省錢攻略！ 東馬「砂拉越自由行」爽玩七天六夜+含來回機票 不用3萬元？

RG小編Moty在東馬砂拉越自由行七天六夜花了$57000元，對於想去東南亞旅遊的人來說，不外乎就是不希望花費太高，因此Moty在實地探訪，當了一次白老鼠之後，發現竟然可以花不用三萬元就能體驗幾乎一模一樣的行程！趕緊看下去吧！

東馬砂拉越自由行｜七天六夜省錢攻略

七天六夜省錢攻略#1｜省錢從機票開始

省錢從機票開始

一趟旅行，消費最多的往往就是機票以及住宿，因此要最大化節省預算，便要從這兩點開始。影片中 Moty 搭乘的是馬來西亞國際航空，台灣飛到古晉大約是 $14000 元，雖然已經不貴，但還可以更省！

圖/ReadyGo

想要節省預算的朋友可以選擇搭乘新加坡的『酷航』，雖然是屬於廉航，但是已經連續四年拿下長程聯航榜首，另外「酷航」為全球第一家榮獲由 Simple Flying 健康安全評鑑鑽石級認證，以及 Skytrax 航空公司安全評比五顆星認證，飛行安全性不用擔心。

至於最重要的價錢，根據 Google Flights 找到的機票價格，大多數的時段目前都可以用不到 $7000 元的價格入手台北到古晉的來回機票，足足省了一半的價格！

七天六夜省錢攻略#2｜兩人同行比一人更便宜

古晉住宿｜台灣青旅價格超入住豪華雙人房

在影片中，Moty 都是以一人的身份住宿、購買行程等等，但是如果要省錢，兩個人一起去平均下來絕對會比一人去還要省很多錢！因為這裡大部分的行程都會需要導遊，一個人的話如果沒有湊到團，就要支付相對高昂的費用。

圖/ReadyGo

先從古晉四天的住宿開始說起，Moty 在古晉四晚的住宿約為 $6000 元，這是豪華三人房的價格。雖然已經比台灣便宜很多，但若是兩人出遊，又想在住宿方面節省費用，可以選擇同飯店的雙人房：Theatre Hotel。

圖/ ReadyGo

豪華雙人房一晚只要 $1200 有找，等於每人一晚只要 $600！這在台灣只能住青年旅館還要跟人睡上下舖啊～

姆魯三天兩夜包套行程｜省錢又更親近大自然的包套行程

省錢選擇國家公園長屋，享受大自然體驗

在影片中，Moty 提到最貴的行程就是姆魯國家公園的三天兩夜包套行程。雖然舒舒服服地入住萬豪酒店，但一人去的話要花費 $26000 元，真的吃不消。幸好有更高 CP 值的選擇提供給大家。

圖/ReadyGo

如上所述，包套行程一個人最不划算，因此請務必帶上一位夥伴同行。如果不一定要入住最高級的姆魯萬豪度假酒店，可以選擇國家公園內的長屋。這樣不僅更貼近大自然，價格也省了一大半！雙人一組購買行程的話，只要新台幣 $18906 元，相當於每人約 $9500 元就能體驗 Moty 花快三倍價格的行程！

圖/ ReadyGo

除了住宿選擇不同，三天兩夜的景點導覽、三餐以及機場接送都是包含在內的。

馬上點進來選擇方案！平價與奢華任你選擇

七天六夜省錢攻略結算｜總共省了多少錢？

比 Moty 影片省下 $27100 元

以一人為單位計算：

✔ 機票省了 $7000 元

✔ 古晉住宿省了 $3600 元

✔ 姆魯包套行程省了 $16500 元

總計：$57000 → $29900 元，直接省下 $27100！

圖/ReadyGo （備註：真的不是詐騙！！）

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