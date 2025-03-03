直飛幸福國度 不丹皇家航空2025年5月「台北/台中－帕羅」包機啟航

【文・旅報傳媒】

擁有幸福國度美譽的不丹，是不少資深旅遊玩家心中最獨特的一個旅遊目的地。但過去沒有直飛航班，因此多利用泰國曼谷轉機方式前往，整體交通時間至少長達12小時。

2025年，台灣將首度開啟不丹直飛航班，一次開航台北、台中直飛帕羅（Paro）2條航線，台北首航預計於5/31起飛、台中則於6/3首航，目前不丹皇家航空至2026年4月間已規劃13趟次的直飛包機航班，不但為旅客大幅縮短旅行時間至5小時，早去午回的班機時間更能讓旅客盡情感受不丹旅遊風采。

（左2起）不丹地接旅行社Routes and Journeys台灣市場銷售經理何家安、不丹旅遊局執行長Sonam Dorji、不丹地接旅行社Routes and Journeys總裁Hilal Kolu、總經理Pema Tashi。 圖／不丹皇家航空 提供

不丹地接旅行社Routes and Journeys表示，旅客可透過簽約旅行社享受整體安排妥適的行程，包含機票、住宿；另外，如不丹旅遊稅也都含括在整體費中，還安排專業中文導遊導覽講解不丹與其他旅遊目的地最不一樣的在地文化與各種人文風情，深度認識不丹這個幸福國度的魅力、輕鬆探索不丹的自然與文化。

✈️「台灣－不丹」首航資訊 首航日期 📌 5/31「台北-帕羅」 📌 6/3「台中-帕羅」 包機時間 2025年5/31~2026年4月，共13趟次。 行程規劃 8天7夜全包價13萬元起，包含不丹旅遊稅。 簽約旅行社 📌台北：雄獅旅遊、阿玩旅遊、趣遊國際旅行社 📌台中：泰元旅行社、金龍永盛旅行社、玖龍旅行社、華友旅行社台中分公司、昱欣旅行社、永達旅行社

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