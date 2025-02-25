Solaire晨麗娛樂度假城歡慶12週年 米其林星級主廚2／28起連番上陣

【文・旅報傳媒】

優質的度假旅宿最能為假期帶來歡樂與尊寵的感受，尤其當發現一個中匯聚精彩美食、國際精品、療癒SPA與世界級娛樂場的奢華度假城時，假期感立刻大大提升。

位於菲律賓馬尼拉灣沿岸的Solaire 晨麗娛樂度假城，即是這樣一個匯聚多元度假需求於一身的奢華體驗目的地。為了慶祝成立滿12週年，特別於2/28~3/16邀請兩位3星米其林主廚Jun Yukimura、Heinz Beck，以及二星米其林主廚Sun Kim，於每週五至週日在Solaire中的Yakumi、Waterside與Finestra 3家招牌餐廳內客座，以期間限定方式推出特製早午餐與晚宴菜單，邀請旅人與饕客一起感受米其林名廚精湛絕倫的廚藝饗宴。

Solaire餐飲副總裁Sebastian Kellerhoff表示，過去3年來，有幸多次邀請世界頂尖主廚共襄盛舉慶祝度假城的週年紀念。除了提供卓越的服務和無與倫比的用餐體驗，Solaire也致力於帶來更便利的用餐感受，並將米其林星級主廚帶到賓客身邊，皆是讓美食愛好者有機會近距離見證大師級主廚創作菜單，並分享其深受菲律賓多元文化所啟發的獨特風味。

接二連三 米其林名廚饗宴

Solaire晨麗娛樂度假城週年慶首週活動，由以創新的京都料理聞名的3星米其林餐廳Azabu Yukimura主廚Jun Yukimura揭開序幕，帶來特製9道菜式懷石晚宴。搭配上高品質清酒與國際知名調酒大師Shingo Gokan的精緻雞尾酒，更是共創極致味覺體驗，招牌菜包括北海道海膽與伊勢龍蝦凍、搭配烏魚子粉的冷蕎麥麵、山椒花和牛壽喜燒。

第2週活動由2星米其林餐廳Meta主廚Sun Kim客座Waterside餐廳，帶來一場東西合璧的韓式創意料理饗宴。以時令食材為靈感，結合國際經驗與韓國文化，打造當代且充滿個人特色的美食體驗，設計6道品嚐菜單，搭配茶藝大師何佳精心調製茶飲，招牌菜包括鮑魚粥、鰺魚配蘿蔔、竹筍海苔、韓式拌麵、燒烤肉類、石斑魚。

第3週，Finestra餐廳邀請到擁有包括位於羅馬的米其林3星餐廳La Pergola在內共8家頂級餐廳，並且享譽全球的3星米其林主廚Heinz Beck掌杓，最懂利用精選食材創造全新味覺體驗的Beck主廚，將於Finestra推出6道式晚宴，經典菜色包括以海水和氧化巧克力搭配醃漬琥珀鰺、搭配甜椒和綠色冷湯的海螯蝦、紅蝦配煙燻茄泥醬的短通心粉、杏仁餅南瓜燉飯、開心果脆皮小牛肉、紅茶奶油與糖漬覆盆子紅果冰球。

世界級饗宴

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