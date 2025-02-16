「2026馬來西亞旅遊年」啟動！馬來西亞官方吉祥物新登場 快閃活動抽機票大獎

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬來西亞觀光局隆重宣布備受期待的「2026馬來西亞旅遊年」（Visit Malaysia 2026）宣傳視覺與活動計畫，揭曉活動的標誌、吉祥物、主題曲及飛機彩繪塗裝。馬來西亞觀光局台北辦事處將於今年推出一系列活動，並於社群媒體上推出快閃抽機票為「2026馬來西亞旅遊年」暖身打響第一炮。

▲峇迪航空機身塗裝「2026馬來西亞旅遊年」的官方吉祥物「馬來熊」。 圖：馬來西亞觀光局／來源

「2026馬來西亞旅遊年」推出的主題視覺設計象徵著馬來西亞多姿多彩的文化、自然之美與全球吸引力。作為一個視覺化的象徵，展示馬來西亞迎接全球遊客的準備。該圖騰設計創新地展示於馬來西亞國際航空 Malaysia Airlines、峇迪航空 Batik Air 及亞洲航空 AirAsia 的飛機機身上，這是首次三家航空公司共同在飛機設計中展示該標誌，象徵著攜手推廣旅遊業，為即將到來的2026馬來西亞旅遊年注入無限活力。

▲「2026馬來西亞旅遊年」的官方吉祥物馬來熊「Wira」以及「Manja」。「Wira」在馬來語中代表著英雄及勇士，象徵著英勇無畏、守護他人的精神；「Manja」則有著親切及寵愛的意思。 圖：馬來西亞觀光局／來源

「2026馬來西亞旅遊年」推選馬來熊作為官方吉祥物「Wira」（男）以及「Manja」（女）。馬來熊作為馬來西亞引以為傲的瀕危物種，被選為吉祥物也是馬來西亞對野生動物保育承諾的象徵。

此外，馬來西亞觀光局並為吉祥物設計一系列不同族群的服飾，象徵著馬來西亞的多元文化和諧共融形象，提升馬來西亞作為友善旅遊目的地的形象。 活動中還首次公開了官方主題曲《超現實體驗》（Surreal Experiences），該主題曲充分展現馬來西亞獨特的魅力，邀請遊客一同感受馬來西亞迷人的旅遊體驗。

馬來西亞觀光局台北辦事處處長哈翡之（Mr. Hafiz Hazin）表示：「馬來西亞擁有多元族群共融的人文特色以及豐富的自然資源，距離台灣僅三至五小時的航程，全年氣候宜人且在多數地方能以中文溝通，適合台灣各個年齡層的旅客。」

「Visit Malaysia 2026」以迎接3,560萬名遊客並創造1,471億馬幣旅遊收入為目標，標誌著馬來西亞旅遊發展歷程中的重要篇章。馬來西亞觀光局台北辦事處亦將準備一系列活動，首先將於02/13-02/20在官方社群（Facebook 及 Instagram）舉辦快閃抽獎，獎項包含馬來西亞國際航空來回機票及主題樂園門票等，為「2026馬來西亞旅遊年」暖身。

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