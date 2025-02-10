一起逃離城市的喧囂，擁抱大自然！2025泰國北碧旅遊景點Top 6

東西好吃、物價便宜、待人友善，是許多人喜歡去泰國旅遊的原因，而如果泰國景點已經走訪過曼谷、清邁，想要換個風格，並且遠離城市的喧囂、擁抱大自然嗎？本篇推薦給喜歡到戶外走走的情侶一個寶藏城市——北碧府，北碧府距離曼谷約128公里，有野生動物園、泰國最美廟宇、自然愛好者的天堂等豐富景點，絕對值得一遊！

北碧旅遊景點#1｜北碧野生動物園

與動物親密接觸的好機會

「北碧野生動物園」（Safari Park Kanchanaburi）是開放式動物園，遊客將搭小型巴士遊園，與長頸鹿、斑馬、羚羊、駱駝等動物近距離互動。司機會停車讓你拍照、餵食，建議先購買胡蘿蔔片，親自體驗餵食草食動物的樂趣。園內也設步行區和動物表演區（須另購門票），想挑戰牽著老虎拍照的刺激感，別錯過！

圖／IG@shihyan.s

景點資訊

地址：99 ถนน ลาดหญ้า-บ่อพลอย Nong Kum, Bo Phloi District, Kanchanaburi 71160 泰國

電話：+66 34 678 225

營業時間：09:00–17:00

北碧旅遊景點#2｜桂河大橋

在峭壁間的死亡鐵路

「桂河大橋」（Bridge Over the River Kwai）橫跨桂河，背後卻有段悲壯歷史。二戰時期，日軍佔領泰國並強迫戰俘修建連接緬甸與暹羅的鐵路，許多人因惡劣環境而喪命，故此橋又被稱為「死亡鐵路」。現今，可在大橋上漫步或搭乘火車，欣賞桂河的寧靜與美麗，亦為追憶過往、致敬歷史的地方。

圖／IG@cyh0609

景點資訊

地址：River Kwai Rd, Tha Ma Kham, Mueang Kanchanaburi District, Kanchanaburi 71000 泰國

北碧旅遊景點#3｜茉莉之城

享受古早泰國風情

茉莉之城（Mallika City）重現泰皇拉瑪五世時期的古城風貌，展現奴隸制廢除後的和樂景象。這裡有綠意盎然的景緻、精心打造的泰式建築與造景，還可體驗百年前的生活方式：穿著泰國傳統服飾「絆尾幔」、使用古錢消費、品嘗宮廷糕點與古早味小吃等，彷彿穿越時空回到昔日泰國。

圖／IG@xn.mis

景點資訊

地址：168 Sing, Sai Yok District, Kanchanaburi 71150 泰國

電話：+66 34 540 884

營業時間：09:00–18:00

北碧旅遊景點#4｜虎窟寺

泰國十大最美廟宇

「虎窟寺」（Wat Tham Suea）被湄公河與大片稻田環繞，加上約 18 公尺高的金色大佛，因而被列為泰國十大最美廟宇之一。這尊大佛由金色磁磚拼貼而成，閃閃發光，吸引眾多遊客與信徒慕名而來。大佛旁的高塔可登頂，從窗戶能捕捉大佛全景，十分壯麗。

圖／IG@ming90_yolo、IG@uvc013

景點資訊

地址：XJ34+H36, Muang Chum, Tha Muang District, Kanchanaburi 71110 泰國

營業時間：08:00–17:00

北碧旅遊景點#5｜愛侶灣國家公園

琥珀色的七層瀑布！

北碧一日遊絕不能錯過「愛侶灣國家公園」（Erawan National Park）！園內瀑布與洞穴兼具，洞穴中有鐘乳石與石筍，是大自然的鬼斧神工。此處最知名的「愛侶灣瀑布」共有七層，因地勢差異呈現不同水色，越往上走瀑布的溪流越接近琥珀色，許多遊客跋山涉水也要一睹其自然風華。

圖／IG@samantha0642

景點資訊

地址：94GV+5HW, Tha Kradan, Si Sawat District, Kanchanaburi 71250 泰國

電話：+66 34 574 222

營業時間：08:00–15:30

北碧旅遊景點#6｜龍天寺

從山腳延綿到山頂的巨龍

「龍天寺」（Wat Ban Tham）建於 1782 年，海拔約 200 公尺，依山勢所建，極富神聖與莊嚴。進入寺廟須注意衣著規範，不可穿短褲、短裙或無袖。龍天寺範圍從山腳的佛寺開始，一路延伸至山頂的金塔。沿著紅色階梯走入巨龍口，內部有豐富壁畫，爬到至高點可俯瞰桂河與田園風光，令人驚嘆不已。

圖／IG@chollapat_teetee

景點資訊

地址：Khao Noi Subdistrict, Tha Muang 71110, 泰國

營業時間：07:30–17:00

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