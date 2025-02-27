新加坡首座「雨林野生探險園」！ 遠離城市叢林「萬態雨林悅榕度假村」4月開幕 暢享身心美好體驗

【旅奇傳媒/編輯部報導】悅榕集團（Banyan Group）正式宣佈，萬態雨林悅榕莊（Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree）將於2025年4月開業。從建築到室內設計，度假村的每個細節都與周圍環境和諧共生，為旅行者帶來充滿自然靈感的旅居體驗。

坐落於新加坡集野生動物與自然環境於一體的萬態野生動物世界園區（Mandai Wildlife Reserve）內，這座占地4.6公頃的度假村從市中心僅需短途車程即可抵達，還可直通新加坡動物園、夜間野生動物園、河川生態園、新加坡飛禽公園以及即將開幕的新雨林探險園等園區。

▲能容納 300人的 Meranti 宴會廳通過精心設計，與戶外活動相輔相成，提供了與度假村自然環境相得益彰的多功能空間。 圖：萬態野生動物集團／提供

萬態雨林悅榕莊總經理 Glen Cook 表示：「我們很高興萬態雨林悅榕莊能成為新加坡本地居民和遊客探索自然與野生動物的理想起點。作為悅榕集團回歸新加坡本土的首秀，我們將秉承悅榕莊品牌一貫的卓越品質，為旅行者打造非凡體驗。從園區專屬的野生動物互動活動到煥活身心的水療體驗，度假村將以匠心為賓客雕琢每個引人入勝的時刻。我們誠邀賓客在此盡情探索、啟迪身心、並與周圍環境建立更深層次聯繫，從而收穫賓至如歸的美好體驗」。

▲在萬態雨林悅榕莊的一居室套房，感受自然之美。套房配備奢華的特大床以及獨立客廳，可欣賞花園與水庫美景，靜謐的環境將使人身心放鬆，是度假的理想之選。（圖片僅供參考）。 圖：萬態野生動物集團／來源

萬態雨林悅榕莊將對「親生物」的深刻理解融入設計之中，從建築、功能到標誌性設施，無一不體現這一理念。度假村圍繞這片土地上原有大樹而設計，兩翼則從地面抬高，以適應本地野生動物的作息活動。從雨林的自然層次及悅榕集團尊重每一目的地精髓的傳統中汲取靈感，這座擁有338間客房的度假村由屢獲殊榮的 WOW Architects 設計，整體與周圍鬱鬱蔥蔥的的森林景觀融完美融合。

「我們誠邀每一位入住的賓客，盡享作為『大自然的賓客』的樂趣。對於『城市叢林居民』來說，這可能意味著適應一種新的生活節奏，包容當地的野生動物、自然和氣候，不盲目迎合城市化需求與便利」，萬態野生動物集團首席產品官 Teo Joo Leng 表示。「我們鼓勵賓客們以『MRR』的心態擁抱這一體驗。MRR 不僅是萬態雨林悅榕莊的首字母縮寫－ 謹記（Mindful）給予大自然空間，遵從自然規律並與自然重新建立聯繫（Reconnect），煥新（Renew）對環境的責任感。希望每一位賓客都已做好準備，在大自然中收穫有意義的體驗」。

抵達度假村入口，賓客將看到一邊矗立著一棵高達12公尺的雨樹（Samanea saman），另一面則是一棵水黃皮（Millettia pinnata）。這兩棵標誌性樹木被保留在其原址上，象徵著度假村致力於將建築與自然融為一體的承諾。雨樹以其廣闊的繖形樹冠，營造出步入雨林度假村核心的沉浸感；而本土的水黃皮則以其頑強的生命力和改良土壤的能力聞名，為攀緣植物、附生植物以及多種動物提供了滋養的環境。

為了讓賓客與大自然更加緊密相連，酒店大堂裝飾著以自然為靈感的燈飾，營造出和諧而溫馨的氛圍，同時定製家具如接待前台和長椅均採用升級再生木材製成。作為度假村整體入住體驗的一部分，工作人員將分享當地的故事和文化見解，幫助賓客更深入了解目的地。

如同保護種子的果莢一般，24間樹屋為賓客提供了溫馨而安全的下榻空間，每間樹屋還配有懸空而建的私人露台。毗鄰的五層度假村建築（包括屋頂）設有314間客房和套房，其設計垂直聳立，穿過層疊的森林景觀，為賓客提供雨林、花園和水庫的壯麗景色。

客房設計透過描繪森林層層生態的藝術作品－ 地表層、林下層、露生層，展現森林的豐富多樣性。此外，房間內還裝飾著以新加坡原生野生動物為主題的古董石版畫，如小鼴鹿、白領翡翠、蘇門答臘飛蜥和灰頭魚鷹。

貫徹永續發展理念，客房配備可完全打開的窗戶，實現自然通風，同時室內溫度調節至與熱帶雨林的涼爽氣候相仿。每間客房均配有互動顯示屏，即時顯示電力消耗水平，並在用電量超出建議範圍時發出溫馨提示。此外，雨水被收集並用於每間客房的沖水系統。這些別出心裁的設計細節不僅為賓客的每次入住增添了獨特體驗，也成就度假村為新加坡首個獲得綠建築標章白金級超低耗能（SLE）度假村。

度假村內可容納300人的「Meranti 宴會廳」以森林地表的神秘神話為靈感，為重要慶典、商務會議和大型活動提供了理想場所。其核心設計源自稀有的「新娘面紗鬼筆菌」－ 一種生長於熱帶環境中的獨特蘑菇，以其迷人的六角形面紗狀結構而聞名。這一獨特的設計引發人們對真菌世界的奧妙和圍繞這些神秘生物的民間故事的討論。毗鄰 Meranti 宴會廳的新娘房，幾步之遙連接婚禮派對現場等主要活動空間，讓準備工作變得輕鬆的同時又保有私人空間。

秉承數百年的亞洲傳統，萬態雨林悅榕莊內的水療中心打造了一個私密的療癒空間，其水療室和套房設計融入了本地靈感，與周圍的自然美景渾然一體。三間理療艙的設計靈感源自馬來穿山甲的保護性角質鱗片，這一元素在外觀上得到了巧妙體現。正如鱗片能夠保護穿山甲免受傷害一般，理療艙也為賓客營造出一種安全與寧靜的氛圍。

身處其中，賓客可在靜謐的環境中逐漸放鬆，盡情享受專業理療師的護理療程，煥活身心。除了標誌性的理療艙外，水療中心還設有三間專為身心靈充能而設計的理療室。賓客可期待享譽盛名的悅榕莊水療體驗，以及精髓源自代代相傳的技藝以及天然芳香精油、草藥和香料的運用。

入住萬態雨林悅榕莊，解鎖萬態野生動物世界的專享體驗。從清晨透過參與「野生漫步 Wild Walk」計畫前往新加坡飛禽公園，觀察鳥類最活躍的時刻並與飼養員互動，到專為6至10歲兒童設計的「野趣探險 Wild Zoo Day Camp」，在新加坡動物園內開啟身歷其境的導覽之旅。此外，度假村賓客還可享有園區門票和特色項目的特別優惠，盡情探索園區內的野生動物奇觀。

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