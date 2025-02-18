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社群瘋狂轉發的「越南西寧黑婆山」新春香客絡繹不絕成了奇觀

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每年春節期間，黑婆山腳便幻化成一片壯觀的「節日露營地」，萬人齊聚。　圖：Media OutReach Newswire／提供
每年春節期間，黑婆山腳便幻化成一片壯觀的「節日露營地」，萬人齊聚。　圖：Media OutReach Newswire／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆新年期間，攝影師捕捉到西寧黑婆山腳下萬人湧動的畫面，宛如一幅生動的抽象畫，掀起熱烈討論。該照片在越南社交媒體上被瘋狂轉發數十萬次，引發全球關注。

黑婆山位於越南西寧省中部，海拔986公尺，是南越最高的山峰。這座山不僅以其壯麗的自然景觀聞名，更是一座承載著獨特文化遺產的聖地，遊客絡繹不絕，祈求新一年的平安與健康。黑婆山新春廟會每年從農曆正月初四舉行至正月十六，是西寧省最盛大的節慶活動之一。

許多香客選擇不入住酒店或賓館，而是席地而睡，感受這片聖地的靈性氣息。待晨曦初露之時，他們即踏上登頂之路，前往神聖的巴婆廟虔心參拜。多年來，春節期間夜宿巴登山（Ba Den Mountain）山腳，已成為一項深受信眾喜愛的傳統。這不僅象徵著一場精神之旅，更為越南新年增添獨特的文化風貌。

根據越南的信仰，農曆正月不僅象徵著新年的開始，也代表新的機遇，被視為通往靈性世界的重要時刻。人們相信，在此期間於黑婆山上焚香祈願，會得到靈山聖母菩薩的庇佑，獲得好運和一整年的護佑。這位在南越民間信仰中備受尊崇的女神，以靈驗顯化與慈悲聞名，據說能為信徒帶來一整年的好運與平安。傳統與靈性的交融，使黑婆山成為極具吸引力的朝聖地，每年吸引數十萬遊客前來，其中不乏渴望探索越南獨特文化遺產的國際旅客。

▲黑婆山被譽為「南越之巔」。　圖：Media OutReach Newswire／提供
▲黑婆山被譽為「南越之巔」。　圖：Media OutReach Newswire／提供

山腰上的百年古剎天婆殿和黑婆廟香火鼎盛，每年新春伊始，成千上萬的信徒前來焚香祈願。山頂上，遊客爭相參拜亞洲最高的西山大聖佛像，這座佛像是全亞洲同類型佛像中最高的一尊，同時也是全球最大的彌勒菩薩雕像之一。佛像下方是廣闊的展覽空間，遊客可以沉浸在佛教文化中，感受新年伊始的寧靜與喜悅。

如今，黑婆山正逐漸受到國際矚目。2024年攝影師陳俊越的作品《南越之顛》（The Highest Mountain in Southern Vietnam）從全球206個國家和地區的74,000名攝影師創作的415,000多幅作品中脫穎而出，並代表越南參加索尼世界攝影獎。這幅攝影作品，成功捕捉到雲霧繚繞的巴登山頂與西部大山佛像的壯麗景象。2024年4月，這幅作品於倫敦薩默塞特宮（Somerset House）展出，吸引眾多參觀者，驚艷全球。

當時，黑婆山的驚世之美震撼國際，包括英國《泰晤士報》、蘇格蘭《每日紀錄報》以及法國里昂的歐洲新聞台（Euronews）等知名媒體，紛紛報導並盛讚這幅攝影作品，更將其評選為年度獲獎照片之首。巴登山的自然美景令人嘆為觀止，從山頂俯瞰，遼闊的西寧平原一覽無遺，綠油油的稻田綿延至天際，波光粼粼的油汀湖閃耀著動人光彩，與蜿蜒的道路勾勒出如詩畫般的景致。

隨著春日暖陽灑滿大地，巴登山將繼續迎接八方信徒與遊客，節慶活動精彩紛呈。黑婆山新春廟會將持續整個農曆正月，包括彌勒佛節、財神節和元宵節等。於05/09黑婆山將作為2025年聯合國衛塞節慶祝活動的主場地，這是全球規模最大的佛教盛事之一。 這場盛會將迎來諸多精彩時刻，其中最引人注目的是大型放天燈儀式，屆時來自80個國家的高僧、佛教領袖及代表團，將與越南及世界各地的數萬名佛教信徒齊聚一堂，共同參與這場莊嚴盛典。

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