已發展為熱門潛水基地。越來越多潛店與潛水中心在此設立，輻射至四周的島嶼進行潛水，提供從初學到專業潛水的完整體驗。仙本那擁有細緻柔軟的沙灘與清澈見底的海水，不僅風景迷人，更是潛水初學者考證、訓練與探索世界級海底景觀的理想地點。

▲刁曼島美麗的珊瑚礁與海龜。 圖：刁曼島官方網站／來源

最美海島：刁曼島 Tioman Island

刁曼島位於彭亨州外海，由64座火山小島組成，島上98%被茂密叢林覆蓋，擁有原始自然景觀，曾被《TIME》雜誌評為全球最美麗島嶼之一。刁曼島坐落於珊瑚大三角西側，擁有超過6,000年的珊瑚礁，棲息著數百種魚類及數千種無脊椎動物。自1985年起，周邊海域被劃為海洋公園，禁止捕魚，潛水船隻不得隨意下錨，以確保海洋生態不受干擾。

這裡不僅能欣賞色彩斑斕的珊瑚礁、成群的魚類、海龜與魟魚，還藏有二戰時期的沉船潛點，甚至有機會邂逅鯨鯊！此外，每年9月，當地潛水中心與馬來西亞政府會共同舉辦「Start In Tioman」（SIT）活動，透過淨灘、舉辦海洋保育講座及新手潛水課程，推動永續旅遊，以持續保育這片美麗的海域。

更多資料：Start In Tiomon (SIT) 官方社群

▲熱浪島的海水清澈透明。 圖：馬來西亞觀光局／來源

熱帶海洋天堂：熱浪島 Redang Island

熱浪島擁有七彩繽紛的珊瑚礁、清澈透明的海水與潔白的沙灘，被譽為馬來西亞最美麗的島嶼之一。其位於登嘉樓州東北部，周圍海域同樣被劃為海洋生態公園。這裡的海水透明度可達35尺深，可近距離欣賞種類繁多的軟硬珊瑚、熱帶魚群及其他海洋生物。此外，每年五月到九月間還會有海龜登島產卵。其周遭還有兩艘二戰時期的英國戰艦遺跡，這兩艘軍艦於戰爭初期遭日軍擊沉，如今成為潛水員熱門的探險點。

▲蘭卡威的潛水勝地「巴雅島海洋公園」。 圖：馬來西亞觀光局／來源

親子共游的潛水天堂：蘭卡威 Langkawi

蘭卡威位於馬來西亞半島的西北部，由99個島嶼所組成，主要的島嶼是蘭卡威島，坐落於安達曼海，緊鄰馬來西亞吉打州的海岸，在這裡有許多潛水秘境，其中，巴雅島海洋公園（Pulau Payar Marine Park）不僅是馬來西亞最古老的海洋公園，更是熱門的潛水與浮潛勝地。

公園內擁有種類繁多的珊瑚礁及熱帶魚群，甚至能在淺水區見到幼年黑鰭礁鯊，與牠們一同悠游。由於島嶼地形形成天然屏障，海域相對平靜，適合親子同行，若不下水，園區內也設有海上觀景平台，透過觀景窗也能欣賞壯麗海底世界。

巴雅島海洋公園由四座無人島組成，受吉打州政府嚴格保護，僅允許在當地合法註冊的旅行社運營旅遊活動。為維護海洋生態，每週僅開放100名遊客，並於每週二、三關閉，此外，每年3月至5月則全面封閉，讓這片純淨海域得以休養生息。

更多資料：巴雅島海洋公園（Pulau Payar Marine Park）官方網站

▲珊瑚礁遍布的實務地珊瑚礁國家公園。 圖：砂拉越旅遊局／來源

珊瑚秘境：實務地珊瑚礁國家公園 Sibuti Coral Reef National Park

位於東馬砂拉越第二大城美里（Miri）的實務地珊瑚礁國家公園，是馬來西亞最新發掘的潛水勝地之一，同時也是砂拉越最大的海洋保護區。這片海域擁有大片未受人為影響的原始珊瑚礁，孕育600至800種的珊瑚，吸引著全世界的潛水愛好者前來探索。

為復育海洋生態，官方設置1,750個人造礁球，已成功吸引17種軟硬珊瑚及13種魚類棲息，也能更頻繁的看到鯨鯊、海龜和海豚的蹤影。這座公園距離美里碼頭（Marina Bay Jetty）僅 10 分鐘船程，從美里機場抵達後2小時內即可潛水，非常適合只能短程潛水的旅客。

馬來西亞航班綿密 規劃潛水之旅正是時候

馬來西亞潛水環境對新手友善、價格親民，不僅適合個人旅遊，也適合家庭與親子共遊。完善的潛水設施、豐富的海洋生態與多元的潛水體驗，加上對永續旅遊的重視，使其榮獲2025年《Scuba Diving Travel》讀者首選獎。 想要到馬來西亞潛水，交通非常便捷，無論是馬來西亞半島或沙巴，台灣皆有直飛班機，大部分潛水點亦可搭乘快艇直達。

馬來西亞全年皆可潛水，不過3月至9月是最佳的潛水季節，不僅天氣穩定、氣候溫暖宜人，海水能見度高，也是最多海洋生物活躍的時期，現在正是規劃潛水旅遊的最佳時機。

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