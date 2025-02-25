快訊

日本女大生遊台遭分屍！斷頭夜夜索命逼認罪 兇手「家人反對出獄」史上關最久

期待iPhone 17 Pro改版還不夠！蘋果野心續放2026摺疊手機和「全新設計iPhone」

前立委楊文欣癌逝…6年任期跑票4次 創國會史上「跑票最多」紀錄

Solaire晨麗娛樂度假城歡慶12週年 米其林星級主廚2／28起連番上陣

聯合新聞網／ TTN旅報
Solaire晨麗娛樂度假城邀請Jun Yukimura、Sun Kim、Heinz Beck一共3位米其林星級主廚連續3週於招牌餐廳Yakumi、Waterside和Finestra客座，與賓客分享極致饗宴。（ 圖／Solaire晨麗娛樂度假城 提供
Solaire晨麗娛樂度假城邀請Jun Yukimura、Sun Kim、Heinz Beck一共3位米其林星級主廚連續3週於招牌餐廳Yakumi、Waterside和Finestra客座，與賓客分享極致饗宴。（ 圖／Solaire晨麗娛樂度假城 提供

【文・旅報傳媒】

優質的度假旅宿最能為假期帶來歡樂與尊寵的感受，尤其當發現一個中匯聚精彩美食、國際精品、療癒SPA與世界級娛樂場的奢華度假城時，假期感立刻大大提升。

位於菲律賓馬尼拉灣沿岸的Solaire 晨麗娛樂度假城，即是這樣一個匯聚多元度假需求於一身的奢華體驗目的地。為了慶祝成立滿12週年，特別於2/28~3/16邀請兩位3星米其林主廚Jun Yukimura、Heinz Beck，以及二星米其林主廚Sun Kim，於每週五至週日在Solaire中的Yakumi、Waterside與Finestra 3家招牌餐廳內客座，以期間限定方式推出特製早午餐與晚宴菜單，邀請旅人與饕客一起感受米其林名廚精湛絕倫的廚藝饗宴。

Solaire餐飲副總裁Sebastian Kellerhoff表示，過去3年來，有幸多次邀請世界頂尖主廚共襄盛舉慶祝度假城的週年紀念。除了提供卓越的服務和無與倫比的用餐體驗，Solaire也致力於帶來更便利的用餐感受，並將米其林星級主廚帶到賓客身邊，皆是讓美食愛好者有機會近距離見證大師級主廚創作菜單，並分享其深受菲律賓多元文化所啟發的獨特風味。

接二連三 米其林名廚饗宴

Solaire晨麗娛樂度假城週年慶首週活動，由以創新的京都料理聞名的3星米其林餐廳Azabu Yukimura主廚Jun Yukimura揭開序幕，帶來特製9道菜式懷石晚宴。搭配上高品質清酒與國際知名調酒大師Shingo Gokan的精緻雞尾酒，更是共創極致味覺體驗，招牌菜包括北海道海膽與伊勢龍蝦凍、搭配烏魚子粉的冷蕎麥麵、山椒花和牛壽喜燒。

第2週活動由2星米其林餐廳Meta主廚Sun Kim客座Waterside餐廳，帶來一場東西合璧的韓式創意料理饗宴。以時令食材為靈感，結合國際經驗與韓國文化，打造當代且充滿個人特色的美食體驗，設計6道品嚐菜單，搭配茶藝大師何佳精心調製茶飲，招牌菜包括鮑魚粥、鰺魚配蘿蔔、竹筍海苔、韓式拌麵、燒烤肉類、石斑魚。

第3週，Finestra餐廳邀請到擁有包括位於羅馬的米其林3星餐廳La Pergola在內共8家頂級餐廳，並且享譽全球的3星米其林主廚Heinz Beck掌杓，最懂利用精選食材創造全新味覺體驗的Beck主廚，將於Finestra推出6道式晚宴，經典菜色包括以海水和氧化巧克力搭配醃漬琥珀鰺、搭配甜椒和綠色冷湯的海螯蝦、紅蝦配煙燻茄泥醬的短通心粉、杏仁餅南瓜燉飯、開心果脆皮小牛肉、紅茶奶油與糖漬覆盆子紅果冰球。

世界級饗宴

預訂與了解更多詳情，歡迎利用官網、FB、IG與電子郵件聯絡。

🌏 Solaire官網

📩 Email：restaurantevents@solaireresort.com

延伸閱讀>> 2025歌詩達郵輪莎倫娜號熱鬧出航 春櫻、夏日親子海上雙重奏

想知道更多旅遊產業專業見聞，請持續關注「TTN 旅報」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

名廚 米其林餐廳 菲律賓

TTN旅報

追蹤

延伸閱讀

被牛耽誤的麵包店！在地人都頻回訪 評論逾2萬則的「免門票牧場」太夯了 近距離餵牛、搭小火車 必買「飄香麵包、霜淇淋」

台中人喝酒聚會新選擇！重慶麻辣烤串、香麻小龍蝦下酒首選

跟著孤獨的美食家，探索五島美食！長崎縣離島「島民體驗」開運之旅

韓國NC恐龍隊掀台南棒球熱潮 安南區推觀光美食券迎球迷

相關新聞

Solaire晨麗娛樂度假城歡慶12週年 米其林星級主廚2／28起連番上陣

位於菲律賓馬尼拉灣沿岸的Solaire 晨麗娛樂度假城，為了慶祝成立滿12週年，特別於2/28~3/16邀請兩位3星米其林主廚Jun Yukimura、Heinz Beck，以及二星米其林主廚Sun Kim，於每週五至週日在Solaire中的3家招牌餐廳內客座推出特製菜單...

社群瘋狂轉發的「越南西寧黑婆山」新春香客絡繹不絕成了奇觀

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆新年期間，攝影師捕捉到西寧黑婆山腳下萬人湧動的畫面，宛如一幅生動的抽象畫，掀起熱烈討論。該照片在越南社交媒體上被瘋狂轉發數十萬次，引發全球關注。 黑婆山位於越南西寧省中

省錢攻略！ 東馬「砂拉越自由行」爽玩七天六夜+含來回機票 不用3萬元？

在下方的影片中，可以看到RG小編Moty在東馬砂拉越自由行七天六夜花了$57000元，對於想去東南亞旅遊的人來說，不外乎就是不希望花費太高，因此Moty在實地探訪，當了一次白老鼠之後，發現竟然可以花不用三萬元就能體驗和影片內幾乎一模一樣的行程！趕緊看下去吧！

一起逃離城市的喧囂，擁抱大自然！2025泰國北碧旅遊景點Top 6

東西好吃、物價便宜、待人友善，是許多人喜歡去泰國旅遊的原因，而如果泰國景點已經走訪過曼谷、清邁，想要換個風格，並且遠離城市的喧囂、擁抱大自然嗎？本篇推薦給喜歡到戶外走走的情侶一個寶藏城市——北碧府，北碧府距離曼谷約128公里，有野生動物園、泰國最美廟宇、自然愛好者的天堂等豐富景點，絕對值得一遊！

2025出國新地點！ 馬來西亞「古晉自由行」 美食林立、中文溝通無壓力 住宿還超便宜

你是否也曾想過，出國旅遊又想省預算，還想要體驗到不輸台灣的美食與熱情？那麼馬來西亞砂拉越州的首府——古晉（Kuching），絕對值得放入你的行程清單！快跟著小編來一場古晉自由行吧！

赴泰國旅遊注意！泰國恢復「TM6入境卡制度」這天生效，建議出發前填寫

泰國作為國際熱門旅遊勝地，近期因詐騙頻傳引發的安全問題獲得國際廣泛關注。為強化旅遊安全管理，泰國政府日前宣布自2025年5月1日起恢復TM6入境卡制度，並改為線上填寫。TM6入境卡是泰國政府追蹤外國旅客動向的重要文件，內容包括個人資料、航班資訊、住宿地點及旅遊行程等。此次恢復並數位化，旨在簡化流程，同時提升安全管理效率，讓旅客享受更安心的旅遊體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。