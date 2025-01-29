赴泰國旅遊注意！泰國恢復「TM6入境卡制度」這天生效，建議出發前填寫

泰國作為國際熱門旅遊勝地，近期因詐騙頻傳引發的安全問題獲得國際廣泛關注。為強化旅遊安全管理，泰國政府日前宣布自2025年5月1日起恢復TM6入境卡制度，並改為線上填寫。TM6入境卡是泰國政府追蹤外國旅客動向的重要文件，內容包括個人資料、航班資訊、住宿地點及旅遊行程等。此次恢復並數位化，旨在簡化流程，同時提升安全管理效率，讓旅客享受更安心的旅遊體驗。

圖／泰國政府網站

此次TM6電子化的實施對象包括所有經航空、陸路及海路入境的外國旅客，即使是享有免簽證優惠的旅客也需填寫。旅客可在出發前透過官方指定網站或應用程式填寫表格，填寫完成後將獲得電子版TM6卡，需在入境時出示。此外，泰國政府強調填寫TM6入境卡不收取任何費用，並建議旅客提前完成填寫以縮短入境時間。

▲距離曼谷約1小時車程的大城古城，可了解豐富的泰國歷史文化 。 圖：shutterstock／來源

泰國政府恢復TM6入境卡的決定主要針對近期的安全挑戰，包括詐騙事件頻發等問題，導致部分國際旅客對泰國旅遊安全信心下降。透過TM6電子系統記錄旅客行程資訊，政府希望進一步強化旅遊安全管理，重建國際信任。計畫前往泰國的旅客，請務必了解新規定，提前完成線上申請，確保旅程順利無憂。